ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Κρήτη - Γαύδος: Τετραπλασιασμός αφίξεων προσφύγων και απουσία κρατικού σχεδιασμού το 2025
Ειδήσεις
13:10 - 17 Φεβ 2026

Κρήτη - Γαύδος: Τετραπλασιασμός αφίξεων προσφύγων και απουσία κρατικού σχεδιασμού το 2025

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Συνολικά 20.187 πρόσφυγες και προσφύγισσες έφτασαν στην Κρήτη και τη Γαύδο το 2025, μέσα από 356 διαφορετικά περιστατικά, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η «Υποστήριξη Προσφύγων στο Αιγαίο».

Σύμφωνα με τα στοιχεία

«Ως προς τις εθνικότητες των νεοαφιχθέντων, με βάση στοιχεία που μας διέθεσε το Λιμενικό σε συνέχεια ερωτήματός μας, οι τρεις κύριες χώρες καταγωγής των ανθρώπων που έφτασαν σε Γαύδο και Κρήτη το 2025 ήταν το Σουδάν (37,3%), η Αίγυπτος (37,1%) και το Μπαγκλαντές (18,6%). Το 99,40% των προσφύγων που έφτασαν σε Κρήτη και Γαύδο το 2025 αναχώρησαν από τη Λιβύη.

Ανάμεσα στους νεοαφιχθέντες καταγράφονται συστηματικά ιδιαίτερα ευάλωτες περιπτώσεις που χρήζουν αυξημένης προστασίας, όπως βρέφη, έγκυες γυναίκες και άτομα με σοβαρά προβλήματα υγείας.

Επιπλέον, καθ’ όλη τη διάρκεια του 2025 (και ιδίως κατά το δεύτερο εξάμηνο) καταγράφηκε σημαντική αύξηση των ναυαγίων στην περιοχή της Κρήτης και της Γαύδου, με δεκάδες ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους και δεκάδες ακόμη να παραμένουν αγνοούμενοι έως και σήμερα.

Ενώ το 2025 τετραπλασιάστηκαν οι αφίξεις στην Κρήτη και τη Γαύδο σε σχέση με το 2024, και η Κρήτη ήταν η κύρια πύλη εισόδου για τους πρόσφυγες και προσφύγισσες στην Ελλάδα, δεν καταγράφηκε καμία βελτίωση σε υποδομές και υπηρεσίες και, παρά τις διαρκείς εξαγγελίες των τελευταίων χρόνων, δε δημιουργήθηκε καμία νέα δομή για την υποδοχή.

Χιλιάδες άνθρωποι που έχρηζαν διεθνούς προστασίας συνέχιζαν να μεταφέρονται σε προσωρινούς, άτυπους και ακατάλληλους χώρους, υπό αναξιοπρεπείς συνθήκες και χωρίς στοιχειώδεις υποδομές. Οι άνθρωποι στερούνται τα βασικά τους δικαιώματα και δεν λαμβάνουν ουσιαστική ενημέρωση ή νομική στήριξη.

«Όλοι οι δήμοι δυσκολεύονται, δεν υπάρχουν κατάλληλοι χώροι. Έχουμε κάνει αίτημα για οικονομική στήριξη στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου αλλά δεν έχουν ανταποκριθεί.

Η μοναδική στήριξη είναι εκείνη από τον Ερυθρό Σταυρό, που παρέχει υγειονομική κάλυψη και ό,τι χρειαστεί, καθώς και από κόσμο που φέρνει ρούχα.»

Νεκτάριος Παπαδάκης, Αντιδήμαρχος Αγροτικής Παραγωγής και Πολιτικής Προστασίας Δήμου Ιεράπετρας

Οι απαράδεκτες συνθήκες διαβίωσης αποτέλεσαν αντικείμενο επανειλημμένων δημόσιων παρεμβάσεων και έντονης κριτικής από εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς οι δήμοι και η Περιφέρεια κλήθηκαν να διαχειριστούν τις συνέπειες της κρατικής απουσίας, χωρίς σαφές θεσμικό πλαίσιο, επαρκείς πόρους ή υποδομές. Έχουν υπογραμμίσει επανειλημμένα, μεταξύ άλλων και σε συνεντεύξεις τους σε μας που περιλαμβάνονται στο κείμενο, ότι η ευθύνη της υποδοχής και της προσωρινής διαμονής μετακυλίεται σε αυτούς, παρά το γεγονός ότι δεν τους αναλογεί ούτε θεσμικά ούτε πρακτικά.

Επιπλέον, από τις 14 Ιουλίου έως τις 14 Οκτωβρίου 2025, η Ελλάδα ανέστειλε την πρόσβαση στο άσυλο για όλους τους πρόσφυγες και προσφύγισσες που έφτασαν στη χώρα μέσω της Βόρειας Αφρικής, θέτοντας περίπου 2.000 ανθρώπους υπό κράτηση χωρίς προοπτική και προστασία, και με ξεκάθαρη παραβίαση των δικαιωμάτων τους. Η τρίμηνη αυτή αναστολή επιβλήθηκε με νομοθετική ρύθμιση κατά παράβαση θεμελιωδών κανόνων του εθνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου.

