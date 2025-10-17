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Μπρατάκος: Το ΕΒΕΑ «γέφυρα» για την προσέγγιση της στρατηγικής αγοράς της Κίνας
Επιχειρήσεις
16:05 - 17 Οκτ 2025

Μπρατάκος: Το ΕΒΕΑ «γέφυρα» για την προσέγγιση της στρατηγικής αγοράς της Κίνας

Reporter.gr Newsroom
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Σε μία περίοδο που η ελληνική οικονομία αναζητά επιτακτικά το άνοιγμα σε νέες αγορές και στρατηγικούς εταίρους για την τόνωση και τη θωράκιση της ελληνικής εξωστρέφειας, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ), σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Βιομηχανίας και Εμπορίου της Σαγκάης (Shanghai Federation of Industry and Commerce - SFIC), διοργάνωσε εκδήλωση “Greece – China: Roundtable Discussion” (Ελλάδα – Κίνα: Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης).

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Επιχειρηματικότητας «Κωνσταντίνος Μίχαλος» του ΕΒΕΑ και σηματοδότησε ένα σημαντικό βήμα για την περαιτέρω προσέγγιση της τεράστιας και στρατηγικής σημασίας αγοράς της Κίνας από τις ελληνικές επιχειρήσεις. Παράλληλα, λειτούργησε ως βήμα προβολής για τις επενδυτικές ευκαιρίες που παρέχει η Ελλάδα. Οι εταιρείες που συμμετείχαν στην κινεζική αποστολή προέρχονται από κρίσιμους τομείς όπως η χρηματοοικονομική τεχνολογία (fintech), η τεχνητή νοημοσύνη, η αυτόνομη οδήγηση, οι νομικές υπηρεσίες και υπηρεσίες διαιτησίας, «έξυπνοι ανελκυστήρες, βιομηχανικά ρομπότ και διαχείριση έξυπνων πόλεων.

Ο Υφυπουργός Εξωτερικών, κ. Χάρης Θεοχάρης, αρμόδιος για την Οικονομική Διπλωματία και την Εξωστρέφεια, καλωσόρισε την κινεζική αντιπροσωπεία, και χαρακτήρισε τη συνάντηση ως πραγματικό βήμα ενίσχυσης των επιχειρηματικών δεσμών, με στόχο συμπράξεις, επενδύσεις και ανταλλαγή τεχνογνωσίας, υπηρετώντας τη Νέα Εθνική Στρατηγική Εξωστρέφειας. Κάλεσε την κινεζική πλευρά να δει την Ελλάδα ως αξιόπιστο εταίρο και πύλη προς την Ευρώπη, έτοιμο να συνδημιουργήσει αξία και να ενισχύσει την καινοτομία. Τόνισε την επιθυμία για περισσότερες ελληνοκινεζικές συνεργασίες σε βιομηχανικά πάρκα, σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, σε έξυπνα logistics, καθώς και σε έρευνα και τεχνολογία, στη διασύνδεση της αγροδιατροφής με την καινοτομία και το εμπόριο, «δημιουργώντας επιπλέον γέφυρες μεταξύ της ποιοτικής ελληνικής παραγωγής και της δυναμικής κινεζικής αγοράς».

Κατά τον χαιρετισμό του ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ, κ. Γιάννης Μπρατάκος, τόνισε τη στρατηγική σημασία του συνάντησης ως επιβεβαίωση της δυναμικής των σχέσεων Ελλάδας και Κίνας. «Η Σαγκάη αποτελεί παγκόσμιο κέντρο εμπορίου και καινοτομίας. Ο δυναμισμός της αντικατοπτρίζει την ισχύ της σύγχρονης κινεζικής οικονομίας, η οποία επηρεάζει θετικά το διεθνές εμπόριο. Από την άλλη, η Ελλάδα έχει καταστεί αξιόπιστος εταίρος στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο. Με αναβαθμισμένες υποδομές και επενδυτικά κίνητρα, η χώρα μας, ως κράτος-μέλος της Ε.Ε., μπορεί να λειτουργήσει ως γέφυρα μεταξύ Ευρώπης και Ασίας, προσφέροντας συνέπεια και διαφάνεια σε ένα μεταβλητό διεθνές περιβάλλον. Η Κίνα είναι ήδη ένας από τους σημαντικότερους στρατηγικούς εταίρους, με αιχμή τις επενδύσεις και τις σταθερά εξελισσόμενες εμπορικές σχέσεις. Εξαιρετικά ελληνικά προϊόντα, από τρόφιμα μέχρι τεχνολογικές εφαρμογές, έχουν βρει τη θέση τους στην κινεζική αγορά», ανέφερε ο κ. Μπρατάκος. Τέλος, επισήμανε τα μεγάλα περιθώρια συνεργασίας σε τομείς όπως η πράσινη ενέργεια, η ψηφιακή τεχνολογία, η ναυτιλία/logistics και ο τουρισμός, διαβεβαιώνοντας ότι το ΕΒΕΑ θα συνεχίσει να στηρίζει ενεργά την εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων.

