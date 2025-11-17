Αυτοκινητόδρομος Ε65: Στο 87,7% η κατασκευαστική πρόοδος του βόρειου τμήματος

Σήμερα σε κυκλοφορία βρίσκονται 136 χλμ. σύγχρονου, ασφαλούς αυτοκινητοδρόμου, από Η/Κ με τον αυτοκινητόδρομο Α.Θ.Ε. (206,5 χλμ.) έως και Α/Κ Καλαμπάκας.
Υπό κατασκευή, βρίσκονται τα τελευταία 46 χλμ. του αυτοκινητοδρόμου, στο Βόρειο Τμήμα, που ξεκινούν από τον Α/Κ Καλαμπάκας και θα φθάνουν έως και την Εγνατία Οδό δυτικά των Γρεβενών.
Σύμφωνα με τα στοιχεία Οκτωβρίου 2025 η κατασκευαστική πρόοδος του βόρειου τμήματος, βρίσκεται στο 87,7%.
Πιο αναλυτικά:
- Σήραγγες: 99,89%
- Γέφυρες: 99,08%
- Ασφαλτικά: 66,57%
- Χωματουργικά: 99,54%
{https://www.youtube.com/watch?v=bGjM0_mu9T4&authuser=1}