Μικρή περαιτέρω βελτίωση των επιχειρηματικών προσδοκιών στη Βιομηχανία τον Ιανουάριο

Ο Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών στη Βιομηχανία ενισχύθηκε τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους στις 105,8 μονάδες (έναντι 105,5 μον. ένα μήνα πριν), χαμηλότερα από τα περσινά επίπεδα (108,1 μον.).

Συνολικά στην εγχώρια οικονομία, διατηρείται ο ρυθμός μεγέθυνσης, αποκλιμακώνεται το ποσοστό ανεργίας, ενώ είναι σε εξέλιξη το τελευταίο έτος για το Ταμείο Ανάκαμψης, δημιουργώντας θετικές προβλέψεις για την παραγωγή.

Στη βιομηχανία καταγράφεται συγκέντρωση αποθεμάτων έτοιμων προϊόντων με το 20% των επιχειρήσεων να τα θεωρεί υψηλά για την περίοδο, ενώ στις κατασκευές, τα ιδιωτικά έργα καταγράφουν περαιτέρω βελτίωση.

Το ποσοστό χρησιμοποίησης εργοστασιακού δυναμικού μειώθηκε στο 76,3% τον Ιανουάριο (έναντι 78,4% τον Οκτώβριο), με την εξασφαλισμένη παραγωγή να διαμορφώνεται στους 5,3 μήνες, έναντι 4,5 μήνες τον Οκτώβριο.

Αυξητικά κινήθηκαν οι επιμέρους τομείς της βιομηχανίας τον Δεκέμβριο. Ειδικότερα, άνοδος για τη Μεταποίηση (3,8%), πολύ ισχυρή αύξηση για τα Ορυχεία-Λατομεία (68,2%) και ήπια άνοδος για το Ηλεκτρικό Ρεύμα (1,3%). Σε κλάδους υψηλής σημασίας για την ελληνική οικονομία, άνοδος σημειώθηκε στα Τρόφιμα (6,9%), ηπιότερη στα Φαρμακευτικά προϊόντα (1,6%), με μείωση στα Βασικά Μέταλλα (-11,3%).