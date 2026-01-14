ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
UBS: Σύσταση buy στις ελληνικές τράπεζες - Ξεχωρίζει την Πειραιώς
Αναλύσεις
12:33 - 14 Ιαν 2026

UBS: Σύσταση buy στις ελληνικές τράπεζες - Ξεχωρίζει την Πειραιώς

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Ελλάδα ανοίγει τον δρόμο για επενδυτικές ευκαιρίες στον ευρωπαϊκό τραπεζικό κλάδο, σύμφωνα με πρόσφατη ανάλυση της UBS, με την Τράπεζα Πειραιώς να αναδεικνύεται ως η κορυφαία επιλογή του οίκου.

Όπως αναφέρεται στο roadshow feedback της UBS, οι ελληνικές τράπεζες συνδυάζουν σήμερα τον πιο ελκυστικό συνδυασμό πιστωτικής ανάπτυξης και πελατειακών spreads στην Ευρώπη, γεγονός που τις καθιστά ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες σε ένα περιβάλλον σταθερής νομισματικής πολιτικής από την ΕΚΤ.

Μετά τη σχετική υποαπόδοση του δ’ τριμήνου του 2025, οι ελληνικές τραπεζικές μετοχές ξεκίνησαν δυναμικά το 2026, με άνοδο από 9% έως 13% από τις αρχές του έτους. Ειδικότερα, η Alpha Bank καταγράφει άνοδο 12%, η Eurobank 11%, η Εθνική Τράπεζα 9% και η Πειραιώς 13%, με την τελευταία να ξεχωρίζει τόσο σε απόδοση όσο και σε επενδυτικό ενδιαφέρον.

Η UBS διατηρεί σύσταση Buy για όλες τις ελληνικές τράπεζες που καλύπτει, αλλά επισημαίνει ότι η Πειραιώς συνδυάζει ελκυστική αποτίμηση, επιταχυνόμενη κερδοφορία και βελτιωμένη αποδοτικότητα κεφαλαίων. Παράλληλα, αρκετοί διεθνείς επενδυτές προτιμούν να κατανέμουν την έκθεσή τους σε περισσότερους ελληνικούς τίτλους, ώστε να μετριάσουν την επίδραση της χαμηλότερης, αν και πλέον όχι περιοριστικής, ρευστότητας.

Οι ευκαιρίες στην Ευρώπη

Σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, η UBS εμφανίζεται πιο επιφυλακτική όσον αφορά τον τραπεζικό κλάδο συνολικά, μετά το ισχυρό ράλι του τελευταίου έτους. Οι ευρωπαϊκές τράπεζες έχουν σημειώσει απόδοση 77% σε 12μηνη βάση και διαπραγματεύονται πλέον στις 9,4 φορές τα εκτιμώμενα κέρδη του 2027, με ROTE 15%-16%, υπονοούμενο κόστος ιδίων κεφαλαίων 10,2% και διανεμόμενη απόδοση 7%-8% για το 2026 και 2027 αντίστοιχα.

Η UBS σημειώνει ότι το περιθώριο ανόδου για τον κλάδο συνολικά έχει περιοριστεί, χωρίς ωστόσο να διακρίνεται κάποιος καταλύτης που θα μπορούσε να προκαλέσει ευρείας κλίμακας διόρθωση.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο οίκος διαμορφώνει χαρτοφυλάκιο European bank top picks, το οποίο περιλαμβάνει τις ABN AMRO, Barclays, BNP Paribas, Erste Group, ING, Santander, Société Générale, καθώς και την Τράπεζα Πειραιώς. Κοινός παρονομαστής των επιλογών αυτών είναι η ελκυστική αποτίμηση, η ορατότητα στην κερδοφορία και η δυνατότητα υπεραπόδοσης σε ένα περιβάλλον όπου η αγορά στρέφεται από τη γενική εικόνα του κλάδου στις μεμονωμένες ιστορίες αξίας.

