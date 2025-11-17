ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Οι ευρωαγορές ανοίγουν τη νέα επενδυτική εβδομάδα με συγκρατημένη αισιοδοξία
Χρηματιστήρια
10:53 - 17 Νοε 2025

Οι ευρωαγορές ανοίγουν τη νέα επενδυτική εβδομάδα με συγκρατημένη αισιοδοξία

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Οι ευρωπαϊκές μετοχές ξεκινούν τη νέα χρηματιστηριακή εβδομάδα με ένα συγκρατημένα αισιόδοξο τόνο τη Δευτέρα (17/11). 

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 κινείται αυτή τη στιγμή ανοδικά κατά 0,48% στις 575,21 μονάδες , με τα μεγάλα χρηματιστήρια να βρίσκονται στο πράσινο.

Πιο συγκεκριμένα, ο βρετανικός δείκτης FTSE σημειώνει μικρή άνοδο 0,08% στις 9.706,60 μονάδες. Την ίδια στιγμή, ο γαλλικός CAC 40 ενισχύεται οριακά κατά 0,02% στις 8.170,84 μονάδες, ενώ ο γερμανικός DAX σημειώνει άνοδο 0,14% στις 23.931,89 μονάδες.

Όσον αφορά τους περιφερειακούς δείκτες, ο ιταλικός FTMIB έχει επίσης ανοδικές τάσεις 0,08% στις 44.037,00 μονάδες. Από την άλλη μεριά, ο ισπανικός δείκτης IBEX 35 ανοίγει με μικρές απώλειες 0,09% στις 16.335, 60 μονάδες.

Η απαισιόδοξη διάθεση που κυριαρχεί στις περιφερειακές μετοχές έρχεται μετά από μια δύσκολη εβδομάδα για τις ευρωπαϊκές αγορές, με τα περιφερειακά χρηματιστήρια να κλείνουν έντονα πτωτικά την Παρασκευή, καθώς οι ανησυχίες σχετικά με μια «φούσκα» τεχνητής νοημοσύνης κλόνισαν την επενδυτική εμπιστοσύνη και την παγκόσμια οικονομία.

Στα αξιόλογα της μέρας, οι πρόσφατες δηλώσεις αξιωματούχων της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) έχουν επίσης ωθήσει τους επενδυτές να επανεξετάσουν την πιθανότητα μιας μείωσης επιτοκίων τον Δεκέμβριο. Τη Δευτέρα, οι αγορές αποτιμούν σε 56,1% την πιθανότητα η Fed να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια στην επόμενη συνεδρίασή της, σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME Group. Έναν μήνα πριν, η αγορά έδινε 95% πιθανότητα σε μια μείωση επιτοκίων μέχρι το τέλος του έτους.

Στις ΗΠΑ, κατά τη διάρκεια της νύχτας, τα futures σε μετοχές κινήθηκαν ελαφρώς μεταβλητά μετά από μια νευρική εβδομάδα, στη διάρκεια της οποίας οι ανησυχίες για αποτιμήσεις, η εσωτερική ανακατανομή θέσεων στην αγορά και η αναθεώρηση των προσδοκιών για μειώσεις επιτοκίων από τη Fed άσκησαν πίεση στο επενδυτικό ενδιαφέρον γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ικτίνος: Υπογραφή προσυμφώνου με την εταιρεία CBE Capital για έργο στη Σητεία
Επιχειρήσεις

Ικτίνος: Υπογραφή προσυμφώνου με την εταιρεία CBE Capital για έργο στη Σητεία

ΧΑ: Οι 2025 μονάδες αποτελούν ισχυρή στήριξη
Αναλύσεις

ΧΑ: Οι 2025 μονάδες αποτελούν ισχυρή στήριξη

Αναζήτηση κατεύθυνσης στις ασιατικές αγορές
Χρηματιστήρια

Αναζήτηση κατεύθυνσης στις ασιατικές αγορές

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Αναζήτηση κατεύθυνσης στις ευρωαγορές – Κερδισμένες οι αμυντικές εταιρείες
Χρηματιστήρια

Αναζήτηση κατεύθυνσης στις ευρωαγορές – Κερδισμένες οι αμυντικές εταιρείες

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια σε άνοδο με «φόντο» την εκεχειρία ΗΠΑ–Ιράν και το ράλι της αμυντικής βιομηχανίας
Χρηματιστήρια

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια σε άνοδο με «φόντο» την εκεχειρία ΗΠΑ–Ιράν και το ράλι της αμυντικής βιομηχανίας

Ευρωπαϊκές αγορές: Πτώση δεικτών παρά το ράλι στις μετοχές άμυνας
Χρηματιστήρια

Ευρωπαϊκές αγορές: Πτώση δεικτών παρά το ράλι στις μετοχές άμυνας

Υποχωρούν οι ευρωαγορές με το βλέμμα στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή
Χρηματιστήρια

Υποχωρούν οι ευρωαγορές με το βλέμμα στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
29/05/2026 - 23:12

Θεσσαλία: Στη φυλακή για βιασμό ο πρώην περιφερειακός διευθυντής εκπαίδευσης

Ειδήσεις
29/05/2026 - 22:52

Εμπλουτισμένο ουράνιο – Το καλύτερο διαπραγματευτικό «χαρτί» του Ιράν

Ειδήσεις
29/05/2026 - 22:33

Πίεση Πούτιν στην Αρμενία να διαλέξει μεταξύ ΕΕ και Ευρασιατικής Ένωσης

Ειδήσεις
29/05/2026 - 22:21

Άκαρπη η σύσκεψη Τραμπ στο Situtation Room – Καμία συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν

