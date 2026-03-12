Aegean: Οι προβλέψεις για το 2026 και τα «απόνερα» της Μέσης Ανατολής

Με συγκρατημένη αισιοδοξία αλλά και αυξημένη προσοχή απέναντι στις γεωπολιτικές εξελίξεις ξεκινά το 2026 για την AEGEAN, με τη διοίκηση να εκτιμά ότι η εταιρεία μπορεί να συνεχίσει την αναπτυξιακή της πορεία, παρά τις αβεβαιότητες που δημιουργεί η ένταση στη Μέση Ανατολή.

Κατά την ενημέρωση των αναλυτών με αφορμή τα αποτελέσματα του 2025, ο πρόεδρος της εταιρείας Ευτύχης Βασιλάκης υπογράμμισε ότι οι πρόσφατες εξελίξεις στην περιοχή επηρεάζουν μέρος της δραστηριότητας της αεροπορικής εταιρείας, ωστόσο η AEGEAN έχει αναπτύξει την απαιτούμενη ανθεκτικότητα ώστε να αντιμετωπίζει κρίσεις και να διασφαλίζει τη συνέχεια της λειτουργίας της.

Τι περιμένει η AEGEAN το 2026

Για το 2026 η διοίκηση εκτιμά ότι η επιβατική κίνηση θα συνεχίσει να αυξάνεται, με τον ρυθμό ανάπτυξης να τοποθετείται περίπου στο 6% έως 8%.

Η ανάπτυξη αυτή αναμένεται να προέλθει κυρίως από τους βασικούς κόμβους της εταιρείας σε κεντρικά αερδρόμια, όπως η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, η Λάρνακα αλλά και από περιοχές όπως , η Κρήτη.

Παράλληλα σχεδιάζεται και περαιτέρω ενίσχυση της δραστηριότητας σε περιφερειακά αεροδρόμια. Ωστόσο, η διοίκηση αποφεύγει να προχωρήσει σε ασφαλείς προβλέψεις για τη συνολική εικόνα της χρονιάς, καθώς οι γεωπολιτικές εξελίξεις παραμένουν αβέβαιες.

Οι επιπτώσεις από τη Μέση Ανατολή

Η κρίση στη Μέση Ανατολή αποτελεί βασικό παράγοντα αβεβαιότητας για την εταιρεία.

Η AEGEAN έχει αναστείλει πτήσεις προς επτά προορισμούς της περιοχής, μεταξύ των οποίων το Ισραήλ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Σαουδική Αραβία, το Ιράν, η Ιορδανία.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο κ. Ευτύχη Βασιλάκη η Μέση Ανατολή αντιπροσωπεύει το 6.5% της ετήσιας επιβατικής χωρητικότητας - Available Seat Kilometers (ASKs) και το 4%-5% της συνολικής δραστηριότητας της αεροπορικής.

Πριν την αναστολή, η AEGEAN πραγματοποιούσε, μόνο, από την Αθήνα επτά καθημερινές πτήσεις ενώ είχε και επιπλέον πτήσεις προς άλλους προορισμούς της περιοχής.

Η διοίκηση σημειώνει ότι είναι ακόμη νωρίς για ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με την επίδραση στην καλοκαιρινή περίοδο, καθώς η αγορά δεν έχει ακόμη «χωνέψει» τη διάρκεια και την ένταση της κρίσης.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η πορεία των κρατήσεων προς την Κύπρο, όπου παρατηρείται μεγαλύτερη επίδραση στη ζήτηση. Αυτή η μείωση., σε σχέση με τις προηγούμενες εβδομάδες, είναι πάνω από το 10%, όπως ανέφερε ο κ. Βασιλάκης, ποσοστό που είναι το μέσο της πτώσης της ζήτησης, συνολικά.

Κρατήσεις και καύσιμα

Σε ό,τι αφορά τις κρατήσεις, η εικόνα μέχρι στιγμής παρουσιάζει μια επιβράδυνση, η οποία όμως δεν έχει φτάσει τα επίπεδα που είχαν παρατηρηθεί στην αρχή του πολέμου στην Ουκρανία.

Σε σχέση με τις προηγούμενες εβδομάδες, η πτώση της ζήτησης κινείται περίπου στο 8% έως 10%, αν και η εταιρεία παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της αγοράς τις επόμενες εβδομάδες.

Παράλληλα, σημαντικό ρόλο στη διαχείριση του κόστους παίζει η πολιτική αντιστάθμισης κινδύνου (hedging) στα καύσιμα.

Η AEGEAN έχει καλύψει περίπου 60% των αναγκών της για το σύνολο του έτους, ποσοστό που φτάνει περίπου 65% με 66%, ενώ περίπου το ένα τρίτο της δραστηριότητας παραμένει ακάλυπτο.

Στόλος και νέα αεροσκάφη

Η ανανέωση του στόλου παραμένει κεντρικός πυλώνας της στρατηγικής της εταιρείας. Για το 2026 αναμένεται η παραλαβή επτά νέων Airbus A321neo, ενώ η εταιρεία προχώρησε σε προσαρμογές στο πρόγραμμα παραλαβών.

Παράλληλα, δύο αεροσκάφη Airbus A321 αναμένεται να παραδοθούν με καθυστέρηση περίπου 7–8 μηνών, προς το τέλος του έτους, εξέλιξη που θα επιταχύνει τη δυνατότητα της εταιρείας να αναπτύξει πιο μακρινά δρομολόγια.

