ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Στρατηγική συμμετοχή της Metlen στην κατασκευή του ΒΟΑΚ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
10:16 - 05 Φεβ 2026

Στρατηγική συμμετοχή της Metlen στην κατασκευή του ΒΟΑΚ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η METLEN ανακοινώνει ότι συμφώνησε τη συμμετοχή της στο σχήμα της Παραχωρησιούχου ΔΙΚΤΑΙΟΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Μονοπρόσωπη Α.Ε. (με μοναδικό μέτοχο έως σήμερα την εταιρεία ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.) του έργου «Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης – Τμήμα Χανιά–Ηράκλειο», καθώς και με τη συμμετοχή της 100% θυγατρικής της ΜΕΤΚΑ ATE στο σχήμα του Βασικού Υπεργολάβου Μελέτης–Κατασκευής.

Στο πλαίσιο της σχετικής διαδικασίας που προβλέπεται από τη Σύμβαση Παραχώρησης:

- Η METLEN προχωρά στην απόκτηση ποσοστού 24% στο μετοχικό κεφάλαιο της Παραχωρησιούχου ΔΙΚΤΑΙΟΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε., συμμετέχοντας πλέον ενεργά στην υλοποίηση ενός από τα μεγαλύτερα έργα υποδομής της χώρας.

- Παράλληλα, η Εταιρεία αποκτά ποσοστό 24% και στη ΔΙΚΤΑΙΟΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε., εταιρεία που έχει αναλάβει τη λειτουργία και συντήρηση του έργου.

- Η ΜΕΤΚΑ ATE, ως κατασκευαστικός βραχίονας της METLEN, θα συμμετέχει με ποσοστό 30% στη νέα Κατασκευαστική Κοινοπραξία (μαζί με τις εταιρείες ΤΕΡΝΑ και ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ) η οποία θα υποκαταστήσει τον Κατασκευαστή ως Βασικό Υπεργολάβου Μελέτης–Κατασκευής του Έργου.

Η ΜΕΤΚΑ ATE διαθέτει εκτενή εμπειρία σε μεγάλα τεχνικά έργα και εξειδικευμένη τεχνογνωσία σε έργα μεταφορών, γεγονός που συνεισφέρει ισχυρά στη συνολική επιχειρησιακή ικανότητα του σχήματος.

Ο Ευάγγελος Χρυσάφης, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της METLEN, Πρόεδρος της ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ και Επικεφαλής του Κλάδου Κατασκευών & Παραχωρήσεων, δήλωσε: «Η συμμετοχή της ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ στο έργο του ΒΟΑΚ αποτελεί στρατηγικής σημασίας πρωτοβουλία, καθώς πρόκειται για ένα έργο εθνικής εμβέλειας, που θα αναβαθμίσει ουσιαστικά τις μεταφορές και την ασφάλεια στην Κρήτη. Δεσμευόμαστε να συνδράμουμε ενεργά για την έγκαιρη ολοκλήρωση του έργου, πάντα με βάση τα υψηλά πρότυπα ποιότητας και αξιοπιστίας που διέπουν συνολικά τα έργα της ΜΕΤΚΑ».

Ο Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα αναπτυξιακά έργα που υλοποιούνται στην Ελλάδα, μείζονος σημασίας για την οδική ασφάλεια, τη διασύνδεση των πόλεων και την περιφερειακή ανάπτυξη. Το συνολικό μήκος του τμήματος Ηράκλειο–Χανιά–Κίσσαμος ανέρχεται σε 187 χλμ. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 2 δισ. ευρώ, ενώ η περίοδος παραχώρησης είναι 35 έτη, εκ των οποίων τα πρώτα πέντε αντιστοιχούν στην περίοδο μελέτης και κατασκευής. Το μερίδιο της κατασκευής υπερβαίνει τα €700 εκ., ενώ το ποσοστό 24% τόσο της παραχώρησης, όσο και της λειτουργίας και συντήρησης του έργου είναι επίσης αξίας πολλών εκατομμυρίων.

Τελευταία τροποποίηση στις 05/02/2026 - 13:33
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Σε Red Code την Παρασκευή (14/8) η Κρήτη λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς
Ειδήσεις

Σε Red Code την Παρασκευή (14/8) η Κρήτη λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς

Κρήτη: Επιχείρηση διάσωσης 113 μεταναστών στους Καλούς Λιμένες
Ειδήσεις

Κρήτη: Επιχείρηση διάσωσης 113 μεταναστών στους Καλούς Λιμένες

Γάλλιο: Το ελληνικό «όπλο» της Metlen στον τεχνολογικό πόλεμο Δύσης-Κίνας
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Γάλλιο: Το ελληνικό «όπλο» της Metlen στον τεχνολογικό πόλεμο Δύσης-Κίνας

Ανδρέας Μεταξάς: Το «πάντρεμα» παραγωγής και πολιτισμού δείχνει τον δρόμο για τον τουρισμό του αύριο
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Ανδρέας Μεταξάς: Το «πάντρεμα» παραγωγής και πολιτισμού δείχνει τον δρόμο για τον τουρισμό του αύριο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
15/08/2026 - 19:04

Η Νότια Κορέα προτείνει συνομιλίες για τον επίσημο τερματισμό του πολέμου με τη Βόρεια Κορέα