Η στρατηγική της UBS εστιάζει πλέον στη μετοχική διασπορά και στις επιμέρους ευκαιρίες, καθώς οι αποτιμήσεις και τα υπονοούμενα κόστη κεφαλαίου διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των τραπεζών. Ο οίκος εκτιμά ότι αν ο κλάδος συγκλίνει σε υπονοούμενο κόστος ιδίων κεφαλαίων 10%, το συνολικό return θα περιοριστεί περίπου στο 7%, ωστόσο αρκετές τράπεζες εξακολουθούν να προσφέρουν υψηλότερες αποδόσεις ακόμη και χωρίς περαιτέρω ανατιμολόγηση.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τράπεζα Πειραιώς: Στις 3 Αυγούστου η αποκοπή για την επιστροφή κεφαλαίου 0,4 ευρώ
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Τράπεζα Πειραιώς: Στις 3 Αυγούστου η αποκοπή για την επιστροφή κεφαλαίου 0,4 ευρώ

«Πράξη Πρώτη»: Μια πρωτοβουλία στο πλαίσιο της Εταιρικής Υπευθυνότητας EQUALL της Πειραιώς για τη νέα ελληνική δραματουργία
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

«Πράξη Πρώτη»: Μια πρωτοβουλία στο πλαίσιο της Εταιρικής Υπευθυνότητας EQUALL της Πειραιώς για τη νέα ελληνική δραματουργία

Citi για Πειραιώς: Στα €11,35 η τιμή στόχος με περιθώριο ανόδου 27,5%
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Citi για Πειραιώς: Στα €11,35 η τιμή στόχος με περιθώριο ανόδου 27,5%

Τράπεζα Πειραιώς: Επιβραβεύει πρώτη στην Ελλάδα τις πληρωμές με IRIS Payments σε φυσικά σημεία πώλησης
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Τράπεζα Πειραιώς: Επιβραβεύει πρώτη στην Ελλάδα τις πληρωμές με IRIS Payments σε φυσικά σημεία πώλησης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Magazino
26/07/2026 - 22:00

Η παραμυθένια διαδρομή των «Ghetto Kids»

Ηλιάνα Χατζηδημητρίου
26/07/2026 - 21:25

Ένας κάποιος ανανεωτικός οίστρος

Χρηματιστήρια
26/07/2026 - 21:00

Οι αγορές αγνοούν τις κρίσεις: Η νέα πραγματικότητα πίσω από τα ιστορικά υψηλά των μετοχών

Ειδήσεις
26/07/2026 - 20:37

Βερολίνο: Νεκρός από αστυνομικά πυρά ο φερόμενος δράστης της επίθεσης στο Pride

Ειδήσεις
26/07/2026 - 20:01

Βολές της Τεχεράνης κατά του Κιέβου μετά το ουκρανικό πλήγμα στην Κασπία

Magazino
26/07/2026 - 19:09

Μαγιό: Οι 4 μεγάλες τάσεις της σεζόν που κολακεύουν κάθε σιλουέτα

Ειδήσεις
26/07/2026 - 18:05

Ο Τραμπ σταματά τους βομβαρδισμούς – Το Ιράν απαντά με προσωρινή αναστολή επιθέσεων

Γιώργος Ραυτόπουλος
26/07/2026 - 17:20

Πίσω στη δεκαετία του '90 με μια υπογραφή του πλανητάρχη

Ειδήσεις
26/07/2026 - 15:41

Πύρινος εφιάλτης σε Ισπανία και Γαλλία: Μαζικές εκκενώσεις, νεκροί και ανεξέλεγκτα μέτωπα

Ειδήσεις
26/07/2026 - 15:34

Βερολίνο: Μία νεκρή μετά την επίθεση στο Pride – Καταζητείται ύποπτος με ισλαμιστικό υπόβαθρο

