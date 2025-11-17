Αυτοκινητόδρομος Ε65: Στο 87,7% η κατασκευαστική πρόοδος του βόρειου τμήματος
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
11:08 - 17 Νοε 2025

Reporter.gr Newsroom
Ο αυτοκινητόδρομος Ε65, που κατασκευάζεται από την ΤΕΡΝΑ,  έχει μήκος 182,1 χλμ. και είναι ένα από τα σημαντικότερα εθνικά έργα, συνολικού προϋπολογισμού 1,4 δις ευρώ περίπου. Διαθέτει με βάση ενημέρωση, την αναγκαία χωρητικότητα, ενός σύγχρονου αυτοκινητόδρομου δύο (2) λωρίδων κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση συν Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης και κατασκευάζεται εξ ολοκλήρου σε νέα χάραξη συνδέοντας την Ανατολική με την Δυτική Ελλάδα.

Σήμερα σε κυκλοφορία βρίσκονται 136 χλμ. σύγχρονου, ασφαλούς αυτοκινητοδρόμου, από Η/Κ με τον αυτοκινητόδρομο Α.Θ.Ε. (206,5 χλμ.) έως και Α/Κ Καλαμπάκας.

Υπό κατασκευή, βρίσκονται τα τελευταία 46 χλμ. του αυτοκινητοδρόμου, στο Βόρειο Τμήμα, που ξεκινούν από τον Α/Κ Καλαμπάκας και θα φθάνουν έως και την Εγνατία Οδό δυτικά των Γρεβενών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία Οκτωβρίου 2025 η κατασκευαστική πρόοδος του βόρειου τμήματος, βρίσκεται στο 87,7%.

Πιο αναλυτικά:

  • Σήραγγες: 99,89%
  • Γέφυρες: 99,08%
  • Ασφαλτικά: 66,57%
  • Χωματουργικά: 99,54%

Τελευταία τροποποίηση στις 17/11/2025 - 11:17