Πολιτική
15/08/2026 - 18:41

ΠΑΣΟΚ: Ο Στέφανος Μάνος υπηρέτησε σταθερά τις ιδεολογικές του αρχές

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
15/08/2026 - 18:10

Τουρισμός: Ο Αύγουστος δίνει ανάσα και το last minute αλλάζει τα δεδομένα

Εμπορεύματα
15/08/2026 - 17:03

Η Κίνα ανοίγει την πρώτη τακτική διαδρομή μεταφοράς εμπορευμάτων μέσω της Αρκτικής

Ειδήσεις
15/08/2026 - 16:23

ΗΠΑ-Ιράν: Ο πόλεμος έχει πλέον να κάνει με το ποιος θα λυγίσει πρώτος υπό την οικονομική πίεση

Πολιτική
15/08/2026 - 15:59

Τασούλας: Η Τουρκία να αναγνωρίσει τη Γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού

Πολιτική
15/08/2026 - 15:40

Φιντάν: Η συμμαχία Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ έχει στόχο την Τουρκία

Πολιτική
15/08/2026 - 15:12

Ίδρυση νέου κόμματος: «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2.0» με αρχηγό τον Γιάννη Σελινόπουλο

Ναυτιλία
15/08/2026 - 14:56

Η Diana Shipping αποσύρει την προσφορά εξαγοράς της Genco Shipping

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
15/08/2026 - 14:45

Η ΕΕΤΤ αποχαιρετά τον Πρόεδρό της, Καθηγητή Δημήτρη Βαρουτά

Ειδήσεις
15/08/2026 - 14:33

Copernicus: 2.480 στρέμματα έκαψε η πυρκαγιά στη Χαλκιδική

Πολιτική
15/08/2026 - 14:16

Δένδιας με το... βλέμμα στην Άγκυρα: Αυταρχικές απόψεις προσπαθούν να αλλάξουν το κεκτημένο του Διεθνούς Δικαίου

Πολιτική
15/08/2026 - 11:47

Μητσοτάκης: Η σκέψη μας με όσους δίνουν καθημερινό αγώνα απέναντι στις πυρκαγιές

Πολιτική
15/08/2026 - 11:29

«Έλληνες Αναποφάσιστοι», ήρθε ο Ψηφιακός Βοηθός Πολιτικής Απόφασης

Ειδήσεις
15/08/2026 - 11:08

Σεισμός 7,7 ρίχτερ συγκλόνισε την Ινδονησία - Δεκάδες νεκροί

Πολιτική
15/08/2026 - 11:04

Ανδρουλάκης: Να στεκόμαστε ο ένας δίπλα στον άλλον, με αλληλεγγύη και ανθρωπιά

Πολιτική
15/08/2026 - 10:19

Πέθανε σε ηλικία 87 ετών o Στέφανος Μάνος

Ειδήσεις
15/08/2026 - 09:50

Δεν υπάρχουν αρκετά πλοία για να διαχειριστούν τις εκρηκτικές εξαγωγές αυτοκινήτων της Κίνας

Εκλογές ΗΠΑ
15/08/2026 - 09:37

ΗΠΑ: Ποιοι είναι οι πιθανοί υποψήφιοι των Δημοκρατικών για την προεδρία το 2028

Χρηματιστήρια
14/08/2026 - 23:05

Εβδομαδιαία κέρδη στη Wall Street – Ιστορική επίδοση για τον S&P 500 παρά την ήπια διόρθωση

Ειδήσεις
14/08/2026 - 22:14

USS Abraham Lincoln: Πάνω από 250 ημέρες σε αποστολή και ο Τραμπ λέει «ούτε κατά διάνοια αρκετές»

Ειδήσεις
14/08/2026 - 22:00

Σεισμός στη δυτική Κολομβία: Οι πιο ευάλωτες κοινότητες ζητούν άμεση βοήθεια

Ειδήσεις
14/08/2026 - 21:17

Μαντζιόνε: Παραδέχθηκε τη δολοφονία του CEO της UnitedHealthcare

Magazino
14/08/2026 - 21:00

Υπερπροστασία: Μήπως βλάπτουμε τα παιδιά προσπαθώντας να τα σώσουμε;

Ειδήσεις
14/08/2026 - 20:10

Η Ουκρανία ψάχνει Patriot, η Ρωσία αυξάνει την πίεση – Πού οδηγείται ο πόλεμος

Ειδήσεις
14/08/2026 - 19:32

Η Κίνα ανεβάζει τον πήχη στον Ειρηνικό, ενώ ο κόσμος κοιτάζει αλλού

Ειδήσεις
14/08/2026 - 19:00

Πέντε χρόνια Ταλιμπάν: Η ζωή των Αφγανών γυναικών γίνεται όλο και πιο ασφυκτική

Ειδήσεις
14/08/2026 - 18:30

Λαβρόφ: Η Τουρκία θέλει ΝΑΤΟ και ΕΕ, αλλά γνωρίζει ότι δεν θα ενταχθεί στην Ένωση

Ειδήσεις
14/08/2026 - 18:00

«Μπλόκο» στη Γαλλία για την απαγόρευση των social media στους κάτω των 15

Σχόλια Αγοράς
14/08/2026 - 17:44

Χρηματιστήριο: Τέταρτη σερί ανοδική εβδομάδα – Πρωταγωνιστές τα διυλιστήρια

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