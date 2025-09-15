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Barilla Hellas: Στα €133,8 εκατ. ο τζίρος το 2024
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
10:40 - 15 Σεπ 2025

Barilla Hellas: Στα €133,8 εκατ. ο τζίρος το 2024

Reporter.gr Newsroom
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Ο κύκλος εργασιών της Barilla Hellas ξεπέρασε το ορόσημο το 130 εκατ. ευρώ το 2024, με σημαντική ώθηση από τις κατηγορίες αρτοσκευασμάτων και σαλτσών, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας.

Η θετική πορεία των οικονομικών αποτελεσμάτων αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν ληφθεί υπόψη ότι επιτεύχθηκε μέσα σε ένα ευμετάβλητο διεθνές περιβάλλον. Οι πληθωριστικές πιέσεις εξακολουθούν να αποτελούν βασικό «πονοκέφαλο» για την εταιρεία, κυρίως λόγω του αυξημένου ενεργειακού κόστους αλλά και άλλων παραγόντων που επηρεάζουν ολόκληρη την Αλυσίδα αξίας.

Παράλληλα, η μείωση της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών οδήγησε αρκετούς στην επιλογή προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας. Ωστόσο, η εξομάλυνση των συνθηκών της αγοράς και η έντονη ανταγωνιστικότητα έχουν συμβάλει στη σταθεροποίηση των τιμών και στη μείωση του πληθωρισμού. Σε ορισμένες κατηγορίες, όπως τα ζυμαρικά, η αποκλιμάκωση είναι πλέον εμφανής.

Μέσα σε αυτό το απαιτητικό πλαίσιο, η Barilla Hellas κατέγραψε νέα άνοδο στον ενοποιημένο κύκλο εργασιών, ο οποίος διαμορφώθηκε στα €133,8 εκατ., έναντι €124,5 εκατ. το 2023, σημειώνοντας αύξηση 7,5%. Την ανάπτυξη αυτή τροφοδότησαν κυρίως οι κατηγορίες αρτοσκευασμάτων και σαλτσών, καθώς και η δυναμική εξαγωγική δραστηριότητα του Ομίλου.

Παράλληλα, η διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου ενίσχυσε τα μεικτά κέρδη, τα οποία ανήλθαν στα €58,1 εκατ., αυξημένα κατά 12,6% σε σχέση με πέρυσι, με το μεικτό περιθώριο κέρδους να φτάνει το 43,4%, σχεδόν δύο ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερο από το 2023. Αντίστοιχα, τα κέρδη προ φόρων παρουσίασαν σημαντική άνοδο, αγγίζοντας τα €6,5 εκατ.. Το αποτέλεσμα αυτό θεωρείται πλέον βιώσιμο και δίνει τη δυνατότητα στην εταιρεία να επιταχύνει το στρατηγικό της πλάνο επενδύσεων στην ελληνική αγορά.

Με τη βελτιωμένη οικονομική της θέση, η Barilla Hellas συνεχίζει να επενδύει δυναμικά στην Ελλάδα, με έργα που έχουν στο επίκεντρο τη βιώσιμη ανάπτυξη και την περιβαλλοντική υπευθυνότητα. Τον Ιούνιο του 2025, στο πλαίσιο του προγράμματος Industry 4.0, ολοκληρώθηκε στο εργοστάσιο της Θήβας η εγκατάσταση νέου φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 2MW. Σε συνδυασμό με το προηγούμενο έργο του 2022 (σταθμός 1MW στη στέγη της αποθήκης), οι εγκαταστάσεις αυτές θα καλύπτουν περίπου το 40% της ετήσιας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας του εργοστασίου. Η επένδυση αυτή μεταφράζεται σε σημαντικά οφέλη: μείωση των εκπομπών CO₂ κατά 760 τόνους ετησίως, εξοικονόμηση λειτουργικού κόστους και μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, η εταιρεία σχεδιάζει και νέες επενδύσεις, που θα αφορούν την τεχνολογική αναβάθμιση των εγκαταστάσεων, τη βελτίωση της αποθήκευσης και του εξαερισμού, καθώς και πρόσθετες δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης.

Η νέα χρονιά εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητα στο εγχώριο και διεθνές περιβάλλον, καθώς οι πληθωριστικές πιέσεις και το αυξημένο κόστος παραμένουν βασικά εμπόδια για τη βιομηχανία τροφίμων. Η Barilla Hellas καλείται να διαχειριστεί τις συνέπειες του υψηλού ενεργειακού κόστους, της ανόδου στις αμοιβές λόγω έλλειψης προσωπικού, αλλά και των αυξημένων δαπανών σε συσκευασίες και logistics. Παρά τα εμπόδια, η διοίκηση της εταιρείας εμφανίζεται συγκρατημένα αισιόδοξη. Με όπλο τις δυνατότητες του Ομίλου και με αιχμή του δόρατος την περαιτέρω ανάπτυξη των δραστηριοτήτων στην Ανατολική Ευρώπη, εκτιμάται ότι το 2025 θα συνεχίσει να έχει θετική πορεία για την Barilla Hellas.

Ο CEO της Barilla Hellas, Carlo Mereghetti, δήλωσε: «Το 2024 αποτέλεσε χρονιά σταθερής εξέλιξης για την Barilla Hellas. Η θετική πορεία των οικονομικών μας αποτελεσμάτων επιβραβεύει την στρατηγική μας και μας επιτρέπει να συνεχίσουμε απρόσκοπτα την εκτέλεση του επενδυτικού μας πλάνου, με έμφαση στη βιωσιμότητα και στην καινοτομία, ως βασικούς άξονες της μελλοντικής μας ανάπτυξης».

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