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Μυτιληναίος προς Γενική Διευθύντρια Ενέργειας της ΕΕ: Λάβετε μέτρα για το ενεργειακό κόστος
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
16:19 - 17 Οκτ 2025

Μυτιληναίος προς Γενική Διευθύντρια Ενέργειας της ΕΕ: Λάβετε μέτρα για το ενεργειακό κόστος

Reporter.gr Newsroom
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Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, Πρόεδρος της Eurometaux και Διευθύνων Σύμβουλος της METLEN PLC, σε ανάρτησή του αναφέρει ότι κατά τη συνάντησή του με τη Γενική Διευθύντρια Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ditte Juul Jørgensen, μετέφερε την πραγματικότητα που αντιμετωπίζει η βιομηχανία μη σιδηρούχων μετάλλων, όπως αυτή αποτυπώθηκε κατά την LME Week.

Αναλυτικά η ανάρτηση του κ. Μυτιληναίου

«Ως Πρόεδρος της Eurometaux (Ένωση Ευρωπαϊκών Μετάλλων) και Διευθύνων Σύμβουλος της METLEN, είχα σήμερα νωρίς την τιμή να συναντηθώ με την Ditte Juul Jørgensen, Γενική Διευθύντρια Ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είχαμε μια πολύ ανοιχτή και ειλικρινή συζήτηση, και η Γενική Διευθύντρια συμμετείχε εποικοδομητικά σε όλα τα ζητήματα.

Μετέφερα την πραγματικότητα που βιώνει η βιομηχανία μη σιδηρούχων μετάλλων, όπως αυτή αποτυπώθηκε κατά τη διάρκεια της LME Week, και υπογράμμισα το εξαιρετικά δύσκολο περιβάλλον που αντιμετωπίζει ο κλάδος μας εδώ και πολλά χρόνια, καθώς και την ανάγκη λήψης άμεσων μέτρων για την εξασφάλιση παγκοσμίως ανταγωνιστικού ενεργειακού κόστους.

Θέσαμε, επίσης, το ενδεχόμενο σύναψης ενός ειδικού τριμερούς συμφώνου για τη βιομηχανία μη σιδηρούχων μετάλλων (NFMs), το οποίο θα μπορούσε να τεθεί σε εφαρμογή ακόμη και εντός του 2025, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα συγκεκριμένα εμπόδια που συναντούμε στην πρόσβαση σε καθαρή ενέργεια.

Αναγνωρίζοντας ότι η CISAF International αποτελεί ένα πρώτο βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, επισημάναμε την επείγουσα ανάγκη διόρθωσης ορισμένων ατελειών, όπως η απαίτηση εγκατάστασης ΑΠΕ επί τόπου και οι προβληματικοί περιορισμοί και αιρεσιμότητες του προσωρινού μηχανισμού ανακούφισης.

Σε σχέση με το Σχέδιο Δράσης για την Ηλεκτροκίνηση της ΕΕ, τονίσαμε ότι η «εύκολη νίκη» είναι η ταχεία επαναλειτουργία των κλειστών εργοστασίων μη σιδηρούχων μετάλλων το συντομότερο δυνατόν.

Κλείνοντας, αγγίξαμε τα θέματα των γεωπολιτικών αλλαγών και των πιέσεων που αντιμετωπίζει η ΕΕ και συμφωνήσαμε να συνεχίσουμε μια παραγωγική συνεργασία».

Τελευταία τροποποίηση στις 17/10/2025 - 20:29
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