Ειδήσεις
26/07/2026 - 14:36

Δύο συλλήψεις για το σχέδιο επίθεσης με χειροβομβίδα στην Αττική – To χρονικό

Πολιτική
26/07/2026 - 14:32

Τα συγχαρητήρια Μητσοτάκη και Ανδρουλάκη στην Εθνική Ομάδα Πόλο

Πολιτική
26/07/2026 - 14:26

Αποκάλυψη Γερουλάνου: Η κυβέρνηση ζήτησε την απένταξη του Προαστιακού Δυτικής Αττικής από το Ταμείο Ανάκαμψης

Ειδήσεις
26/07/2026 - 14:00

Στον «αέρα» ξανά οι δασμοί Τραμπ – Οι πρώτες προσφυγές ανοίγουν νέο δικαστικό πόλεμο

Ειδήσεις
26/07/2026 - 13:42

Χρυσή σελίδα στην ιστορία του ελληνικού πόλο – Παγκόσμια πρωταθλήτρια η Εθνική στο Σίδνεϊ

Τεχνολογία
26/07/2026 - 13:00

White Noise: Η φοιτητική ομάδα του ΕΜΠ που εκτοξεύει τον πρώτο ερευνητικό πύραυλο στο «R»

Πολιτική
26/07/2026 - 12:09

ΠΑΣΟΚ: «Βροχή» ερωτημάτων στον Μητσοτάκη – Στο στόχαστρο καύσιμα και συντάξεις

Ειδήσεις
26/07/2026 - 11:04

Ο Όλυμπος εντάχθηκε στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO

Ειδήσεις
26/07/2026 - 11:00

Η Ουκρανία ανοίγει νέο μέτωπο κατά της ρωσικής οικονομίας – Στο στόχαστρο η «ρωσική Amazon» Wildberries

Ειδήσεις
26/07/2026 - 10:20

Σαουδική Αραβία: Αεροπορικά πλήγματα κατά των Χούθι μετά τις επιθέσεις σε πετρελαιοφόρα

Πολιτική
26/07/2026 - 10:10

Μητσοτάκης: Μειώνουμε το κόστος του πετρελαίου κίνησης για ολόκληρο τον Αύγουστο – Στα €30 εκατ. το κόστος

Ειδήσεις
26/07/2026 - 09:56

Φρίκη στο Βερολίνο: Αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος στο Pride – Μια νεκρή και δεκάδες τραυματίες

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
26/07/2026 - 09:45

Πώς επηρεάζουν οι πόλεμοι το μέλλον της ευρωπαϊκής ενέργειας

Ναυτιλία
26/07/2026 - 09:43

Ένωση Λιμένων Ελλάδος: Τα ελληνικά λιμάνια ως πυλώνες ανθεκτικότητας, ανάπτυξης και στρατηγικής προοπτικής

Πολιτική
26/07/2026 - 09:39

«Η θάλασσα είναι το μεγαλύτερο στρατηγικό πλεονέκτημα της Ελλάδας» – Οι εξαγγελίες Ανδρουλάκη για τη ναυτιλία

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
25/07/2026 - 22:02

«Κάβα Κηρέας»: Το νέο premium spirits & deli hotspot στα Νότια Προάστια

Ειδήσεις
25/07/2026 - 21:55

Ιστορική επίσκεψη Γκουτέρες στη Συρία: Έκκληση για διεθνή στήριξη και σεβασμό της κυριαρχίας

Πολιτική
25/07/2026 - 21:53

Από τη Χίο το μήνυμα Διαμαντοπούλου: Η Ελλάδα χρειάζεται να κερδίσει ξανά την αξία της ναυτιλίας

Ειδήσεις
25/07/2026 - 21:40

Reuters Institute: Μέσω TikTok η ενημέρωση των νέων Ελλήνων – Καταρρέει η εμπιστοσύνη στα παραδοσιακά ΜΜΕ

Ειδήσεις
25/07/2026 - 21:40

Μήνυμα Μακρόν για τις φονικές πυρκαγιές: Η Γαλλία ενωμένη στη μάχη – Θα ανοικοδομήσουμε ό,τι χάθηκε

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