Ελληνική Πτηνοτροφία: Η Πίνδος απλώνει χέρι συνεργασίας στην Άρτα

Με δημόσια πρόσκληση προς τον Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας για τη διαμόρφωση ενός πλαισίου συνεταιριστικής συνεργασίας, η διοίκηση του Αγροτικού Πτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Ιωαννίνων «ΠΙΝΔΟΣ» παρουσίασε το σχέδιό της για την επόμενη ημέρα της ελληνικής πτηνοτροφίας, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα ότι η απάντηση στις νέες ισορροπίες της αγοράς μετά και την αλλαγή σελίδας στον άλλο μεγάλο “παίκτη”, τη Νιτσιάκος, θα δοθεί μέσα από συνεργασίες, επενδύσεις και ενίσχυση του συνεταιριστικού μοντέλου.

Συγκεκριμένα, σε συνέντευξη τύπου το μεσημέρι της Τρίτης, ο πρόεδρος του συνεταιρισμού, Ανδρέας Δημητρίου, περιέγραψε δημόσια για πρώτη φορά την πρόταση της ΠΙΝΔΟΣ προς τον δεύτερο μεγάλο συνεταιρισμό του κλάδου, υπογραμμίζοντας ότι στόχος είναι η δημιουργία ισχυρότερων ελληνικών συνεταιριστικών σχημάτων.

Στην Άρτα

«Επιμένουμε ελληνικά και συνεταιριστικά. Αυτό σημαίνει ότι με έναν άλλον συνεταιρισμό στον χώρο της πτηνοτροφίας μπορεί να έχουμε μία πολύ καλή συνεργασία μεταξύ των δύο συνεταιρισμών, που η συνεργασία μπορεί ενδεχομένως να φθάσει και ως τη συγχώνευση. Αυτό όμως δεν μπορούμε να το πούμε σήμερα. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι η ΠΙΝΔΟΣ ανοίγει φιλία συνεταιριστικής συνεργασίας με την Άρτα. Στην παραγωγική διαδικασία, στις αγορές, σε οικονομίες κλίμακας. Σε πολλά επίπεδα μπορεί να δημιουργηθεί και να χτιστεί μέρα με τη μέρα».

Η διευκρίνηση

Πάντως, η διοίκηση διευκρίνισε ότι δεν έχει προηγηθεί επίσημη συζήτηση μεταξύ των δύο συνεταιρισμών και ότι πρόκειται για μια δημόσια πρόσκληση διαλόγου, με αντικείμενο πιθανές συνέργειες στην παραγωγή, στις προμήθειες, στις οικονομίες κλίμακας και γενικότερα στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής πτηνοτροφίας.

Το νέο αυτό άνοιγμα παρουσιάστηκε στον απόηχο της συμφωνίας εξαγοράς της Νιτσιάκος από την ουκρανική MHP, εξέλιξη που αλλάζει τα δεδομένα στον κλάδο και αποτέλεσε το βασικό πλαίσιο αναφοράς της συνέντευξης Τύπου της διοίκησης της ΠΙΝΔΟΣ.

«Δεν χαροποιεί κανέναν ότι μία ελληνική εταιρεία πωλείται σε ξένα κεφάλαια. Είμαστε υποχρεωμένοι σαν εταιρεία να έχουμε κάποια απάντηση σε αυτό», δήλωσε ο γενικός διευθυντής της ΠΙΝΔΟΣ, Λάζαρος Τσιακανίκας, εξηγώντας ότι η στρατηγική του συνεταιρισμού βασίζεται σε δύο άξονες: τη διεύρυνση της συνεταιριστικής βάσης και την ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ ελληνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε η διοίκηση, η ελληνική αγορά κοτόπουλου εξακολουθεί να αναπτύσσεται με ισχυρούς ρυθμούς, καθώς η κατανάλωση ενισχύεται σταθερά τα τελευταία χρόνια, γεγονός που καθιστά ακόμη σημαντικότερες τις στρατηγικές επιλογές των μεγάλων επιχειρήσεων του κλάδου.

