ΕΚΤΕΡ Α.Ε.: Αίτημα για απόκτηση του Εργοληπτικού Πτυχίου 7ης τάξης το 2025 – Το πλάνο για ξενοδοχεία και ακίνητα

Σε τέσσερις άξονες – τις κατασκευές, τον τουρισμό, τον τομέα ΣΔΙΤ και το real estate – αναμένεται να αναπτυχθεί η στρατηγική της κατασκευαστικής ΕΚΤΕΡ Α.Ε., που πραγματοποίησε την Παρασκευή 4 Ιουλίου 2025 την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της για την χρήση του 2024. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται για φέτος στην προσπάθεια απόκτησης πτυχίου 7ης τάξης, που «ξεκλειδώνει» τη δυνατότητα για διεκδίκηση μεγάλων δημόσιων έργων. Στον τομέα αυτό σήμερα παρουσία έχουν οι τέσσερεις μεγάλοι ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Aktor, ΜΕΤΚΑ. AVAX, που ήδη έχουν ένα πολύ υψηλό ανεκτέλεστο.

Όπως αναφέρεται, αφού επετεύχθη η απαιτούμενη από το νόμο και το καταστατικό απαρτία, υπερψηφίστηκε το σύνολο των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Με βάση ανακοίνωση, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΕΚΤΕΡ, κ. Αθανάσιος Σίψας κατά την εισαγωγική του ομιλία στα πλαίσια της Γενικής Συνέλευσης, παρουσίασε τον ετήσιο απολογισμό της χρήσης του 2024, την στρατηγική της Εταιρείας καθώς και τις προοπτικές της σε μεσο-μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Όσον αφορά στα πεπραγμένα της χρήσης του 2024, η Εταιρεία εντός του προηγούμενου έτους προχώρησε στην σύναψη συμβάσεων για πολλά νέα σημαντικά έργα ενώ παράλληλα ολοκλήρωσε και την διαδικασία συγχώνευσης με την «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ Α.Ε.»

Εκτενής ανάλυση πραγματοποιήθηκε και για τη νέα στρατηγική της ΕΚΤΕΡ Α.Ε. και τις προοπτικές που πηγάζουν από αυτή, η οποία πλέον εδράζεται σε τέσσερις βασικούς τομείς, με απώτερο σκοπό την διαφοροποίηση της δραστηριότητας και την δημιουργία ισχυρών συνεργειών, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα των σύγχρονων κατασκευαστικών και επενδυτικών ομίλων, θωρακίζοντας έτσι περαιτέρω τη σταθερότητα της Εταιρείας απέναντι στους κυκλικούς κινδύνους που χαρακτηρίζουν τον κλασικό κατασκευαστικό κλάδο.

Πιο συγκεκριμένα, οι άξονες ανάπτυξης της ΕΚΤΕΡ βασίζονται στα εξής:

Τομέας Κατασκευών

Αναμένεται να συνεχίσει να αποτελεί τον κύριο μοχλό ανάπτυξης του Ομίλου, με την σχετική συνεισφορά σήμερα να ανέρχεται περίπου στο 95% του κύκλου εργασιών, έχοντας πλέον χτίσει μια ισχυρή φήμη ως προς την συνέπεια, την τεχνική αρτιότητα και έγκαιρη ολοκλήρωση έργων.

Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων έχει σήμερα ξεπεράσει τα €110 εκατ. (μη συμπεριλαμβάνοντας τις προς υπογραφή συμβάσεις) έναντι €102,6 εκατ. στις 31.12.2023.

Σημαντικός καταλύτης ανάπτυξης της εν λόγω δραστηριότητας, αποτελεί η απόκτηση του Εργοληπτικού Πτυχίου 7ης τάξης, με την Εταιρεία να έχει καλύψει ήδη τα περισσότερα εκ των κριτηρίων και να στοχεύει στην κάλυψη των υπολοίπων εντός του 2025, έτσι ώστε να υποβάλει αίτημα για αναβάθμιση του εργοληπτικού της πτυχίου, που θα της δώσει την δυνατότητα συμμετοχής σε έργα του δημοσίου τομέα χωρίς όριο προϋπολογισμού.

Οι προοπτικές του κλάδου κατασκευών στην Ελλάδα είναι σήμερα και αναμένεται να παραμείνουν ιδιαίτερα θετικές, τροφοδοτούμενες από την εντατική απορρόφηση πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, το νέο ΕΣΠΑ 2021–2027, αλλά και την ισχυρή κινητικότητα που παρατηρείται στα ιδιωτικά έργα.

Τομέας Τουρισμού

Επιδιώκεται να αναπτυχθεί ένα χαρτοφυλάκιο φιλοξενίας υψηλής ποιότητας, προσδίδοντας στην Εταιρεία σταθερές και επαναλαμβανόμενες ροές και παράλληλα έκθεση σε έναν από τους πιο δυναμικούς κλάδους της Ελληνικής οικονομίας.

Με την εξαγορά του ξενοδοχείου 5 αστέρων Summer Senses στην Πάρο, η Εταιρεία υλοποίησε μια πολύ σημαντική επένδυση τόσο σε υποδομές όσο και σε ανθρώπινο κεφάλαιο, εντάσσοντας στον πυρήνα της στελέχη με βαθιά γνώση εμπειρία στον τουριστικό και ξενοδοχειακό κλάδο. Η διοίκηση αναμένει ότι ο κύκλος εργασιών του ξενοδοχείου για το 2025 θα κινηθεί μεταξύ €4,0 εκατ. έως €4,5 εκατ., παρά τις αντιξοότητες που παρουσιάζονται στον κλάδο λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων.

