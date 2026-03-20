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Ράλι στα αεροπορικά καύσιμα – Πώς επιχειρεί να βάλει «φρένο» η Aegean στις αυξήσεις τιμών
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
07:45 - 20 Μαρ 2026

Ράλι στα αεροπορικά καύσιμα – Πώς επιχειρεί να βάλει «φρένο» η Aegean στις αυξήσεις τιμών

Γιώργος Αλεξάκης
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Η εκτόξευση των τιμών του πετρελαίου λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή περνά με εκθετικό τρόπο στα αεροπορικά καύσιμα. Παρά τις προσπάθειες, πάνως,  περιορισμού των επιπτώσεων, το κόστος καυσίμων —η μεγαλύτερη δαπάνη για τις αεροπορικές— έχει εκτιναχθεί: το αργό πετρέλαιο από τα 70 στα 110 δολάρια, ενώ το jet fuel έχει υπερδιπλασιαστεί, φτάνοντας τα 1.700 δολάρια ανά τόνο.
Σε αυτό το φόντο, με βάση αρμόδιες πηγές, η Aegean Airlines πέρνά συγκρατημένες αυξήσεις στα εισιτήρια, της τάξης του 7%–8%.
Σημειώνεται ότι η εταιρεία μέσω hedging καυσίμων καλύπτει το 60% των αναγκών της, απορροφώντας μέρος των πιέσεων. Ωστόσο, όπως παραδέχονται πηγές του κλάδου, οι ανατιμήσεις στα ναύλα είναι πλέον αναπόφευκτες.

Την ίδια ώρα, 3,6 εκατ. επιβάτες που έχουν ήδη κλείσει εισιτήρια δεν επηρεάζονται, ενώ παραμένουν διαθέσιμα —για περιορισμένο διάστημα— πακέτα AEGEAN Pass σε τιμές προ κρίσης.

Το στοίχημα, όπως αναφέρει η αγορά, για τον κλάδο είναι πλέον διπλό: να αντέξει το αυξημένο κόστος και ταυτόχρονα να μη χάσει τη ζήτηση

Τελευταία τροποποίηση στις 19/03/2026 - 22:38
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