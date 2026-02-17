Μία αιωνιότητα ανάμεσα στις 28 Φεβρουαρίου του 2025 και του 2026
Ανεμοδείκτης
13:12 - 17 Φεβ 2026

Μία αιωνιότητα ανάμεσα στις 28 Φεβρουαρίου του 2025 και του 2026

Άγγελος Κωβαίος
Μέσα στην φασαρία που παράγεται καθημερινώς στο πολιτικό σκηνικό (κυρίως από την Κωνσταντοπούλου και δίχως ουσιαστικό πολιτικό επίδικο), πλησιάζει η 28η Φεβρουαρίου, που έχει γίνει και αυτή μία σημαντική ημερομηνία στο πολιτικό ημερολόγιο.

Το μεθεπόμενο Σάββατο λοιπόν συμπληρώνονται τρία χρόνια από το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών και όσα έχουν μεσολαβήσει από την περυσινή, μαζική συγκέντρωση διαμαρτυρίας κάνουν το διάστημα να μοιάζει με αιωνιότητα.

Η πρωταγωνίστρια του «κινήματος» Μαρία Καρυστιανού έχει περάσει στην απέναντι όχθη, αυτή της πολιτικής και αυτό έχει αλλάξει άρδην την γενική συνθήκη, ενώ οι θεωρίες ξυλολίου και διαφόρων άλλων έχουν ακυρωθεί. Με βάση αυτά, το τι θα συμβεί εκείνην την ημέρα και τι μορφή και χαρακτήρα θα έχει η συγκέντρωση έχει μία αξία και μία σημασία, ειδικά αν αποφασίσει να ανακοινώσει και την ίδρυση του κόμματός της η Καρυστιανού, όπως εικάζεται και φημολογείται…

