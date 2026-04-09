ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 1,8% στη βιομηχανική παραγωγή τον Φεβρουάριο
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
13:14 - 09 Απρ 2026

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 1,8% στη βιομηχανική παραγωγή τον Φεβρουάριο

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Τον Φεβρουάριο καταγράφηκε μικρή άνοδος στη βιομηχανική παραγωγή, με τον κλάδο κατασκευής εξοπλισμού μεταφορών να δίνει ώθηση στην αύξηση.  

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ, ο Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής του Φεβρουαρίου 2026 παρουσίασε άνοδο 1,8% σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2025, έναντι αύξησης 6,7% που είχε σημειωθεί κατά την ίδια σύγκριση του 2025 με το 2024.

Ο μέσος Γενικός Δείκτης για την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2026 κατέγραψε αύξηση 3,6% σε σχέση με τον αντίστοιχο μέσο δείκτη της ίδιας περιόδου του 2025. Αντίθετα, ο εποχικά διορθωμένος δείκτης για τον Φεβρουάριο, σε σύγκριση με τον Ιανουάριο 2026, παρουσίασε μείωση 0,9%.

Αναλυτικά, ο δείκτης του κλάδου παραγωγής οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου σημείωσε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία πτώση, ενώ ο κλάδος επισκευής και εγκατάστασης μηχανημάτων και εξοπλισμού κατέγραψε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση κατά τη σύγκριση Φεβρουαρίου 2026 – Ιανουαρίου 2026.

Όσον αφορά τη σύγκριση Φεβρουαρίου 2026 με τον αντίστοιχο μήνα του 2025, η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση παρατηρήθηκε στον κλάδο κατασκευής λοιπού εξοπλισμού μεταφορών, ενώ η μεγαλύτερη μείωση καταγράφηκε στον κλάδο εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη, άντλησης αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου και στις υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης.

Διαβάστε όλο το report της ΕΛΣΤΑΤ εδώ

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η στρατηγική του Ευάγγελου Μυτιληναίου δείχνει τον δρόμο της ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία
Επιχειρήσεις

Η στρατηγική του Ευάγγελου Μυτιληναίου δείχνει τον δρόμο της ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία

ΕΛΣΤΑΤ: Άνοδος 18,7% στις νέες ταξινομήσεις αυτοκινήτων τον Ιούνιο
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

ΕΛΣΤΑΤ: Άνοδος 18,7% στις νέες ταξινομήσεις αυτοκινήτων τον Ιούνιο

ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσιο άλμα 13,3% του Δείκτη Τιμών Εισαγωγής στη Βιομηχανία τον Μάιο
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσιο άλμα 13,3% του Δείκτη Τιμών Εισαγωγής στη Βιομηχανία τον Μάιο

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 3,9% στη βιομηχανική παραγωγή το Μάιο
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 3,9% στη βιομηχανική παραγωγή το Μάιο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
15/07/2026 - 09:02

Οι ΗΠΑ επαναφέρουν τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν – Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου

Επιχειρήσεις
15/07/2026 - 08:54

Η Seanergy φέρνει τη ναυτιλία πιο κοντά στο Euronext Athens

Επιχειρήσεις
15/07/2026 - 08:46

ElvalHalcor: Η ΑΜΚ άνοιξε τον δρόμο για επενδύσεις €850 εκατ. – Νέο παραγωγικό άλμα με αιχμή αλουμίνιο, χαλκό και ανακύκλωση

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
15/07/2026 - 08:37

Ελληνική Ένωση Τραπεζών: Πληθωρισμός, επενδύσεις και τραπεζική ενοποίηση στο επίκεντρο – Τα μηνύματα Πιερρακάκη, Στουρνάρα και Ζανιά

Ακίνητα
15/07/2026 - 08:21

ΜΙΔΑ: Πρεμιέρα για την εφαρμογή του νέου Μητρώου με τις αγροτικές εκτάσεις

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
15/07/2026 - 08:12

Καύσιμα: Το ράλι σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο «ροκανίζει» το όφελος των εκπτώσεων στα διυλιστήρια

Ειδήσεις
15/07/2026 - 08:00

Ο παράγοντας που μπορεί να «ξεκλειδώσει» τη συζήτηση για το Ευρωομόλογο

Επιχειρήσεις
15/07/2026 - 07:54

Η στρατηγική του Ευάγγελου Μυτιληναίου δείχνει τον δρόμο της ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία

ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
15/07/2026 - 07:45

Παπαστράτος FutuReady: Στον δρόμο προς τα 100 χρόνια, επενδύει στη νέα γενιά

Ειδήσεις
14/07/2026 - 23:35

Οι ΗΠΑ «φλέγονται»: Καύσωνας-ρεκόρ σαρώνει τη χώρα – Συναγερμός για 100 εκατ. πολίτες

Πολιτική
14/07/2026 - 23:28

Δούρου: Μπαίνει στη μάχη για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ – Δεν θα πάρω τηλέφωνο τον Τσίπρα

Χρηματιστήρια
14/07/2026 - 23:18

Wall Street: Ράλι ανακούφισης μετά τον χαμηλότερο πληθωρισμό – Άλμα για Nasdaq και ημιαγωγούς

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
14/07/2026 - 23:05

Υπουργείο Τουρισμού – Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός: Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας για την ενίσχυση της τουριστικής εκπαίδευσης

Ειδήσεις
14/07/2026 - 22:55

Συμβούλιο Ασφαλείας ΟΗΕ: Ανταλλαγή κατηγοριών μεταξύ Κίνας–ΗΠΑ για το Ιράν και τους Χούθι

Ειδήσεις
14/07/2026 - 22:45

Δένδιας: Ισχυρός συμβολισμός στο Παρίσι - Ελληνικό άγημα και Rafale στην παρέλαση της Βαστίλης

Πολιτική
14/07/2026 - 22:35

Πανελλαδικές ΕΠΑΛ: Το ΠΑΣΟΚ ζητά όλα τα έγγραφα για την υπόθεση με τα ίδια θέματα

Ειδήσεις
14/07/2026 - 22:30

Νέες αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν: Εκρήξεις στο νησί Κεσμ - Κατάρριψη drone από τους Χούθι

Magazino
14/07/2026 - 22:30

Από τα πλαστικά των ωκεανών στους δρόμους: Η Χαβάη δίνει δεύτερη ζωή στα εγκαταλελειμμένα δίχτυα ψαρέματος

Αυτοδιοίκηση
14/07/2026 - 22:15

Δήμος Αθηναίων: Σε πλήρη εξέλιξη οι εργασίες για τη δημιουργία του πρώτου ΚΔΗΦ ΑμεΑ

Αυτοδιοίκηση
14/07/2026 - 21:55

Απολογισμός Χαρδαλιά: Στα μισά της θητείας μας δρομολογήσαμε το 58,81% των δεσμεύσεών μας

Ειδήσεις
14/07/2026 - 21:40

Axios: Ο Τραμπ ζήτησε από τον Νετανιάχου να αποσύρει τις ισραηλινές δυνάμεις από Συρία και Λίβανο

Ειδήσεις
14/07/2026 - 21:20

Νέο πλήγμα για τον Τραμπ: Αποζημίωση £5,6 εκατ. στην Τζιν Κάρολ για σεξουαλική κακοποίηση

Ειδήσεις
14/07/2026 - 21:02

Τραγωδία στις Βρυξέλλες: Τουλάχιστον έξι νεκροί και άλλοι τόσοι αγνοούμενοι από φονική πυρκαγιά σε εργοτάξιο

Ειδήσεις
14/07/2026 - 21:00

Δημογραφικό: Κατάρρευση 44% στις γεννήσεις στην Ελλάδα – Στα ύψη οι καισαρικές

Ειδήσεις
14/07/2026 - 20:55

Κούβα: Νέα κατάρρευση του ηλεκτρικού δικτύου – Τρίτο μπλακ άουτ σε μόλις εννέα ημέρες

Εμπορεύματα
14/07/2026 - 20:30

Ο Τραμπ αποσύρει το τέλος στο Ορμούζ και το πετρέλαιο παίρνει «ανάσα»

Πολιτική
14/07/2026 - 20:10

ΣΥΡΙΖΑ: Αποχώρησε και ο Γιώργος Ψυχογιός - Πέμπτη δύναμη, πλέον, στη Βουλή πίσω από το ΚΚΕ

Χρηματιστήρια
14/07/2026 - 19:52

Ανθεκτικές οι ευρωαγορές στη γεωπολιτική θύελλα: Το πετρέλαιο δοκιμάζει τις αντοχές των επενδυτών

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
14/07/2026 - 19:45

Αγροτικός Οίκος Σπύρου: Αίτημα επαναδιαπραγμάτευση των μετοχών της στην Κύρια Αγορά

Ειδήσεις
14/07/2026 - 19:35

Marfin: Προφυλακίστηκαν οι δύο κατηγορούμενοι – Συναινεί στην έκδοσή της από το Λονδίνο η 46χρονη

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