ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 1,8% στη βιομηχανική παραγωγή τον Φεβρουάριο

Τον Φεβρουάριο καταγράφηκε μικρή άνοδος στη βιομηχανική παραγωγή, με τον κλάδο κατασκευής εξοπλισμού μεταφορών να δίνει ώθηση στην αύξηση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ, ο Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής του Φεβρουαρίου 2026 παρουσίασε άνοδο 1,8% σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2025, έναντι αύξησης 6,7% που είχε σημειωθεί κατά την ίδια σύγκριση του 2025 με το 2024.

Ο μέσος Γενικός Δείκτης για την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2026 κατέγραψε αύξηση 3,6% σε σχέση με τον αντίστοιχο μέσο δείκτη της ίδιας περιόδου του 2025. Αντίθετα, ο εποχικά διορθωμένος δείκτης για τον Φεβρουάριο, σε σύγκριση με τον Ιανουάριο 2026, παρουσίασε μείωση 0,9%.

Αναλυτικά, ο δείκτης του κλάδου παραγωγής οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου σημείωσε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία πτώση, ενώ ο κλάδος επισκευής και εγκατάστασης μηχανημάτων και εξοπλισμού κατέγραψε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση κατά τη σύγκριση Φεβρουαρίου 2026 – Ιανουαρίου 2026.

Όσον αφορά τη σύγκριση Φεβρουαρίου 2026 με τον αντίστοιχο μήνα του 2025, η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση παρατηρήθηκε στον κλάδο κατασκευής λοιπού εξοπλισμού μεταφορών, ενώ η μεγαλύτερη μείωση καταγράφηκε στον κλάδο εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη, άντλησης αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου και στις υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης.

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