Νέα αντιπρόεδρος του ΣΒΣΕ η Ανούς Τζιρακιάν

Η κυρία Ανούς Τζιρακιάν, Αντιπρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της Europa Profil Αλουμίνιο Α.Β.Ε., εξελέγη Αντιπρόεδρος στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας (ΣΒΣΕ), μαζί με τους κ.κ. Ιωάννη Καρναχωρίτη και Σπήλιο Μανιά, κατά την 43η ετήσια Γενική Συνέλευση που έλαβε χώρα στις 24 Σεπτεμβρίου 2025 στη Χαλκίδα.

Ο ΣΒΣΕ αποτελεί τον κύριο θεσμικό φορέα εκπροσώπησης της βιομηχανίας στη Στερεά Ελλάδα, διαδραματίζοντας σημαντικό ρόλο ως περιφερειακός σύνδεσμος που ενώνει την παραγωγή με την εθνική οικονομία. Στηρίζει ενεργά τα μέλη του και συμβάλλει στη διαμόρφωση πολιτικών που προάγουν την ανταγωνιστικότητα, την καινοτομία, την εξωστρέφεια και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Η κα Τζιρακιάν δήλωσε αποφασισμένη να συνεργαστεί με τα υπόλοιπα μέλη και τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Πάνο Λώλο, προκειμένου ο Σύνδεσμος να συνεχίσει να αποτελεί μοχλό ανάπτυξης, να ενισχύσει τη θέση της Στερεάς Ελλάδας στον παραγωγικό χάρτη και να αναδείξει τη βιομηχανία σε θεμέλιο λίθο για την οικονομία και την κοινωνία.