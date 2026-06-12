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Fraport Greece: Αύξηση 6% στην επιβατική κίνηση στα αεροδρόμια – Διακινήθηκαν 3,9 εκατ. επιβάτες
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15:46 - 12 Ιουν 2026

Fraport Greece: Αύξηση 6% στην επιβατική κίνηση στα αεροδρόμια – Διακινήθηκαν 3,9 εκατ. επιβάτες

Reporter.gr Newsroom
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Η αύξηση της επιβατικής κίνησης τον Μάιο του 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025 οφείλεται κυρίως στη δυναμική πορεία της διεθνούς κίνησης, η οποία ενισχύθηκε κατά 167.000 επιβάτες, καταγράφοντας άνοδο 5,5%.

Συνολικά, τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια που διαχειρίζεται η Fraport Greece εξυπηρέτησαν 3,9 εκατομμύρια επιβάτες τον Μάιο του 2026, σημειώνοντας αύξηση 6% ή 223.000 επιβάτες σε σχέση με τον Μάιο του 2025.

Ειδικότερα, η επιβατική κίνηση πτήσεων εσωτερικού αυξήθηκε κατά 3,1%, προσθέτοντας +21.000 επιβάτες σε σχέση με το 2025, με τον συνολικό αριθμό των επιβατών να φτάνει τις 718.000, αριθμός που αντιστοιχεί στο 18% της συνολικής κίνησης των αεροδρομίων. Σύμφωνα δε με τα νεότερα στοιχεία, το 82% των επιβατών αποτελεί η διεθνής επιβατική κίνηση, σημειώνοντας αύξηση 6,7% σε σχέση με τον Μάιο του 2025, αγγίζοντας τα 3,2 εκατ. επιβάτες. Επισημαίνεται δε, ότι από την έναρξη της παραχώρησης, τα αεροδρόμια της Fraport Greece έχουν ήδη υποδεχτεί περίπου 260 εκατομμύρια επιβάτες.

Χαμηλότεροι συντελεστές πληρότητας στις πτήσεις Μέσης Ανατολής

Την ίδια ώρα, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή δεν έχει αφήσει ανεπηρέαστα τα αεροδρόμια, επηρεάζοντας την επιβατική κίνηση λόγω ακυρώσεων πτήσεων και χαμηλότερων συντελεστών πληρότητας. Όπως αναφέρει η εταιρεία, το Μάιο του 2026, ο συντελεστής πληρότητας των πτήσεων της Μέσης Ανατολής ήταν 63,7% έναντι του 73,2% που ήταν κατά το ίδιο διάστημα το περασμένο έτος.

Παρά το γεγονός ότι η επιβατική κίνηση στις πτήσεις Μέσης Ανατολής έχει υποχωρήσει σε σχέση με το προηγούμενο έτος, η κίνηση προς το Ισραήλ επεκτάθηκε σε 8 αεροδρόμια του δικτύου κατά τη διάρκεια του Μαΐου, εξαιτίας των ισραηλινών αεροπορικών εταιρειών, όπως επίσης και λόγω της εισαγωγής περισσότερων αεροπορικών εταιρειών όπως η Aegean προς το τέλος του μήνα.

Όμως, συγκριτικά με το προηγούμενο έτος, η κίνηση προς το Ισραήλ μειώθηκε σημαντικά κατά 20,5%, που αντιστοιχεί σε μείωση 13.000 επιβατών. Με βάση τα στοιχεία του Μαΐου του 2026, τα αεροδρόμια που επηρεάστηκαν περισσότερο ήταν τα αεροδρόμια της Ρόδου (-9,1%), της Θεσσαλονίκης (-24,6%), της Κεφαλονιάς (-99,8%) και Σαντορίνης (-66,9%), κυρίως λόγω της μείωσης των πτήσεων από ισραηλινές αεροπορικές εταιρείες.

Στον αντίποδα όλων, το αεροδρόμιο της Κέρκυρας κατέγραψε σημαντική αύξηση, ενώ παράλληλα ξεκίνησαν περιορισμένες πτήσεις προς το Κατάρ στο αεροδρόμιο Μυκόνου. Επίσης προς τα τέλη του μήνα εισήχθησαν δρομολόγια προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στα αεροδρόμια Μυκόνου, Σαντορίνης και Κέρκυρας.

Στο επίκεντρο η διεθνής επιβατική κίνηση

Σύμφωνα με την εταιρεία, ο Μάιος του 2026 παρουσίασε μία ανισορροπία συγκριτικά με το προηγούμενο έτος, δεδομένου ότι κατά τις πρώτες εβδομάδες οι αναχωρήσεις εμφανίζονταν μειωμένες, ενώ οι αφίξεις αυξήθηκαν, κάτι που δικαιολογείται λόγω της πασχαλινής περιόδου που προηγήθηκε. Όμως, μέχρι τα μέσα του προηγούμενου μήνα, ο όγκος των αφίξεων και των αναχωρήσεων είχε επιστρέψει σε επίπεδα συγκρίσιμα με αυτά που καταγράφηκαν το 2025.

Όσον αφορά στην αύξηση της επιβατικής κίνησης τον Μάιο του 2026, προέρχεται κυρίως λόγω της ανόδου στη διεθνή κίνηση, που άγγιξε το 5,5%, ήτοι +167.000 επιβάτες, κυρίως λόγω της αύξησης της επιβατικής κίνησης στα αεροδρόμια Χανίων (+63.000/17,7%), Κέρκυρας (+46.000/11,3%), Ζακύνθου (+25.000/11,6%), Ρόδου (+21.000/2,9%), Μυκόνου (+20.000/29,3% ) και Θεσσαλονίκης (+18.000/3,6%).

Τέλος, το ποσοστό πληρότητας κατά τον προηγούμενο μήνα έφτασε το 82,1% έναντι του 82,4%, καταγράφοντας ελάχιστη μείωση στα περισσότερα αεροδρόμια.

Τελευταία τροποποίηση στις 12/06/2026 - 15:57
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