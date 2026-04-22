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Η Airbus ενισχύει τη παρουσία στην Ελλάδα με νέο γραφείο στην Αθήνα
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
13:36 - 22 Απρ 2026

Η Airbus ενισχύει τη παρουσία στην Ελλάδα με νέο γραφείο στην Αθήνα

Reporter.gr Newsroom
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Η Airbus προχωρά σε επίσημη λειτουργία νέου  γραφείου της στην Αθήνα, σημειώνοντας την στρατηγική επέκταση της δέσμευσης του Ομίλου προς την Ελλάδα και τους μακροχρόνιους συνεργάτες της. Η νέα παρουσία της θα αποτελεί κόμβο για την υποστήριξη των κρίσιμων αποστολών πολιτικών, παραδημόσιων και στρατιωτικών φορέων σε ολόκληρη την Ελληνική Δημοκρατία

Ο Thomas Hein, Επικεφαλής Ευρώπης της Airbus Helicopters, δηλώνει σχετικά: «Τα εγκαίνια του γραφείου της Airbus στην Ελλάδα αποτελούν ένα σημαντικό ορόσημο για την εταιρεία, καθώς εδραιώνουν τη μακροχρόνια παρουσία μας στη χώρα. Έπειτα από δύο δεκαετίες συνεργασίας, είναι τιμή μας η έναρξη ενός νέου κεφαλαίου, το οποίο θα αναβαθμίσει το επίπεδο υποστήριξης των κρίσιμων αποστολών που εκτελούν οι συνεργάτες μας σε ολόκληρη τη χώρα.»

Η έναρξη λειτουργίας του γραφείου στην Αθήνα αποτελεί φυσική συνέχεια της δραστηριότητας του Ομίλου στην Ελλάδα, η οποία καταγράφει σχεδόν είκοσι χρόνια πορείας, καλύπτοντας την εμπορική αεροπλοΐα, τα ελικόπτερα και την άμυνα.

Η Airbus αποτελεί βασικό πυλώνα της ελληνικής διασύνδεσης. Ο εθνικός αερομεταφορέας, Aegean Airlines αποτελεί συνεργάτη του Ομίλου από το 2005 και διαθέτει στόλο εβδομήντα (70) αεροσκαφών της οικογένειας Α320 αποκλειστικά από την Airbus. Παράλληλα, η Sky Express έχει ενισχύσει δυναμικά τον στόλο της από το 2020, φθάνοντας τα δεκαπέντε (15) αεροσκάφη Airbus.

Από τις αρχές της δεκαετίας του 2000, ο Όμιλος αποτελεί βασικό συνεργάτη των ελληνικών ένοπλων δυνάμεων και κρατικών υπηρεσιών. Ο Ελληνικός Στρατός χρησιμοποιεί τα ελικόπτερα NH90 σε επιχειρήσεις αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών, ειρηνευτικές αποστολές, καθώς και ανθρωπιστικές επιχειρήσεις. Η Πολεμική Αεροπορία διαθέτει στόλο δώδεκα (12) Super Puma για αποστολές Έρευνας και Διάσωσης (Search and Rescue – SAR) καθώς και Έρευνας και Διάσωσης Μάχης (Combat SAR). Το Λιμενικό Σώμα/ Ελληνική Ακτοφυλακή, το Πυροσβεστικό Σώμα και η Ελληνική Αστυνομία βασίζονται επίσης στην τεχνολογία της Airbus για κρίσιμες αποστολές δημόσιας ασφάλειας.

Στις 30 Απριλίου του 2025, η Airbus υπέγραψε μια εξαιρετικά υψηλής σημασίας σύμβαση με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας της χώρας. Η συμφωνία αφορά οκτώ (8) ελικόπτερα H215, με τη στήριξη ευρωπαϊκών πόρων και αποτελεί βασικό πυλώνα του Προγράμματος «Αιγίς», που αποσκοπεί στον εκσυγχρονισμό των δυνατοτήτων αεροπυρόσβεσης και πολιτικής προστασίας της χώρας.

Τέλος, η εταιρεία παρέχει προηγμένες δορυφορικές απεικονίσεις μέσω της δορυφορικής συστοιχίας Pleiades Neo και ηγείται της βιομηχανικής συνεργασίας με ελληνικές εταιρείες για την ανάπτυξη του μελλοντικού ευρωπαϊκού αεροσκάφους μεταφοράς μεσαίου μεγέθους (Future Mid-Size Transport Cargo Aircraft – FMTC).

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