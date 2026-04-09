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Το Άγιο Φως θα φτάσει στην Κύπρο με ειδική πτήση της AEGEAN από τα Ιεροσόλυμα
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
17:42 - 09 Απρ 2026

Το Άγιο Φως θα φτάσει στην Κύπρο με ειδική πτήση της AEGEAN από τα Ιεροσόλυμα

Reporter.gr Newsroom
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Το Άγιο Φως φέτος θα ταξιδέψει από τα Ιεροσόλυμα στην Κύπρο με έκτακτη ειδική πτήση της AEGEAN το απόγευμα του Μεγάλου Σαββάτου, μεταφέροντας σε κάθε γωνιά του νησιού το μήνυμα της Ανάστασης και της ελπίδας.

Συγκεκριμένα, η άφιξή του στο αεροδρόμιο «Γλαύκος Κληρίδης» της Λάρνακας από το Τελ Αβίβ αναμένεται στις 17:00 με αεροσκάφος Airbus A320, συνοδεία εκπροσώπων της Εξαρχίας του Παναγίου Τάφου στην Κύπρο που θα μεριμνήσουν για την επίσημη υποδοχή και τη διανομή του στις εκκλησίες.

Με την υποστήριξη της AEGEAN, το Άγιο Φως θα ταξιδέψει σε όλη την Κύπρο, φωτίζοντας τις καρδιές των πιστών και μεταφέροντας το μήνυμα της Ανάστασης, της ελπίδας και της ενότητας και ενισχύοντας το πνεύμα της πίστης σε όλο το νησί.

Τελευταία τροποποίηση στις 09/04/2026 - 17:50
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