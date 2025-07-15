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Γεραπετρίτης από Λιβύη: Επανατοποθετούμε σε τροχιά ζητήματα όπως το μεταναστευτικό
Πολιτική
18:49 - 15 Ιουλ 2025

Γεραπετρίτης από Λιβύη: Επανατοποθετούμε σε τροχιά ζητήματα όπως το μεταναστευτικό

Reporter.gr Newsroom
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Μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψής του στη Λιβύη, ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, σημείωσε ότι οι συζητήσεις έγιναν σε παραγωγικό κλίμα. 

«Μετά την επίσκεψή μου στη Βεγγάζη την προηγούμενη εβδομάδα ολοκληρώσαμε σήμερα από τον κύκλο επαφών στη Λιβύη με την επίσκεψή μου στην Τρίπολη. Αυτή περιέλαβε συνάντηση με τον πρόεδρο του προεδρικού συμβουλίου, τον πρωθυπουργό και με τον υπουργό εξωτερικών οι συζητήσεις έγιναν σε ιδιαίτερα παραγωγικό κλίμα», ανέφερε ο κ. Γεραπετρίτης.

«Αποφασίσαμε από κοινού να επανατοποθετήσουμε σε τροχιά τα μείζονα ζητήματα που μας αφορούν, όπως το μεταναστευτικό, το διμερές εμπόριο και βεβαίως την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών μεταξύ των δύο χώρων», επεσήμανε ο υπουργός.

«Μία Λιβύη ισχυρή, ενιαία και αυτοδύναμη, σε αγαστή συνεργασία με την Ελλάδα αποτελεί εγγύηση ασφαλείας και ευημερίας στην ευρύτερη περιοχή», κατέληξε στη δήλωσή του ο κ. Γεραπετρίτης.

Νωρίτερα, ο κ. Γεραπετρίτης είχε πει στον ομόλογό του, Ταχέρ Αλ Μπαούρ πως η Ελλάδα μπορεί και πρέπει να αποτελέσει τη φωνή της Λιβύης στην Ευρώπη και τον κόσμο.
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