Πολιτική
29/05/2026 - 22:06

Πέθανε ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Ταγαράς

Ειδήσεις
29/05/2026 - 22:00

Πώς να στηρίξουμε ουσιαστικά τα παιδιά στις Πανελλήνιες

Πολιτική
29/05/2026 - 21:44

Παυλόπουλος: Τεχνητή Νοημοσύνη και Απονομή Δικαιοσύνης – Τα όρια της τεχνολογίας στο Κράτος Δικαίου

Ειδήσεις
29/05/2026 - 21:30

Ομοσπονδιακός δικαστής «παγώνει» το σχέδιο Τραμπ για ταμείο αποζημιώσεων $1,776 δισ.

Ειδήσεις
29/05/2026 - 21:17

Πέταξε στα 8,49 μ. ο Μίλτος Τεντόγλου – Νέα κορυφαία επίδοση παγκοσμίως

Υγεία
29/05/2026 - 21:15

Γιατί η γυμναστική στο σπίτι είναι το «κλειδί» για την αυτονομία μετά τα 65

Πολιτική
29/05/2026 - 20:56

Ανδρουλάκης: Ένας δρόμος υπάρχει για την πολιτική αλλαγή, το ΠΑΣΟΚ

Πολιτική
29/05/2026 - 20:37

Εξώδικο της RealPolls στον Δουδωνή – «Δεν τα υπολόγισαν καλά», απαντά ο ίδιος

Ειδήσεις
29/05/2026 - 20:19

ΕΕ: Βήμα προς την Ένωση Κεφαλαιαγορών – Υπέρ οι έξι μεγαλύτερες οικονομίες

Ειδήσεις
29/05/2026 - 19:58

Χανιά: Έκτακτη προσγείωση αεροσκάφους μετά από επεισόδιο με επιβάτη

Ειδήσεις
29/05/2026 - 19:40

Εργατικό ατύχημα στη Θεσσαλονίκη - Τεχνίτης του ΔΕΔΔΗΕ υπέστη εγκαύματα

Πολιτική
29/05/2026 - 19:38

Μανιάτης: Η Κομισιόν ανατρέπει τους τουρκικούς ισχυρισμούς – Τα έργα υποδομών που χρηματοδοτεί η ΕΕ είναι νόμιμα

Ειδήσεις
29/05/2026 - 19:22

Οι όροι του Τραμπ για συμφωνία με το Ιράν – Τι απαντά η Τεχεράνη

Χρηματιστήρια
29/05/2026 - 19:19

Αναζήτηση κατεύθυνσης στις ευρωαγορές – Κερδισμένες οι αμυντικές εταιρείες

Ειδήσεις
29/05/2026 - 19:07

Αττική: «Ασφυκτιούν» οι δρόμοι λόγω της εξόδου των εκδρομέων – Πού καταγράφονται καθυστερήσεις

Ειδήσεις
29/05/2026 - 18:53

Ερντογάν: Κάποιοι δεν μπορούν να χωνέψουν την Άλωση της Κωνσταντινούπολης - Εμείς τη σώσαμε

Επιχειρήσεις
29/05/2026 - 18:49

Noval Property: Λήξη ένατης περιόδου εκτοκισμού πράσινου κοινού ομολογιακού δανείου

Επιχειρήσεις
29/05/2026 - 18:43

Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών: Σε οριακό σημείο οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις - Πτώση τζίρου 30% το Μάιο

Ειδήσεις
29/05/2026 - 18:21

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην παραλιακή Αττικής το Σάββατο (28/5) λόγω ποδηλατικού αγώνα

Πολιτική
29/05/2026 - 18:06

Απορρίφθηκε σε δεύτερο βαθμό η τουρκική προσφυγή κατά της ακύρωσης του εμπορικού σήματος Turkaegean

Ανακοινώσεις
29/05/2026 - 18:01

Intracom: Μέρισμα €0,18 ανά μετοχή – Οι προοπτικές για το μέλλον

Ειδήσεις
29/05/2026 - 18:00

Κακοκαιρία «Ελπίδα»: Πρόταση ενοχής για τέσσερα στελέχη της «Αττικές Διαδρομές» για εγκλωβισμό οδηγών στην Αττική Οδό

Ειδήσεις
29/05/2026 - 17:53

Μεντβέντεφ κατά ΕΕ: Ο ήρεμος ύπνος τελείωσε, βουλώστε το

Ειδήσεις
29/05/2026 - 17:45

ΑΑΔΕ: Μετάθεση προθεσμιών επικαιροποίησης των νέων Ευρωπαϊκών ΚΑΔ, έως τις 30 Οκτωβρίου

Σχόλια Αγοράς
29/05/2026 - 17:43

Χρηματιστήριο: Νέο ρεκόρ τζίρου στο €1 δισ. - Άλμα 8,4% στον ΓΔ τον Μάιο

Ειδήσεις
29/05/2026 - 17:42

Ισραήλ: Συνεχίζεται η προέλαση στον νότιο Λίβανο παρά τις ειρηνευτικές προσπάθειες

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