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Βιομηχανία: Μείωση 1,1% του δείκτη παραγωγού τον Σεπτέμβριο
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
13:34 - 30 Οκτ 2025

Βιομηχανία: Μείωση 1,1% του δείκτη παραγωγού τον Σεπτέμβριο

Reporter.gr Newsroom
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Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία κατέγραψε σημαντικές μεταβολές τον Σεπτέμβριο, αντικατοπτρίζοντας τις τάσεις της εγχώριας και εξωτερικής αγοράς σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα.  

Ειδικότερα, τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ δείχνουν επιβράδυνση της πτωτικής πορείας του δείκτη σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, ενώ οι μηνιαίες συγκρίσεις αναδεικνύουν μια μικρή αύξηση τον Σεπτέμβριο 2025.

Παράλληλα, ο μέσος δείκτης του δωδεκαμήνου Οκτωβρίου 2024 – Σεπτεμβρίου 2025 υποδηλώνει σχετική σταθεροποίηση σε σχέση με την ισχυρή πτώση που είχε παρατηρηθεί στο προηγούμενο δωδεκάμηνο.

Πιο αναλυτικά, ο υπό εξέταση δείκτης σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Σεπτεμβρίου 2024, παρουσίασε μείωση 1,1% έναντι μείωσης 4,5% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2024 με το 2023.

Σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2025, ο δείκτης παρουσίασε αύξηση 0,2% έναντι μείωσης 0,3% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2024.

Τέλος, σε σύγκριση με τον μέσο Γενικό Δείκτη του δωδεκαμήνου Οκτωβρίου 2023 – Σεπτεμβρίου 2024, παρουσίασε μείωση 0,1% έναντι μείωσης 4,4% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των προηγούμενων δωδεκαμήνων.

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