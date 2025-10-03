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Ολοκλήρωση νέας κατοικίας στην Αντίπαρο από την PAROSTEC
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
13:37 - 03 Οκτ 2025

Ολοκλήρωση νέας κατοικίας στην Αντίπαρο από την PAROSTEC

Reporter.gr Newsroom
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Η κατασκευαστική εταιρεία PAROSTEC ολοκλήρωσε πρόσφατα την κατασκευή μίας νέας πολυτελούς μονοκατοικίας στην Αντίπαρο, προσθέτοντας ένα ακόμη έργο υψηλών προδιαγραφών στο χαρτοφυλάκιό της.

Η κατοικία, συνολικής επιφάνειας 450 m², αναπτύσσεται σε δύο επίπεδα, περιλαμβάνει επτά υπνοδωμάτια και φέρει την υπογραφή του γραφείου Tessera Architects.

Αρχιτεκτονικά, το κτίριο συνδυάζει στοιχεία της κυκλαδίτικης παράδοσης με τον σύγχρονο σχεδιασμό. Οι λευκοί ασβεστωμένοι όγκοι και οι χειροποίητες λιθοδομές εντάσσονται αρμονικά στο τοπίο, ενώ μεγάλα ανοίγματα προσφέρουν ανεμπόδιστη θέα προς το Αιγαίο. Το οικόπεδο και οι εξωτερικές ζώνες διαμορφώνονται σε πολλαπλά επίπεδα, με εκτεταμένους χώρους υπαίθριας διαβίωσης, σκιασμένες πέργκολες και πισίνα υπερχείλισης που δημιουργεί οπτική συνέχεια με τον ορίζοντα.

Η επιλογή υλικών και η μεσογειακή φύτευση συνθέτουν μια φυσική προέκταση του νησιωτικού ανάγλυφου, συνδυάζοντας κομψότητα και αυθεντικότητα. Στο εσωτερικό, οι φωτεινοί και αέρινοι χώροι ακολουθούν μίνιμαλ σχεδιασμό με ζεστές, φυσικές υφές. Ευρύχωροι χώροι καθιστικού και τραπεζαρίας ανοίγουν απρόσκοπτα προς τις βεράντες, ενισχύοντας τη ροή ανάμεσα στο μέσα και το έξω. Κατά το ηλιοβασίλεμα, ο διακριτικός φωτισμός και οι πανοραμικές θεάσεις μεταμορφώνουν την κατοικία σε ήρεμο καταφύγιο.

Το έργο διαθέτει ολοκληρωμένες υποδομές για αποθήκευση και διαχείριση νερού, με πρόβλεψη συλλογής βρόχινου νερού, καθώς και σύγχρονο σύστημα λειτουργίας της πισίνας με ειδικούς τεχνικούς χώρους, εξασφαλίζοντας ομαλή και αποδοτική λειτουργία της κατοικίας. Η τεχνολογική προσέγγιση δίνει έμφαση στη λειτουργικότητα, την ανθεκτικότητα και την ποιότητα κατασκευής.

Με την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου έργου, η PAROSTEC επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της σε κατασκευές υψηλής ποιότητας που σέβονται το κυκλαδίτικο περιβάλλον και ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις σύγχρονης κατοίκησης.

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