Το στρατηγικό πλάνο της Διοίκησης περιλαμβάνει και την ανάπτυξη νέου υπερπολυτελούς ξενοδοχειακού συγκροτήματος 5 αστέρων στις Κολυμπήθρες, Πάρου, σε ιδιόκτητη έκταση 328 στρεμμάτων. Η έναρξη του έργου υπόκειται στην τελική κρίση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πιθανή έκβαση εντός του 2025. Σημειώνεται ότι το έργο διαθέτει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση μέσω του Ταμείου Ανθεκτικότητας και Ανάκαμψης. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Διοίκησης, η εν λόγω μονάδα όταν ολοκληρωθεί και τεθεί σε λειτουργία, αναμένεται να συνεισφέρει στον κύκλο εργασιών της ΕΚΤΕΡ Α.Ε. €20,0 εκατ. ετησίως.

Τομέας ΣΔΙΤ

Η Εταιρεία έχει ήδη αναδειχθεί προσωρινός ανάδοχος μέσω κοινοπραξίας, σε έργο ΣΔΙΤ για τη Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση και Τεχνική Διαχείριση των Κτιρίων Στέγασης Υπηρεσιών Πέντε (5) Αστυνομικών Διευθύνσεων στην Επικράτεια. Πρόκειται αφενός για ένα έργο με σημαντικές συνέργειες με τον κατασκευαστικό τομέα της Εταιρείας, αφού ο κατασκευαστικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε περίπου €50,0 εκατ.

Επιπλέον, μέσω του εν λόγω έργου, η Εταιρεία εισέρχεται και αναπτύσσει τεχνογνωσία στον τομέα των ΣΔΙΤ, ο οποίος αναμένεται να αποτελέσει το βασικό μοντέλο για την επόμενη γενιά έργων σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και στην Ελλάδα.

Τέλος, πρόκειται για μια υγιής επένδυση με υψηλούς δείκτες απόδοσης, η οποία διασφαλίζει σταθερά έσοδα για την Εταιρεία για τα επόμενα περίπου 30 χρόνια, με δεδομένο ότι θα έχει διάρκεια παραχώρησης έως το 2053.

Τομέας Real Estate

Ο Όμιλος έχει θέσει ως βασικό άξονα για τη διαφοροποίηση και τη δημιουργία μελλοντικών σταθερών ροών εσόδων την ενίσχυση της παρουσίας του στον κλάδο του Real Estate. Η Διοίκηση έχει αποφασίσει να αξιοποιήσει συστηματικά το υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο ακινήτων που διαθέτει, με στόχο να δημιουργήσει αξία για τον Όμιλο τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα. Σε αυτό το πλαίσιο και μεταξύ άλλων, σχεδιάζεται η ανέγερση νέων γραφείων της Εταιρείας σε ιδιόκτητο οικόπεδο 830 τ.μ. στην Αγία Παρασκευή, Αττικής.

Οικονομική εικόνα

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση με αφορμή τη Γ.Σ. ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε €86,2 εκατ. αυξημένος κατά 9,1% σε σχέση με το 2023. Τα μεικτά κέρδη της Εταιρείας διαμορφώθηκαν σε €15,6 εκατ. από €12,5 εκατ. το 2023, σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 25,4%, με το μεικτό περιθώριο κέρδους να ενισχύεται κατά 3,3 ποσοστιαίες μονάδες στο 19,1%. Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε €13,0 εκατ., αυξημένα κατά 7% σε σχέση με το 2023, με το περιθώριο EBITDA από την αμιγώς κατασκευαστική δραστηριότητα να διαμορφώνεται σε 22,1% από 18,3% το προηγούμενο έτος.

Τέλος, τα κέρδη μετά φόρων αυξήθηκαν κατά 13,7% και ανήλθαν σε €10,3 εκατ. από €9,1 εκατ. το 2023. Με αυτό το δεδομένο, το Δ.Σ. πρότεινε και η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε την διανομή μερίσματος από τα κέρδη χρήσης 2024 ύψους €0,065 ανά μετοχή προ φόρων.

Σε επίπεδο ισολογισμού, η κεφαλαιακή διάρθρωση της Εταιρείας ισχυροποιήθηκε ακόμα περισσότερα. Το κεφάλαιο κίνησης ενισχύθηκε περαιτέρω στα €18,8 εκατ. από €16,0 εκατ. το 2023. Πολύ σημαντική αύξηση παρουσίασαν τα ίδια κεφάλαια που ανήλθαν σε €44,1 εκατ. από €26,9 εκατ. στις 31.12.2023.

Σύμφωνα με τον κ. Αθανάσιο Σίψα, η σημαντική ανάπτυξη των μεγεθών της ΕΚΤΕΡ Α.Ε. δεν είναι μια τυχαία εξέλιξη. Οφείλεται, όπως τόνισε, στην ισχυρή οργανωτική δομή και στην υψηλή τεχνογνωσία που έχει αναπτύξει η ΕΚΤΕΡ, στοιχεία που της επιτρέπουν να συμμετέχει συστηματικά και με συνέπεια σε διαγωνισμούς έργων, τόσο ιδιωτικών όσο και δημόσιων, υποβάλλοντας έγκαιρα αξιόπιστες προσφορές μέσω ενός στιβαρού συστήματος κοστολόγησης. Παράλληλα, η φήμη που έχει κατακτήσει η Εταιρεία για την έγκαιρη και έντεχνη ολοκλήρωση των έργων της, λειτουργεί ως πολλαπλασιαστής, προσελκύοντας διαρκώς νέους πελάτες και νέες αναθέσεις. Όλα τα παραπάνω συνιστούν έμπρακτη απόδειξη της δυναμικής που έχει αποκτήσει η ΕΚΤΕΡ και αποτελούν τη βάση για τη σταθερή αναπτυξιακή της πορεία.