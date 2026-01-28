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ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 13,5% στις οικοδομικές άδειες τον Οκτώβριο
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
12:10 - 28 Ιαν 2026

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 13,5% στις οικοδομικές άδειες τον Οκτώβριο

Reporter.gr Newsroom
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Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα στοιχεία της Έρευνας Οικοδομικής Δραστηριότητας για τον μήναΟκτώβριο 2025. Ειδικότερα:

Το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής - Δημόσιας), κατά τον μήνα Οκτώβριο 2025, στο σύνολοτης Χώρας με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, ανήλθε σε 2.997 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 710.043m2 επιφάνειας και 3.537.905 m3 όγκου, παρουσίασε δηλαδή, αύξηση κατά 13,5% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών,μείωση κατά 5,2% στην επιφάνεια και μείωση κατά 3,9% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024.

Οι εκδοθείσες άδειες Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας, στο σύνολο της Χώρας, κατά τον μήνα Οκτώβριο 2025ανήλθαν σε 2.977 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 694.493 m2 επιφάνειας και 3.437.754 m3όγκου, παρουσιάζονταςαύξηση κατά 14,4% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, μείωση κατά 4,8% στην επιφάνεια και μείωση κατά 4,4% στονόγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024.

Οι εκδοθείσες άδειες Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας κατά τον μήνα Οκτώβριο 2025, στο σύνολο της Χώρας,ανήλθαν σε 20 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 15.550 m2 επιφάνειας και 100.151 m3όγκου. Το ποσοστόσυμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στον συνολικό οικοδομικό όγκο, για τον μήνα Οκτώβριο 2025,είναι 2,8%.

Κατά την περίοδο των τελευταίων δώδεκα μηνών, δηλαδή από τον Νοέμβριο 2024 έως τον Οκτώβριο 2025, το μέγεθοςτης Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, στο σύνολοτης Χώρας, ανήλθε σε 29.912 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 6.524.928 m2 επιφάνειας και 30.106.119 m3όγκου.Σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Νοεμβρίου 2023 - Οκτωβρίου 2024 παρατηρήθηκε μείωση κατά 1,7% στον αριθμό τωνοικοδομικών αδειών, μείωση κατά 9,9% στην επιφάνεια και μείωση κατά 8,0% στον όγκο.

Κατά την ίδια χρονική περίοδο, Νοεμβρίου 2024 - Οκτωβρίου 2025, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στοσύνολο της Χώρας, μείωση κατά 1,6% στον αριθμό των εκδοθεισών οικοδομικών αδειών, μείωση κατά 10,0% στηνεπιφάνεια και μείωση κατά 8,0% στον όγκο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο Νοεμβρίου 2023 - Οκτωβρίου 2024. Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στον συνολικό οικοδομικό όγκο, για τηνανωτέρω περίοδο, είναι 3,0%.

Το δεκάμηνο Ιανουαρίου - Οκτωβρίου 2025, η Συνολική Οικοδομική Δραστηριότητα εμφανίζει, στο σύνολο της Χώρας,μείωση κατά 4,2% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, μείωση κατά 12,7% στην επιφάνεια και μείωση κατά 7,1% στονόγκο, σε σχέση με το αντίστοιχο δεκάμηνο του έτους 2024 (Πίνακας 5). Κατά την ίδια περίοδο Ιανουαρίου - Οκτωβρίου 2025,η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, μείωση κατά 4,2% στον αριθμό των οικοδομικώναδειών, μείωση κατά 12,6% στην επιφάνεια και μείωση κατά 6,7% στον όγκο, σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου -Οκτωβρίου 2024.

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