Στο πλαίσιο αυτό, το κοινωνικό κλίμα στην Κρήτη εμφανίστηκε ιδιαίτερα τεταμένο το 2025, με αύξηση ξενοφοβικών εκφράσεων και δημόσιων παρεμβάσεων.

Τέλος, τον τελευταίο χρόνο λαμβάνουν χώρα εκτεταμένες και παράνομες ποινικές διώξεις με την κατηγορία της «διακίνησης», στο πλαίσιο μιας συστηματικής πρακτικής ποινικής μεταχείρισης προσφύγων, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η ιδιότητά τους ως προσφύγων και χωρίς να διασφαλίζονται οι βασικές εγγυήσεις δίκαιης δίκης. Τα πρόσωπα που διώκονται κατ’ εξοχήν και εκ πρώτης όψεως εμπίπτουν στην ιδιότητα του πρόσφυγα και φτάνουν στην Κρήτη κυρίως από το Σουδάν και την Αίγυπτο, ανάμεσά τους και δεκάδες ανήλικοι, ακόμη και 15 ετών.

Καταγράφονται σοβαρές πλημμέλειες της ακροαματικής διαδικασίας: οι κατηγορούμενοι οδηγούνται στο εδώλιο χωρίς ουσιαστική ενημέρωση για τις κατηγορίες και τη διαδικασία, με περιορισμένη ή ανύπαρκτη πρόσβαση σε κατάλληλη διερμηνεία και με διορισμό συνηγόρων την τελευταία στιγμή, χωρίς επαρκή χρόνο προετοιμασίας, ενώ οι δίκες διεξάγονται με ταχύτητα και αδιαφάνεια, στηριζόμενες σε πανομοιότυπες και συχνά μεροληπτικές καταθέσεις και πλημμελείς «αναγνωρίσεις». Η πρακτική αυτή συνιστά αυθαίρετη και contra legem ποινικοποίηση της άφιξης προσφύγων μέσω της θάλασσας, κατά παράβαση τόσο της εθνικής νομοθεσίας όσο και διεθνών διατάξεων υπερνομοθετικής ισχύος.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Έλαβε προθεσμία ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα» για αύριο, Τετάρτη (18/2)
Πολιτική

Έλαβε προθεσμία ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα» για αύριο, Τετάρτη (18/2)

ΕΛΣΤΑΤ: Στα €74,85 δισ. ο τζίρος στο λιανεμπόριο το 2025 – Άνοδος 2%
ΕΜΠΟΡΙΟ

ΕΛΣΤΑΤ: Στα €74,85 δισ. ο τζίρος στο λιανεμπόριο το 2025 – Άνοδος 2%

Imperial Brands Hellas: Γιορτάζει 45 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα
ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Imperial Brands Hellas: Γιορτάζει 45 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΑΣΟΚ: Γιατί αποχώρησε η κοινοπραξία ExxonMobil – HELLENiQ Energy από την Κρήτη;
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Γιατί αποχώρησε η κοινοπραξία ExxonMobil – HELLENiQ Energy από την Κρήτη;

ΕΛΑΣ: 20 συλλήψεις στην Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις ΟΠΕΚΕΠΕ – Πάνω από €3 εκατ. η ζημιά
ΑΓΡΟΤΙΚΑ

ΕΛΑΣ: 20 συλλήψεις στην Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις ΟΠΕΚΕΠΕ – Πάνω από €3 εκατ. η ζημιά

Κρήτη: Στον εισαγγελέα 16 συλληφθέντες για διακίνηση ναρκωτικών και απάτες μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ
Ειδήσεις

Κρήτη: Στον εισαγγελέα 16 συλληφθέντες για διακίνηση ναρκωτικών και απάτες μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ

ΠΑΣΟΚ: «Όχι» στα σχέδια δημιουργίας μεταναστευτικής δομής στους Μαλάδες Ηρακελίου
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: «Όχι» στα σχέδια δημιουργίας μεταναστευτικής δομής στους Μαλάδες Ηρακελίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ανεμοδείκτης
25/05/2026 - 15:01

Η εβδομαδιαία ανάρτηση που μοιάζει πλέον με αγγαρεία

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
25/05/2026 - 14:52

ΤτΕ: Άλμα 64,3% των ταξιδιωτικών εισπράξεων το α' τρίμηνο του 2026

Νομίσματα
25/05/2026 - 14:52

Σταθεροποίηση στα crypto με το βλέμμα στη Μέση Ανατολή – Πέριξ των $77.000 το Bitcoin

Οικονομία
25/05/2026 - 14:37

Εγκρίθηκε η τρίτη θητεία Στουρνάρα: Μήνυμα στις τράπεζες για στήριξη της οικονομίας

