Νετανιάχου: Πιο αδύναμο από ποτέ το Ιράν – Ο πόλεμος θα διαρκέσει όσο χρειαστεί

Σε μια ιδιαίτερα συμβολική και σημαντική συνέντευξη Τύπου, ο Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου απευθύνθηκε στους πολίτες του Ισραήλ, εκφράζοντας την υπερηφάνειά του για την ψυχική δύναμη και την αντοχή που επέδειξαν τις τελευταίες εβδομάδες. Αναγνώρισε τις δυσκολίες της παρατεταμένης παραμονής σε καταφύγια, τονίζοντας ότι η διεθνής κοινότητα βλέπει πλέον το Ισραήλ ως ένα ιδιαίτερα ανθεκτικό και δυναμικό έθνος.

Με μια δόση ειρωνείας σχολίασε και τις φήμες για την προσωπική του κατάσταση, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι είναι «ζωντανός».

Αναφερόμενος στη στρατηγική της χώρας του, παρουσίασε τρεις βασικούς στόχους: την πλήρη εξάλειψη του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, την καταστροφή των βαλλιστικών του δυνατοτήτων και τη δημιουργία συνθηκών που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε εσωτερικές αλλαγές στο Ιράν. Παράλληλα, σημείωσε ότι δεν είναι ακόμη σαφές αν ο ιρανικός λαός θα κινητοποιηθεί, αν και –όπως είπε– υπάρχουν ενδείξεις εσωτερικών ρωγμών στην ηγεσία.

Σχετικά με την πορεία της σύγκρουσης, υποστήριξε ότι το Ιράν έχει αποδυναμωθεί σημαντικά, καθώς –σύμφωνα με τον ίδιο– δεν διαθέτει πλέον δυνατότητα εμπλουτισμού ουρανίου ή κατασκευής νέων πυραύλων. Αντίθετα, το Ισραήλ εμφανίζεται ισχυρότερο από ποτέ, με καθοριστικό παράγοντα τη στενή συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη σχέση του με τον Αμερικανό Πρόεδρο, τονίζοντας ότι υπάρχει ισχυρή στρατηγική σύμπνοια, ενώ διευκρίνισε πως οι αποφάσεις των ΗΠΑ λαμβάνονται αυτόνομα. Επισήμανε επίσης ότι το Ισραήλ ενήργησε μόνο του σε συγκεκριμένες επιθέσεις, αλλά συμφώνησε να αναστείλει περαιτέρω ενέργειες σε ενεργειακές υποδομές του Ιράν έπειτα από αίτημα των ΗΠΑ.

Τέλος, ξεκαθάρισε ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις θα συνεχιστούν όσο κριθεί αναγκαίο, υπογραμμίζοντας πως υπάρχουν ακόμη σημαντικοί στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν.

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