Ο Επιτετραμμένος της Πρεσβείας της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, κ. Lai Bo, από την πλευρά του, αναφέρθηκε στη σημαντική οικονομική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών, με το διμερές εμπόριο το 2024 να ανέρχεται στα $12,86 δισεκατομμύρια, καθιστώντας την Κίνα τον τρίτο μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο της Ελλάδας παγκοσμίως και τον πρώτο εκτός ΕΕ. Αναφέρθηκε, επίσης, στον εμβληματικό ρόλο του λιμανιού του Πειραιά και στην προστιθέμενη αξία των διαδημοτικών συνεργασιών, επισημαίνοντας ότι από το 1985 η Σαγκάη – το σημαντικότερο οικονομικό κέντρο της Κίνας – συνδέεται με την πόλη μέσω σχέσης αδελφοποίησης. Ο κ. Lai Bo επισήμανε τις νέες ευκαιρίες που προκύπτουν στους τομείς της καθαρής ενέργειας, της μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, των λιμένων και logistics, του εμπορίου και των επενδύσεων, ενόψει και της 20ής επετείου από την εγκαθίδρυση της συνολικής στρατηγικής εταιρικής σχέσης το επόμενο έτος.

Ο Αντιπρόεδρος της Shanghai Federation of Industry and Commerce (SFIC), κ. Guo Jianli, τόνισε ότι η διμερής οικονομική συνεργασία έχει αποδώσει αξιοσημείωτα αποτελέσματα σε τομείς όπως τα ηλεκτρομηχανολογικά προϊόντα, η ναυτιλία, τα logistics, η καθαρή ενέργεια και τα αγροτικά προϊόντα, με το λιμάνι του Πειραιά να αναδεικνύεται σε κόμβο της ευρωασιατικής «Γραμμής Ταχείας Μεταφοράς». Υπογράμμισε, επίσης, το τεράστιο εμπορικό και οικονομικό δυναμικό που ανοίγεται με την εναρμόνιση της πρωτοβουλίας «Μια Ζώνη, Ένας Δρόμος» με τις εθνικές στρατηγικές της Ελλάδας, ειδικά σε αναδυόμενους τομείς όπως η πράσινη και ψηφιακή οικονομία και οι έξυπνες πόλεις. Παράλληλα, έδωσε έμφαση στην παγκόσμια επιρροή της Σαγκάης ως το μεγαλύτερο οικονομικό κέντρο της Κίνας (ΑΕΠ άνω των $7 τρισ. το 2024), το οποίο επιδιώκει την ανάπτυξη πέντε διεθνών κέντρων και διατηρεί την πρώτη θέση παγκοσμίως σε όγκο εμπορευματοκιβωτίων. Τέλος, πρότεινε τη θέσπιση ενός μηχανισμού τακτικής συνεργασίας με το ΕΒΕΑ, ώστε να υποστηριχθούν από κοινού οι επιχειρήσεις των δύο περιοχών να επενδύσουν και να αναπτυχθούν.

Τον συντονισμό της εκδήλωσης, ανέλαβε ο κ. Φάνης Ματσόπουλος, Μέλος της Διοικητικής Επιτροπής & Υπεύθυνος Συμβουλευτικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων του ΕΒΕΑ.

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