Πολιτική
25/05/2026 - 14:18

ΣΥΡΙΖΑ: Παραιτήθηκε ο Γεωργόπουλος με μήνυμα συστράτευσης με Τσίπρα - Η καρδιά προηγείται

Ειδήσεις
25/05/2026 - 14:10

Reuters: Τραμπ και Γουόρς σε κοινή τροχιά «υψηλού ρίσκου» για οικονομία και ύφεση

Ειδήσεις
25/05/2026 - 14:07

Πάπας Λέων: Ηχηρές προειδοποιήσεις για την Τεχνητή Νοημοσύνη - Γιατί τη συγκρίνει με τον «Πύργο της Βαβέλ»

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
25/05/2026 - 13:55

Eurobank: Έξι νέες δράσεις για το δημογραφικό στον Έβρο – Αιχμή το οικιστικό συγκρότημα Ορεστιάδας

Αναλύσεις
25/05/2026 - 13:50

Santander: Ισχυρή ψήφος εμπιστοσύνης στη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ & Τιμή-στόχος στα 53€, με περιθώριο ανόδου 30%

Ακίνητα
25/05/2026 - 13:49

Eξοχικές κατοικίες στην Ελλάδα: Συνεχίζεται το ράλι της τιμής ανά τετραγωνικό (πίνακας)

Πολιτική
25/05/2026 - 13:42

Ασλανίδης για κόμμα Καρυστιανού: Εμείς δεν κάναμε τον Σύλλογο για προσωπικές φιλοδοξίες

Πολιτική
25/05/2026 - 13:32

Τσουκαλάς: Δεν είναι της στιγμής πρόταση δυσπιστίας - Το ΠΑΣΟΚ είναι το πραγματικό αντίβαρο

Πολιτική
25/05/2026 - 13:20

Μαρινάκης: Θα απαντήσουμε όταν λάβουμε την επιστολή Κοβέσι – Καμία έκπτωση σε κυριαρχικά δικαιώματα

Magazino
25/05/2026 - 13:18

Κάννες 2026: Ο Χρυσός Φοίνικας στο Fjord του Cristian Mungiu - Όλα τα βραβεία

Ανεμοδείκτης
25/05/2026 - 13:18

Πονηριές

Επιχειρήσεις
25/05/2026 - 13:15

MEGA BROKERS: Ο μεγαλύτερος Πράκτορας της αγοράς με κύκλο εργασιών 19,1 εκατ. ευρώ το 2025

Ειδήσεις
25/05/2026 - 13:13

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ένοχοι 13 κατηγορούμενοι στις Σέρρες – Φυλάκιση 5 έως 26 μήνες με αναστολή

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
25/05/2026 - 13:08

Η «Συντροφιά» του Μπαρτζώκα

Ανεμοδείκτης
25/05/2026 - 13:04

Μια θλιβερή και αντιφατική παρακαταθήκη

Ναυτιλία
25/05/2026 - 13:03

Ξενοκώστας: Η Ελλάδα μπορεί να γίνει ναυπηγικό κέντρο της Ανατολικής Μεσογείου

Ειδήσεις
25/05/2026 - 12:51

FAO: Το Ορμούζ «φέρνει» πιο κοντά την επισιτιστική κρίση - Επάρκεια για μόλις 6-12 μήνες

Τεχνολογία
25/05/2026 - 12:45

EY: Αυξάνεται η υιοθέτηση της αυτόνομης Τεχνητής Νοημοσύνης, παρά τις ανησυχίες

Πολιτική
25/05/2026 - 12:38

Θεοδωρικάκος: Δημιουργούμε χιλιάδες θέσεις εργασίας στη ναυπηγική βιομηχανία και τη γαλάζια οικονομία

Ναυτιλία
25/05/2026 - 12:36

Κικίλιας: 51% περισσότεροι έκτακτοι έλεγχοι στα πλοία - Μηδενική ανοχή σε θέματα ασφάλειας

Πολιτική
25/05/2026 - 12:30

Η Μιλένα Αποστολάκη «πιέζει» τον Άρειο Πάγο για τους δανειολήπτες

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
25/05/2026 - 12:28

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Οι ΑΠΕ ρίχνουν τη χονδρική, αλλά όχι τους λογαριασμούς

Ειδήσεις
25/05/2026 - 12:26

Η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου εισηγείται αναίρεση της αποφυλάκισης Γιωτόπουλου

Πολιτική
25/05/2026 - 12:24

Γεωργιάδης: «Η ΝΔ θα κριθεί από το έργο της» – Αιχμές για Τσίπρα, Κοβέσι & συνεργασίες

Επιχειρήσεις
25/05/2026 - 12:16

Καφούνης: Ακόμη ένα δύσκολο τρίμηνο για το εμπόριο – Επείγουν μέτρα στήριξης

Πολιτική
25/05/2026 - 12:12

Αποστολάκη: Να δημοσιευτεί άμεσα η δικαστική απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου υπέρ των δανειοληπτών

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