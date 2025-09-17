Πίνδος: Άλμα κερδοφορίας, επενδυτικό πλάνο €70 εκατ. και άνοιγμα στο Ντουμπάι

Ο Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων «Η ΠΙΝΔΟΣ» παρουσίασε την Τρίτη (16/9) τα οικονομικά της αποτελέσματα για το 2024, αλλά και τις προοπτικές του 2025, με τον τζίρο και τις πωλήσεις της να βρίσκονται σταθερά σε άνοδο. Παρόλα αυτά, η διοίκηση της εταιρείας δεν επαναπαύεται και ανακοίνωσε ένα νέο επενδυτικό πλάνο 70 εκατ. ευρώ έως το 2030. Παράλληλα, με τις εξαγωγές της να αποτελούν πλέον το 10% των πωλήσεών της (περίπου 20 εκατομμύρια από τις συνολικές πωλήσεις) αναζητά και νέους προορισμούς, με τα πρώτα δείγματα να είναι άκρως ενθαρρυντικά στη Βρετανία, αλλά και το Ντουμπάι.

Ο Πρόεδρος της Πίνδος, κ. Ανδρέας Δημητρίου ανέπτυξε το όραμα της εταιρείας που ξεκίνησε το 1958 και πλέον είναι η νούμερο 1 πτηνοτροφική εταιρεία στην Ελλάδα με άνω του 30% μερίδιο στην αγορά, σε 8.000 σημεία πώλησης. Να σημειωθεί πως ο τζίρος των πτηνοτροφικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα σήμερα έχει αγγίξει το 1 δισ. και ασφαλώς τα προϊόντα της Πίνδος έχουν συμβάλλει σημαντικά σε αυτό το επίτευγμα.

Με εργατικό 1500 άτομα, από 1400 το 2023 και μίνιμουμ καθαρό μισθό 900 ευρώ για τους εργάτες και 1.000 ευρώ για τους νεοεισερχόμενους υπαλλήλους, η εταιρεία έχει αυξήσει το μισθολογικό της κόστος στα 36 εκατ. ευρώ από 31 εκατ. ευρώ το 2023. Να σημειωθεί επίσης πως όσοι αμείβονται με λιγότερα από 1.500 ευρώ έχουν μηνιαία μπόνους, αλλά και επιπλέον επιβραβεύσεις τα χριστούγεννα και το Πάσχα.

Ο Λάζαρος Τσακανικας, γενικός διευθυντής της Πίνδος ανακοίνωσε πως ο κύκλος εργασιών το 2024 ανήλθε σε €374.467.247, σημειώνοντας αύξηση 5,04%. Παράλληλα τα λειτουργικά κέρδη EBITDA, σημείωσαν εντυπωσιακή ανάπτυξη, ανερχόμενα σε €30.525.315 επαληθεύοντας τη σημαντική ικανότητα του Συνεταιρισμού να επιτυγχάνει με συνέπεια, λειτουργική αποδοτικότητα και συγκράτηση του κόστους. Επιπλέον, τα καθαρά κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €19.976.961, παρουσιάζοντας αλματώδη ανάπτυξη της τάξης του 178,5%, επιβεβαιώνοντας τον αποτελεσματικό στρατηγικό σχεδιασμό του Συνεταιρισμού. Επιπρόσθετα, η χρηματοοικονομική διάρθρωση ενισχύθηκε σημαντικά, καθώς ο δανεισμός μειώθηκε κατά 42,59%, διαμορφούμενος στα €31.000.000.

Η οικονομική επιτυχία, συνοδεύτηκε από άνοδο της παραγωγικής δραστηριότητας, με αύξηση στην παραγωγή νεοσσών (+6,5%), ζωοτροφής (+5,5%), προϊόντων κοτόπουλου (+5,1) και εξαγωγών (+16,1%). Η θετική χρήση πλαισιώνεται και από μία ακόμη εξαιρετική χρονιά της θυγατρικής εταιρείας Αγροζωή ΑΒΕΕ, η οποία με αμετάβλητο κύκλο εργασιών παρουσίασε υπερδιπλάσιο EBITDA της τάξης των €2.263.000, διατηρώντας τον δανεισμό της σταθερά μηδενικό, συμβάλλοντας καθοριστικά στην ισχυροποίηση της θετικής εικόνας των ενοποιημένων μεγεθών του Συνεταιρισμού.

Ισχυρή αναπτυξιακή προοπτική

Στο πρώτο μισό του 2025, οι ενδείξεις είναι ενθαρρυντικές πως η εταιρεία θα κλείσει το έτος με ακόμη καλύτερα νούμερ από τα παραπάνω, όπως είπε ο κ. Τσακανίκας, σημειώνοντας πως ο τζίρος σημειώνει ήδη άνοδο της τάξης του 9%.

Επενδυτικό πλάνο

Η εταιρεία μόλις ολοκλήρωσε ένα επενδυτικό πλάνο 45 εκατ. ευρώ που ξεκίνησε το 2020 και πλέον έχει αρχίσει να τρέχει ένα νέο σχέδιο πενταετίας με τελικό προορισμό το 2030. Η εταιρεία έχει προϋπολογίσει 70 εκατ. ευρώ για επενδυτικά προγράμματα, εξασφαλίζοντας βέβαια χρηματοδότηση σχεδόν 30 εκατ. ευρώ από αναπτυξιακά προγράμματα.

Το επενδυτικό πλάνο ρίχνει το βάρος του στην ενέργεια με τα 15 εκατ. ευρώ να πηγαίνουν σε εγκαταστάσεις net metering και μπαταρίες αποθήκευσης, καθώς και μονάδα βιοαερίου ισχύος 2MW για παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας. Στόχος είναι ασφαλώς να μειωθεί το ενεργειακό κόστος που αγγίζει τα 7 εκατ. ευρώ ανά έτος και υπολογίζεται ότι μπορεί να περιοριστεί σημαντικά.

Παράλληλα, η εταιρεία θα συνεχίσει τις επενδύσεις σε νέα εκκολαπτήρια και νέες τεχνολογίες, καθώς και σε ψηφιοποίηση του συνεταιρισμού.

Εξαγωγές

Τέλος, σχετικά με τις εξαγωγές αφορούν περίπου το 10% των πωλήσεων της εταιρείας, με τη διοίκηση να δηλώνει ικανοποιημένοι καθώς τα προϊόντα της δεν είναι εύκολο να φτάσουν σε μακρινούς προορισμούς. Τα Βαλκάνια αποτελούν τον πυρήνα του εξαγωγικού πλάνου της Πίνδος, η οποία όμως πλέον έχει διείσδυση τόσο στη Βρετανία, όσο και στο Ντουμπάι. Τα νέα της κατεψυγμένα προϊόντα (κοτομπουκιές και γύρος) έχουν πέραση σε αυτές τις περιοχές και εκεί αναμένεται να πέσει το βάρος της τα επόμενα έτη.

Πρώτα και κύρια, όμως, η Πίνδος επιμένει ελληνικά. Να παραμείνει πρώτη εντός των τειχών και να αναπτύξει περαιτέρω την παραγωγή της, ώστε τελικά να μεγαλώσει τον τζίρο και τα κέρδη της.

Άλλωστε, η αγορά του κοτόπουλου έχει μεγάλη δυναμική, καθώς το προϊόν είναι φθηνότερα από άλλα κρέατα και σε αυτές τις δύσκολες εποχές ο Έλληνας καταναλωτής που προσέχει την τσέπη αλλά και τη διατροφή του το προτιμά και το στηρίζει.