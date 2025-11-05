Profile Software και EY Ελλάδος: Υλοποίηση του νέου Πληροφοριακού Συστήματος Αδειοδότησης Έργων ΑΠΕ
16:58 - 05 Νοε 2025

Profile Software και EY Ελλάδος: Υλοποίηση του νέου Πληροφοριακού Συστήματος Αδειοδότησης Έργων ΑΠΕ

Η Profile, διεθνής εταιρεία λογισμικού, σε συνεργασία με την EY Ελλάδος, ολοκλήρωσε με επιτυχία την υλοποίηση του Πληροφοριακού Συστήματος Αδειοδότησης Έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΠΣΑΠΕ) για λογαριασμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ).

Το ΠΣΑΠΕ αποτελεί ένα σύγχρονο, ενιαίο πληροφοριακό σύστημα που διαχειρίζεται όλα τα στάδια της αδειοδότησης έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) και μονάδων αποθήκευσης ενέργειας. Στόχος του είναι η πλήρης ψηφιοποίηση και απλοποίηση της διαδικασίας, με έμφαση στη διαφάνεια, την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα. Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Πράσινο Ταμείο, στο πλαίσιο του προγράμματος «Φυσικό Περιβάλλον και Καινοτόμες Δράσεις 2020-2021».

Μέσω του ΠΣΑΠΕ, επενδυτές και φορείς μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αιτήματα και δικαιολογητικά, να παρακολουθούν την εξέλιξη των αιτημάτων τους σε πραγματικό χρόνο και να λαμβάνουν ηλεκτρονικά τις αποφάσεις και γνωμοδοτήσεις των αρμόδιων αρχών. Παράλληλα, το σύστημα εξασφαλίζει τη διαλειτουργικότητα με τα υφιστάμενα πληροφοριακά συστήματα του Δημοσίου, διευκολύνοντας την αυτοματοποιημένη διακίνηση εγγράφων και μειώνοντας σημαντικά τη γραφειοκρατία και τον χρόνο διεκπεραίωσης.

Η υλοποίηση του ΠΣΑΠΕ και η λειτουργία του ως ενιαία πύλη εισόδου για όλους τους παραγωγούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ ενισχύει τη δυναμική διείσδυση των ΑΠΕ στο ενεργειακό σύστημα της χώρας, προσφέροντας στο ΥΠΕΝ τη δυνατότητα συγκεντρωτικής παρακολούθησης ανά περιφέρεια ή σε εθνικό επίπεδο. Αποτελεί κεντρικό πυλώνα πληροφόρησης για τη διαδικασία αδειοδότησης και ταυτόχρονα κόμβο διαλειτουργικότητας με τα επιμέρους πληροφοριακά συστήματα όλων των εμπλεκόμενων αδειοδοτικών αρχών.

Κάθε σταθμός ΑΠΕ, ΣΗΘΥΑ ή/και σταθμός αποθήκευσης ενέργειας λαμβάνει κατά την καταχώρισή του στο ΠΣΑΠΕ μοναδικό αριθμό μητρώου, ο οποίος διατηρείται σε όλη τη διάρκεια της ηλεκτρονικής διεκπεραίωσης της αδειοδοτικής διαδικασίας μέσω του συστήματος.

Το ΠΣΑΠΕ διαθέτει προηγμένο σύστημα παρακολούθησης προθεσμιών για κάθε στάδιο της αδειοδοτικής διαδικασίας, καθώς και για τη λήξη ισχύος των σχετικών αδειών ή συμβάσεων. Παράλληλα, παρέχει αυτοματοποιημένες ειδοποιήσεις προς τους επενδυτές και τις αδειοδοτούσες αρχές, διασφαλίζοντας την έγκαιρη ενημέρωση και συμμόρφωση με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο (Ν. 4951/2022).

Ο κ. Ευάγγελος Αγγελίδης, Διευθύνων Σύμβουλος στην Profile, σχολίασε: «Η υλοποίηση του ΠΣΑΠΕ αποτελεί ένα ακόμη δείγμα της δέσμευσής μας να προσφέρουμε καινοτόμες λύσεις που ενισχύουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Δημόσιας Διοίκησης. Με την εμπειρία μας σε μεγάλης κλίμακας έργα, συμβάλλουμε ουσιαστικά στη δημιουργία ενός πιο αποδοτικού και φιλικού περιβάλλοντος για πολίτες και επιχειρήσεις».

Ο κ. Γιώργος Αποστολάκης, Εταίρος της EY Ελλάδος, σημείωσε: «Η ψηφιακή και η πράσινη μετάβαση, αποτελούν βασικούς πυλώνες για τον παραγωγικό και λειτουργικό μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας. Η υλοποίηση του ΠΣΑΠΕ συμβάλλει ενεργά και προς τις δύο αυτές κατευθύνσεις, παρουσιάζοντας ένα τεχνολογικά σύγχρονο και πιο αποτελεσματικό σύστημα αδειοδοτήσεων, που αναμένεται να ενισχύσει τη θέση της Ελλάδας στον χάρτη των ΑΠΕ και να επιταχύνει την πορεία την πράσινη μετάβαση».

Η Profile διαθέτει σημαντική εμπειρία και τεχνογνωσία σε υλοποιήσεις σύνθετων και μεγάλων έργων για τον Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα. Οι εγκαταστάσεις της καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και της παροχής ψηφιακών υπηρεσιών προς πολίτες και επιχειρήσεις, με έργα σε υπουργεία, εποπτευόμενους φορείς, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας. Οι λύσεις λογισμικού και οι υποστηρικτικές υπηρεσίες της βασίζονται σε σύγχρονα προγραμματιστικά περιβάλλοντα, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των πολιτών και των διοικήσεων των οργανισμών.

Η EY Ελλάδος αποτελεί τη μεγαλύτερη εταιρεία παροχής επαγγελματικών υπηρεσιών στην ελληνική αγορά, με γραφεία σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα. Οι περισσότεροι από 2.800 άνθρωποί της σε όλη τη χώρα, παρέχουν ελεγκτικές, συμβουλευτικές, φορολογικές και υπηρεσίες εταιρικής στρατηγικής, χρηματοοικονομικών συμβούλων και συναλλαγών, αξιοποιώντας τα δεδομένα, την τεχνητή νοημοσύνη και προηγμένες τεχνολογίες, για να βοηθήσουν τους πελάτες να διαμορφώσουν το μέλλον με αυτοπεποίθηση.

