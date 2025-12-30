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Υπεγράφη η ΚΥΑ για το πρόγραμμα «Απόλλων» - Στόχος η ελάφρυνση των ευάλωτων νοικοκυριών
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
12:03 - 30 Δεκ 2025

Υπεγράφη η ΚΥΑ για το πρόγραμμα «Απόλλων» - Στόχος η ελάφρυνση των ευάλωτων νοικοκυριών

Reporter.gr Newsroom
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Υπογράφηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση που αφορά το πρόγραμμα «Απόλλων» από τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη, καθώς και από τον υπουργό και τον υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρο και Νίκο Τσάφο αντίστοιχα.

Με την έκδοση της συγκεκριμένης ΚΥΑ υλοποιείται η δέσμευση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τον ανασχεδιασμό και την επανεκκίνηση του προγράμματος «Απόλλων», με βασικό στόχο τη μείωση του κόστους ενέργειας για τα ευάλωτα νοικοκυριά. Η μείωση αυτή επιδιώκεται μέσω της αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με τρόπο που εξασφαλίζει άμεσο όφελος σε όλους τους δικαιούχους του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου Α’.

Παράλληλα, τίθεται σε εφαρμογή το πρώτο σκέλος του προγράμματος, το οποίο περιλαμβάνει διευρυμένο αριθμό δικαιούχων σε σύγκριση με τον αρχικό σχεδιασμό και χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Σε επόμενο στάδιο θα εκδοθεί νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση, με την οποία το δεύτερο σκέλος του προγράμματος «Απόλλων» θα επεκταθεί στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, στους Τοπικούς και Γενικούς Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων, καθώς και στις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης και στους φορείς που τις διαδέχονται.

Το πρόγραμμα προβλέπει, επιπλέον, τη διεξαγωγή ειδικών μειοδοτικών και ανταγωνιστικών διαγωνιστικών διαδικασιών, ανά τεχνολογία, για τη χορήγηση λειτουργικής ενίσχυσης σε έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Συγκεκριμένα, αφορά:

  • αιολικά πάρκα συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 400 MW και

  • φωτοβολταϊκούς σταθμούς συνολικής ισχύος 200 MW, οι οποίοι θα διαθέτουν ενσωματωμένο σύστημα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι σχετικές ανταγωνιστικές διαδικασίες θα υλοποιηθούν από τη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) στο άμεσο προσεχές διάστημα. Η ΚΥΑ καθορίζει, μεταξύ άλλων, το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των έργων που θα επιλεγούν, σύμφωνα με το οποίο οι φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις με σύστημα αποθήκευσης θα πρέπει να έχουν τεθεί σε λειτουργία έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027, ενώ τα αιολικά έργα θα πρέπει να ολοκληρωθούν έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2028.

Σημειώνεται ότι, στο πλαίσιο ενίσχυσης του υγιούς ανταγωνισμού, κανένας συμμετέχων —φυσικό ή νομικό πρόσωπο— δεν μπορεί να επιλεγεί για ποσοστό μεγαλύτερο του 25% της συνολικής ισχύος που δημοπρατείται.

Όπως προβλέπεται στην ΚΥΑ, βασικό κριτήριο για τη συμμετοχή στους διαγωνισμούς αποτελεί η ωριμότητα των έργων. Ειδικότερα, τα έργα θα πρέπει να διαθέτουν Οριστική Προσφορά Σύνδεσης. Επιπλέον, δυνατότητα συμμετοχής παρέχεται και σε φωτοβολταϊκούς σταθμούς που αρχικά δεν διαθέτουν σύστημα αποθήκευσης, υπό την προϋπόθεση ότι, σε περίπτωση επιλογής τους, θα προχωρήσουν σε τροποποίηση των αδειών τους ώστε να ενσωματώσουν μονάδα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας.

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