Βιομηχανική παραγωγή: Αύξηση 2,3% το 2025

Σε θετική τροχιά κινήθηκε η εγχώρια βιομηχανική παραγωγή το 2025, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα (Τρίτη, 10/2) η Ελληνική Στατιστική Αρχή.

Πιο αναλυτικά,σύμφωνα με τα προσωρινά και διορθωμένα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής κατέγραψε τον Δεκέμβριο του 2025 αύξηση 3,9%, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024, έναντι αύξησης 7,7% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2024 με το 2023.

Σε ετήσια βάση, ο μέσος δείκτης της περιόδου Ιανουαρίου–Δεκεμβρίου 2025 ενισχύθηκε κατά 2,3%, ενώ σε μηνιαία σύγκριση, ο εποχικά διορθωμένος δείκτης παρουσίασε άνοδο 1,4%.

Ο δείκτης του κλάδου λοιπών ορυχείων και λατομείων, σημείωσε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση ενώ ο δείκτης του κλάδου κατασκευής μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων, σημείωσε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση, κατά τον Δεκέμβριο 2025 σε σχέση με τον Νοέμβριο 2025.

Κατά τη σύγκριση των δεικτών του Δεκεμβρίου 2025 με τους αντίστοιχους δείκτες του Δεκεμβρίου 2024, η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση καταγράφηκε στον κλάδο λοιπών ορυχείων και λατομείων, ενώ η μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση καταγράφηκε στον κλάδο κατασκευής μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων.

