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Ισχυρή δυναμική του Ελληνικού Κρασιού στην αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
19:33 - 15 Ιουλ 2025

Ισχυρή δυναμική του Ελληνικού Κρασιού στην αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου

Reporter.gr Newsroom
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Η παρουσία 250 επαγγελματιών ήταν η πιο ηχηρή απόδειξη της ισχυρής δυναμικής του Ελληνικού Κρασιού στην αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου, όπως συστηματικά κτίζεται τα τελευταία χρόνια. Στην κεντρική εκδήλωση των Wines of Greece στο Λονδίνο που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 7 Ιουλίου στην επιβλητική Saint Mary’s Church στο Marylebone, το Ελληνικό Κρασί συγκέντρωσε ιδιαίτερα σημαντικά ονόματα της Βρετανικής οινικής σκηνής – εισαγωγείς, εταιρίες διανομής, retailers, επαγγελματίες εστίασης και φιλοξενίας, καθώς και Masters of Wine, Masters Sommeliers και εκπροσώπους των ΜΜΕ.

37 ελληνικά οινοποιεία παρουσίασαν την εξαιρετική δουλειά τους στο walk around tasting, με επιλεγμένες ετικέτες που αναδείκνυαν την αυθεντικότητα και την ποικιλομορφία του αμπελοοινικών περιοχών της χώρας μας, ενώ sold out με την ανακοίνωσή τους έγιναν τα τρία θεματικά Masterclasses που διεξήχθησαν. Η Σοφία Πέρπερα, Υπεύθυνη Marketing & Προώθησης του Συνδέσμου Ελληνικού Οίνου, μαζί δύο Έλληνες με σημαντική καριέρα στην Βρετανική οινική αγορά -Έφη Τσουρνάβα DipWSET, Wine Marketing Consultant, και Κλέαρχο Κανελλάκη, Sommelier- πλοήγησαν τους συμμετέχοντες σε ενδιαφέρουσες πτυχές του Ελληνικού Κρασιού: «Greek Whites with a Sense of place», «Assyrtiko: A journey across Greece» και «Classic Greek reds and a few surprises».

Η εκδήλωση διοργανώθηκε από τον Σύνδεσμο Ελληνικού Οίνου στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδίου Marketing του κλάδου που έχει στόχο την αύξηση της αντιλαμβανόμενης αξίας του Ελληνικού Κρασιού στις αγορές του εξωτερικού. Η Βρετανική αγορά αποτελεί μια από τις πλέον δυναμικές στον παγκόσμιο οινικό χάρτη, τόσο σε επίπεδο εισαγωγών οίνου όσο και σε επίπεδο επιδραστικότητας, δημιουργώντας τάσεις και brands με διεθνή απήχηση. Για το Ελληνικό Κρασί, το Ηνωμένο Βασίλειο είναι η 4η σημαντικότερη χώρα – στόχος, με τις εξαγωγές να έχουν αυξηθεί κατά 35% σε αξία και κατά 11% σε όγκο την τελευταία πενταετία.

«Πράγματι, το Ελληνικό Κρασί βρίσκεται στη πιο δυναμική στιγμή του σε μια από τις πιο δυναμικές και επιδραστικές οινικές αγορές διεθνώς. Η Βρετανία, παρά τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος μας, δίνει ζωτικό χώρο σε ανερχόμενες αμπελλοοινικές περιοχές. Και η Ελλάδα αξιοποιεί αυτή την ευκαιρία με ποιότητα και συνέπεια», τόνισε χαρακτηριστικά η Σοφία Πέρπερα, υπεύθυνη Marketing & Προώθησης του Σ.Ε.Ο. που ήταν παρούσα στην εκδήλωση. «Η φετινή διοργάνωση στο Λονδίνο επιβεβαίωσε με εμφατικό τρόπο το γεγονός ότι το Ελληνικό Κρασί χαίρει πλέον αναγνωρισιμότητας και θωρακίζει στρατηγικά τη θέση του εδώ, συνδυάζοντας, αφενός το ενδιαφέρον για ακόμη βαθύτερη γνώση για ποικιλίες και περιοχές που άνοιξαν τον δρόμο όπως το Ασύρτικο της Σαντορίνης, αφετέρου τον ενθουσιασμό για νέες ανακαλύψεις σε ποικιλίες, ποικιλιακές εκφράσεις σε διαφορετικά terroirs, και στυλ. Ο πλούτος του ελληνικού αμπελώνα και η καταπληκτική δουλειά των Ελλήνων Οινοποιών – καταξιωμένων και ανερχόμενων- είναι σαγηνευτικός και αδιαμφισβήτητος. Και αυτό αναγνωρίζεται και επιβραβεύεται από τη Βρετανική αγορά, όπως δείχνει και η ανοδική πορεία των εξαγωγών μας».

Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, η χώρα μας σημείωσε δύο ακόμη τεράστιες επιτυχίες στο Λονδίνο. Στον εξαιρετικά απαιτητικό εθνικό διαγωνισμό Οινοχοϊας, η Μαρία Μπούμπα αναδείχθηκε «UK SOMMELIER OF THE YEAR 2025», ενώ η Ιωάννα Νεραντζή, στην πρώτη της συμμετοχή, κατέκτησε την τρίτη θέση, σε σύνολο 60 και πλέον συμμετοχών.

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