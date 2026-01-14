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Το SkyImpact Challenge απογειώνει την καινοτομία στις αερομεταφορές και την αεροδρομιακή κοινότητα
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
12:50 - 14 Ιαν 2026

Το SkyImpact Challenge απογειώνει την καινοτομία στις αερομεταφορές και την αεροδρομιακή κοινότητα

Reporter.gr Newsroom
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Το πρόγραμμα επιτάχυνσης του Νέου Διεθνούς Αεροδρομίου Ηρακλείου Κρήτης στηρίζει τις ιδέες του αύριο

Μέσα από το SkyImpact Challenge επιδιώκεται η ανάδειξη ταλέντων από κάθε γωνιά της Ελλάδας, η ενίσχυση καινοτόμων εγχειρημάτων και η ανάπτυξη λύσεων με άμεση εφαρμογή στους τομείς των υποδομών και των αερομεταφορών.

Ο κ. Νίκος Αναστασίου, CEO του Διεθνές Αεροδρόμιο Ηρακλείου Κρήτης δήλωσε:

«Το SkyImpact Challenge αποτελεί μια από τις σημαντικές δράσεις που έχει σχεδιάσει το Νέο Διεθνές Αεροδρόμιο Ηρακλείου Κρήτης, αποσκοπώντας να καθιερωθεί η Κρήτη ως ένας μοχλός ανάπτυξης της Κρήτης, συνδυάζοντας την καινοτομία, τη γνώση και τη νεανική επιχειρηματικότητα. Μέσα από ουσιαστικές συνέργειες με την ακαδημαϊκή και την επιχειρηματική κοινότητα, επιθυμούμε να δημιουργήσουμε το κατάλληλο περιβάλλον ώστε καινοτόμες ιδέες να εξελιχθούν σε εφαρμόσιμες λύσεις για τον κλάδο των αερομεταφορών. Στόχος μας είναι να ενθαρρύνουμε τη δημιουργική σκέψη και να στηρίξουμε προτάσεις που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της εμπειρίας των επιβατών και των χρηστών του αεροδρομίου, ενισχύοντας παράλληλα τη βιωσιμότητα και την αποδοτικότητα των σύγχρονων αεροδρομίων.»

Ποιοι μπορούν να συμμετέχουν

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

  • Εν δυνάμει επιχειρηματίες
  • Νεοφυείς επιχειρήσεις (έως 3 έτη λειτουργίας)
  • Ερευνητές/ερευνήτριες και μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας
  • Φοιτητές/φοιτήτριες και πανεπιστημιακές ομάδες

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι υποψήφιοι

Το πρόγραμμα και η διαδικασία υποβολής αιτήσεων θα παρουσιαστούν αναλυτικά σε δύο ενημερωτικές εκδηλώσεις διαδικτυακά στις 21 Ιανουαρίου 2026 και δια ζώσης στις 29 Ιανουαρίου 2026 στο Ηράκλειο Κρήτης. Επιπλέον, στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης προετοιμασίας των υποψηφίων του SkyImpact Challenge, θα πραγματοποιηθούν πέντε (5) διαδικτυακά, ανοιχτά εργαστήρια (workshops) από Τετάρτη 11/02/2026 μέχρι Πέμπτη 12/03/2026.

Υποβολή αιτήσεων

Οι αιτήσεις για το SkyImpact Challenge θα υποβάλλονται από 14 Ιανουαρίου έως 23 Μαρτίου και θα αξιολογηθούν από ειδική Επιτροπή.

Σε πρώτη φάση θα επιλεγούν δέκα (10) ομάδες, οι οποίες θα λάβουν εξειδικευμένη υποστήριξη από καταξιωμένους και διεθνώς αναγνωρισμένους επαγγελματίες, με στόχο την επιτάχυνση και ωρίμανση των καινοτόμων ιδεών τους, μέσω:

– εξατομικευμένου προγράμματος καθοδήγησης (mentoring & coaching)
– εξειδικευμένης επιχειρηματικής συμβουλευτικής
– δικτύωσης με την επιχειρηματική και επενδυτική κοινότητα

Μετά την ολοκλήρωση του σταδίου υποστήριξης, οι 10 ομάδες θα παρουσιάσουν τις προτάσεις τους ενώπιον της Επιτροπής, η οποία θα αναδείξει τις τρεις (3) νικήτριες ιδέες.

Οι ομάδες που θα διακριθούν θα λάβουν χρηματικά έπαθλα ως εξής,
– 1ο βραβείο: €5.000
– 2ο βραβείο: €3.000
– 3ο βραβείο: €2.000

Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα κάντε κλικ εδώ.

Για εμάς, στο Διεθνές Αεροδρόμιο Ηρακλείου Κρήτης, το SkyImpact Challenge δεν είναι απλώς ένα πρόγραμμα – είναι μια ανοιχτή πρόσκληση προς όλους όσοι εμπνέονται από τον κόσμο των αερομεταφορών, αγαπούν τα αεροδρόμια και βλέπουν σε αυτά ένα πεδίο δημιουργίας και καινοτομίας.

Μια πρόκληση για εκείνους που τολμούν να ονειρευτούν και να σχεδιάσουν μια νέα ιδέα, το επόμενο βήμα προς ένα πιο καινοτόμο, ανθρώπινο και βιώσιμο μέλλον.

Το πρόγραμμα υλοποιείται με την υποστήριξη του οργανισμού Bizrupt

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