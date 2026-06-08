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AEGEAN: Ενισχύει τη συνδεσιμότητα Ελλάδας - Ισλανδίας μέσω στρατηγικής συνεργασίας για πτήσεις κοινού κωδικού με την Icelandair
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
16:12 - 08 Ιουν 2026

AEGEAN: Ενισχύει τη συνδεσιμότητα Ελλάδας - Ισλανδίας μέσω στρατηγικής συνεργασίας για πτήσεις κοινού κωδικού με την Icelandair

Reporter.gr Newsroom
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Η AEGEAN και η Icelandair προχώρησαν στην υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας (MoU) για πτήσεις κοινού κωδικού (codeshare), με σκοπό την ενίσχυση της συνδεσιμότητας μεταξύ Ελλάδας και Ισλανδίας και τη διεύρυνση των  ταξιδιωτικών επιλογών των επιβατών τους.

Μέσω της συμφωνίας, οι επιβάτες θα έχουν τη δυνατότητα να ταξιδεύουν μεταξύ των δικτύων της AEGEAN και της Icelandair με ενιαία κράτηση και να απολαμβάνουν μια απρόσκοπτη ταξιδιωτική εμπειρία. Οι επιβάτες της Icelandair θα αποκτήσουν πρόσβαση σε προορισμούς σε όλη την Ελλάδα, ενώ οι επιβάτες της AEGEAN θα μπορούν να ταξιδεύουν προς την Ισλανδία. Λεπτομέρειες σχετικά με τα συγκεκριμένα δρομολόγια που θα περιλαμβάνει η συμφωνία, θα ανακοινωθούν προσεχώς.

Το Μνημόνιο Συνεργασίας υπεγράφη στο περιθώριο της 82ης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της IATA, που πραγματοποιήθηκε στο Ρίο ντε Τζανέιρο.

Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της AEGEAN, Μιχάλης Κουβελιώτης, δήλωσε: «Η συνεργασία μας με την Icelandair δημιουργεί νέες δυνατότητες συνδεσιμότητας μεταξύ Ελλάδας και Ισλανδίας, διευρύνοντας τις επιλογές που προσφέρουμε στους επιβάτες μας. Μέσα από τη συνεργασία αυτή, οι επιβάτες και των δύο αεροπορικών εταιρειών θα έχουν πρόσβαση σε περισσότερους προορισμούς μέσω απρόσκοπτων συνδέσεων και μιας ενιαίας ταξιδιωτικής εμπειρίας».

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Icelandair, Bogi Nils Bogason, δήλωσε: «Είμαστε ενθουσιασμένοι που ανακοινώνουμε τη στρατηγική συνεργασία μας με την AEGEAN, η οποία ανοίγει νέες δυνατότητες για τους επιβάτες μας που ταξιδεύουν μεταξύ Ελλάδας και Ισλανδίας. Καλωσορίζουμε την AEGEAN ως έναν πολύτιμο συνεργάτη και ανυπομονούμε να συνεργαστούμε, ώστε να προσφέρουμε στους επιβάτες μας μια ομαλή και ευχάριστη ταξιδιωτική εμπειρία».

Η συμφωνία εντάσσεται στη στρατηγική της AEGEAN για συνεχή ενίσχυση της συνδεσιμότητας του δικτύου της, διευρύνοντας την παρουσία της σε αγορές με αυξανόμενο τουριστικό ενδιαφέρον.

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