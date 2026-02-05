Ισχυρή τριάδα για τον ΒΟΑΚ: Προϋπολογισμός €2 δισ. - Η περίοδος παραχώρησης είναι 35 χρόνια
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
10:58 - 05 Φεβ 2026

Γιώργος Αλεξάκης
Από ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ - ΜΕΤΚΑ -  ΑΚΤΟR αναμένεται να κατασκευαστεί ο ΒΟΑΚ με βάση τις σημερινές ανακοινώσεις. Έτσι η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ να διατηρεί το μεγαλύτερο ποσοστό ως παραχωρησιούχος, ωστόσο παραχωρεί σε METLEN  και Aktor μετοχική συμμετοχή σε επίπεδο παραχώρησης όσο και κατασκευής.  

Έτσι, ο Όμιλος AKTOR αποκτά συμμετοχή 36% στο έργο παραχώρησης του ΒΟΑΚ στο τμήμα Χανιά–Ηράκλειο. Η δε, ΜΕΤΚΑ, της METLEN με βάση και τις ανακοινώσεις, απικτά το 24% .

Και οι δύο όμιλοι θα συμμετέχει τόσο στην παραχώρηση και στην κατασκευή. Να σημειωθεί ότι ο κατασκευαστικός βραχίονας του Ομίλου AKTOR και η ΜΕΤΚΑ αναλαμβάνουν ποσοστό 30% στη νέα κατασκευαστική κοινοπραξία που θα υλοποιήσει τη μελέτη και κατασκευή,

Η ανακοίνωση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.:

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.ανακοινώνει την υπογραφή σύμβασης αγοραπωλησίας μετοχών για τη μεταβίβαση ποσοστών συμμετοχής που κατέχει στις εταιρείες Παραχώρησης «Δικταίον Παραχωρήσεις Μ.Α.Ε.» και Λειτουργίας «Δικταίον Λειτουργία Μ.Α.Ε.», του οδικού τμήματος Χανιά – Ηράκλειο του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ), ώστε η νέα μετοχική σύνθεση να διαμορφωθεί ως εξής:

• ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.: 40%

• Άκτωρ Παραχωρήσεις Α.Ε.: 24%

Metlen Energy & Metals Α.Ε.: 24%

• Aktor Συμμετοχές σε Έργα Παραχωρήσεων και ΣΔΙΤ Α.Ε.: 12%

Όσον αφορά το κατασκευαστικό αντικείμενο του έργου το οποίο σήμερα εκτελείται από την ΤΕΡΝΑ Α.Ε., με την οριστική ολοκλήρωση της συναλλαγής, η ΤΕΡΝΑ Α.Ε. θα υποκατασταθεί από νέο εταιρικό σχήμα υπό την επωνυμία «ΤΕΡΝΑ ΑΚΤΩΡ-ΜΕΤΚΑ ΔΙΚΤΑΙΟΝ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ» αποτελούμενο από τους: ΤΕΡΝΑ Α.Ε. με 40%, Άκτωρ με 30% και ΜΕΤΚΑ με 30%.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό την αίρεση της πλήρωσης όλων των όρων και προϋποθέσεων που προβλέπονται στη σύμβαση αγοραπωλησίας μετοχών και στη σύμβαση παραχώρησης, συμπεριλαμβανομένης της λήψης των απαιτούμενων εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές και τις δανείστριες τράπεζες του έργου.

Έχοντας πλέον επιτύχει το χρηματοοικονομικό κλείσιμο και την έναρξη της περιόδου παραχώρησης του ΒΟΑΚ, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διατηρεί τη μεγαλύτερη συμμετοχή στο έργο. Η συναλλαγή ενισχύει την ευελιξία του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ να συνεχίσει περαιτέρω τη διεκδίκηση και ανάληψη νέων έργων.

Η ανακοίνωση της METLEN

Επίσης, τη συμφωνία συμμετοχής της στο σχήμα της Παραχωρησιούχου ΔΙΚΤΑΙΟΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Μονοπρόσωπη Α.Ε. (με μοναδικό μέτοχο έως σήμερα την εταιρεία ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.) του έργου «Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης – Τμήμα Χανιά–Ηράκλειο», καθώς και με τη συμμετοχή της 100% θυγατρικής της ΜΕΤΚΑ ATE στο σχήμα του Βασικού Υπεργολάβου Μελέτης–Κατασκευής ανακοίνωσε η MELTEN.

Στο πλαίσιο της σχετικής διαδικασίας που προβλέπεται από τη Σύμβαση Παραχώρησης και με βάση την παραχώρηση:

· Η METLENπροχωρά στην απόκτηση ποσοστού 24% στο μετοχικό κεφάλαιο της Παραχωρησιούχου ΔΙΚΤΑΙΟΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε., συμμετέχοντας πλέον ενεργά στην υλοποίηση ενός από τα μεγαλύτερα έργα υποδομής της χώρας.

· Παράλληλα, η Εταιρεία αποκτά ποσοστό 24% και στη ΔΙΚΤΑΙΟΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε., εταιρεία που έχει αναλάβει τη λειτουργία και συντήρηση του έργου.

· Η ΜΕΤΚΑ ATE, ως κατασκευαστικός βραχίονας της METLEN, θα συμμετέχει με ποσοστό 30% στη νέα Κατασκευαστική Κοινοπραξία (μαζί με τις εταιρείες ΤΕΡΝΑ και ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ) η οποία θα υποκαταστήσει τον Κατασκευαστή ως Βασικό Υπεργολάβου Μελέτης–Κατασκευής του Έργου.

Η ΜΕΤΚΑ ATE διαθέτει εκτενή εμπειρία σε μεγάλα τεχνικά έργα και εξειδικευμένη τεχνογνωσία σε έργα μεταφορών, γεγονός που συνεισφέρει ισχυρά στη συνολική επιχειρησιακή ικανότητα του σχήματος.

Ο Ευάγγελος Χρυσάφης, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της METLEN, Πρόεδρος της ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ και Επικεφαλής του Κλάδου Κατασκευών & Παραχωρήσεων, δήλωσε: «Η συμμετοχή της ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ στο έργο του ΒΟΑΚ αποτελεί στρατηγικής σημασίας πρωτοβουλία, καθώς πρόκειται για ένα έργο εθνικής εμβέλειας, που θα αναβαθμίσει ουσιαστικά τις μεταφορές και την ασφάλεια στην Κρήτη. Δεσμευόμαστε να συνδράμουμε ενεργά για την έγκαιρη ολοκλήρωση του έργου, πάντα με βάση τα υψηλά πρότυπα ποιότητας και αξιοπιστίας που διέπουν συνολικά τα έργα της ΜΕΤΚΑ».

Όπως αναφέρεται, ο Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα αναπτυξιακά έργα που υλοποιούνται στην Ελλάδα, μείζονος σημασίας για την οδική ασφάλεια, τη διασύνδεση των πόλεων και την περιφερειακή ανάπτυξη. Το συνολικό μήκος του τμήματος Ηράκλειο–Χανιά–Κίσσαμος ανέρχεται σε 187 χλμ. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 2 δισ. ευρώ, ενώ η περίοδος παραχώρησης είναι 35 έτη, εκ των οποίων τα πρώτα πέντε αντιστοιχούν στην περίοδο μελέτης και κατασκευής. Το μερίδιο της κατασκευής υπερβαίνει τα €700 εκ., ενώ το ποσοστό 24% τόσο της παραχώρησης, όσο και της λειτουργίας και συντήρησης του έργου είναι επίσης αξίας πολλών εκατομμυρίων.