Στο μεταξύ, η AEGEAN αντικατέστησε δύο αεροσκάφη XLR με A321neo στο πρόγραμμα παραλαβών, προκειμένου να προσαρμόσει καλύτερα τον σχεδιασμό του στόλου της.

Leasing και τεχνική υποστήριξη

Για την κάλυψη αναγκών του στόλου, η εταιρεία αξιοποιεί και λύσεις leasing, με πέντε έως έξι αεροσκάφη από τα επτά που θα προστεθούν φέτος να προέρχονται από τέτοιες συμφωνίες.

Παράλληλα, η δραστηριότητα MRO (Maintenance, Repair & Overhaul) της εταιρείας συνεχίζει να αναπτύσσεται, με τη μονάδα τεχνικής υποστήριξης να εξυπηρετεί πλέον και μεγάλους διεθνείς αερομεταφορείς.

Η επένδυση στη Volotea

Η AEGEAN διατηρεί επίσης συμμετοχή στην ισπανική αεροπορική Volotea, επένδυση η οποία προσαρμόστηκε μετά από αλλαγές στο επιχειρηματικό πλάνο της εταιρείας.

Αρχικά είχε συμφωνηθεί συμμετοχή ύψους 25 εκατ. ευρώ σε αύξηση κεφαλαίου, καθώς και μετατρέψιμο δάνειο έως 50 εκατ. ευρώ, που θα μπορούσε να οδηγήσει σε συμμετοχή 51%, οι εξελίξεις έχουν φέρει κάποιες αλλαγές. Η πρώτη δόση πληρώθηκε, όπως είπε, ο κ Βασιλάκης

Παρά τις προκλήσεις, η εταιρεία εμφανίζει βελτίωση στην κερδοφορία της, αν και εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σημαντικά χρηματοοικονομικά βάρη.

Η στρατηγική παραμένει σταθερή

Παρά τις βραχυπρόθεσμες αβεβαιότητες, η διοίκηση της AEGEAN υπογραμμίζει ότι η στρατηγική της εταιρείας δεν αλλάζει.

Στόχος παραμένει η περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου και η σταδιακή ενίσχυση των πιο μακρινών προορισμών, διατηρώντας παράλληλα τον ρόλο της ως αερομεταφορέας υψηλής ποιότητας στις πτήσεις μικρών και μεσαίων αποστάσεων.

Όπως σημείωσε ο κ. Βασιλάκης, η αρχή της χρονιάς μπορεί να είναι «περιπετειώδης», ωστόσο η εταιρεία αναμένει ότι η εικόνα θα γίνει πιο σαφής μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

Σε σχέση με το μέρισμα ο κ. Βασιλάκης είπε ότι θα είναι €0,90 ανά μετοχή.

Ο ενοποιημένος Κύκλος Εργασιών το 2025 ανήλθε σε €1,86 δισ., σημειώνοντας αύξηση κατά 5% σε σχέση με το 2024 λόγω της επέκτασης του δικτύου αλλά και της σταδιακής ενίσχυσης της ζήτησης κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου.

Συνολικά, η AEGEAN μετέφερε 17,3 εκατ. επιβάτες, σχεδόν 1 εκατ. περισσότερους από το 2024. Ο Όμιλος προσέφερε 21 εκατ. διαθέσιμες θέσεις, αυξημένες κατά 6%, ενισχύοντας τη δραστηριότητά του τόσο στο εσωτερικό όσο και στο δίκτυο εξωτερικού. Η αύξηση της χωρητικότητας κατά τους μήνες εκτός αιχμής συνέβαλε στην μερική άμβλυνση της εποχικότητας. Ο συντελεστής πληρότητας διαμορφώθηκε στο 82,5%.

Τα κέρδη EBITDA του Ομίλου ανήλθαν σε €421,5 εκατ., τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε €192,1 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 17%, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε €147,8 εκατ., καταγράφοντας άνοδο 14%.

Να σημειωθεί ότι σημειώνεται ότι σήμερα, Πέμπτη 12 Μαρτίου 2026, αποπληρώνεται πλήρως το από 12.03.2019 Κοινό Ομολογιακό Δάνειο εκδόσεως της Εταιρείας, καταβάλλοντας στους ομολογιούχους το σύνολο της ονομαστικής αξίας των ομολογιών πλέον των οφειλόμενων τόκων συνολικού ποσού €200,3 εκατ..

Πάει ένα χρόνο πίσω η Ινδία

Επίσης ο κ. Βασιλάκης εστίασε σε αλλαγές ως προς τη παραλαβή ορισμένων αεροσκαφών μεγάλων αποστάσεων. Οπως είπε η εταιρεία αποχωρεί από την σύβαση και να μεταβάλλει το σχεδιασμό των παραγγελιών της. Έτσι στο πλαίσιο των αλλαγών θα έχει ένα ομοιογενή στόλο έξι αεροσκαφών για μακρινές αποστάσεις αντί των δυο που ήταν ο αρχικός σχεδιασμός ωστόσο όπως πρόσθεσε «από την άλλη πλευρά, η είσοδος μας στην ινδική αγορά έχει αναβληθεί ουσιαστικά κατά ένα έτος».