Η Bundesbank προειδοποιεί για ύφεση στη Γερμανία λόγω δασμών 30% από τις ΗΠΑ

Σημαντικούς κινδύνους για την πορεία της γερμανικής οικονομίας εντοπίζει η Bundesbank, σε περίπτωση που τεθούν σε ισχύ οι δασμοί 30% που έχουν ανακοινώσει οι Ηνωμένες Πολιτείες για τις εισαγωγές προϊόντων από την Ευρωπαϊκή Ένωση από την 1η Αυγούστου.

Στην τελευταία μηνιαία έκθεσή της, η κεντρική τράπεζα της Γερμανίας προειδοποιεί ότι ένα τέτοιο μέτρο θα μπορούσε να προκαλέσει ύφεση, πλήττοντας άμεσα τη μεταποιητική δραστηριότητα και τις εξαγωγές.

Η Bundesbank αναφέρει ότι οι γερμανοί εξαγωγείς θα βρεθούν αντιμέτωποι με πρόσθετες δυσκολίες σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο, καθώς θα κληθούν να διαχειριστούν τις επιπτώσεις της δασμολογικής πολιτικής των ΗΠΑ. Την ίδια στιγμή, η οικονομική δραστηριότητα στη Γερμανία εμφανίζει ήδη σημάδια κόπωσης, με το ΑΕΠ να εκτιμάται ότι θα παραμείνει στάσιμο στο δεύτερο τρίμηνο του 2025.

Οι προηγούμενες εκτιμήσεις της Bundesbank βασίζονταν σε έναν δασμολογικό συντελεστή 10%, γεγονός που καθιστά τις νέες προβλέψεις πιο απαισιόδοξες. Ο διοικητής της Bundesbank, Γιοάχιμ Νάγκελ, τόνισε στην εφημερίδα Handelsblatt πως η αβεβαιότητα γύρω από την εμπορική πολιτική των ΗΠΑ λειτουργεί ανασταλτικά για την ανάπτυξη, και κάλεσε την Ε.Ε. να επιδιώξει συμφωνία με την Ουάσινγκτον, αλλά «όχι με κάθε κόστος».

Σε πιο μετριοπαθή τόνο, το Ινστιτούτο Μακροοικονομίας και Έρευνας Οικονομικού Κύκλου (IMK) υποστηρίζει ότι οι συνέπειες των αμερικανικών δασμών θα είναι μεν αρνητικές για τη γερμανική οικονομία, αλλά όχι καθοριστικές. Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανάλυση, οι νέοι δασμοί θα επιβαρύνουν την πορεία ανάκαμψης, χωρίς όμως να την εκτροχιάσουν.