Άρτα: «Γιοκ» στο ενδεχόμενο συγχώνευσης

Σε επίσημη ανακοίνωσή του, πάντως, ο Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Άρτας διαψεύδει κατηγορηματικά ότι έχει εισέλθει σε οποιαδήποτε συζήτηση με την Πίνδο, τονίζοντας ότι δεν έχει ούτε πρόθεση ούτε ανάγκη και δεν προσανατολίζεται σε οποιαδήποτε συγχώνευση. Παράλληλα, επισημαίνει ότι η δημόσια τοποθέτηση της διοίκησης της Πίνδου πραγματοποιήθηκε χωρίς να έχει προηγηθεί οποιαδήποτε συνάντηση, συζήτηση ή συνεννόηση μεταξύ των δύο πλευρών, σημειώνοντας ότι οι συγκεκριμένες προτάσεις δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες ούτε εκφράζουν τις προθέσεις του συνεταιρισμού της Άρτας. Η διοίκηση του συνεταιρισμού αναφέρει ακόμη ότι ο χρόνος και ο τρόπος με τον οποίο διατυπώθηκαν οι σχετικές δηλώσεις προκαλούν προβληματισμό, ενώ ξεκαθαρίζει ότι εξετάζει πάντοτε το ενδεχόμενο προσφυγής στη Δικαιοσύνη για τη διασπορά κάθε αναληθούς είδησης.

Άνοιγμα του συνεταιρισμού σε νέους παραγωγούς

Βασικός, πάντως, όπως αναφέρθηκε, στη συνέντευξη, πυλώνας του σχεδιασμού του ΑΠΣΙ Πίνδος αποτελεί η ενίσχυση της παραγωγικής βάσης του συνεταιρισμού μέσω της εισόδου νέων μελών. Η ΠΙΝΔΟΣ δίνει πλέον τη δυνατότητα στους συνεργαζόμενους παραγωγούς να αποκτούν την ιδιότητα του συνεταίρου μετά από πενταετή συνεργασία, ενώ αντίστοιχη δυνατότητα παρέχεται και σε εργαζόμενους με πολυετή παρουσία στην επιχείρηση που επιθυμούν να δημιουργήσουν δικές τους πτηνοτροφικές μονάδες. Παράλληλα συνεχίζεται η ένταξη της τέταρτης γενιάς των οικογενειών των υφιστάμενων συνεταίρων.

«Δεν είμαστε φοβικοί, είμαστε ανοιχτοί. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας να μεγαλώνουμε, για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε ισχυρά και να επιμένουμε ελληνικά και συνεταιριστικά», ανέφερε ο Ανδρέας Δημητρίου.

Ο Λάζαρος Τσιακανίκας εξήγησε το σκεπτικό της πρωτοβουλίας: «Τους βάζουμε μετόχους σε μια μεγάλη επιχείρηση χωρίς να πληρώσουν κάτι. Τους δίνεις τη σιγουριά. Μόνη προϋπόθεση είναι να συνεργαστούν μαζί μας κατ' ελάχιστον πέντε χρόνια».

Όχι στις εξαγορές, ναι στις συνεργασίες

Η διοίκηση ξεκαθάρισε ότι η στρατηγική της ΠΙΝΔΟΣ δεν περιλαμβάνει εξαγορές επιχειρήσεων, αλλά συνεργασίες μεταξύ ελληνικών συνεταιρισμών.

Σε σχετική ερώτηση, ο κ. Τσιακανίκας ήταν κατηγορηματικός: «Όχι, δεν έχουμε τέτοιο σκοπό. Ούτε εξαγορές ούτε να μπούμε, για παράδειγμα, σε άλλα κρέατα. Και στην Άρτα δεν προτείνουμε εξαγορά, λέμε για συνεργασία».

Αναφερόμενος στις επιπτώσεις της συμφωνίας της Νιτσιάκος, ο Ανδρέας Δημητρίου σημείωσε ότι υπάρχει προβληματισμός μεταξύ των παραγωγών που συνεργάζονται με την εταιρεία.

«Μετά την εξαγγελία της αγοραπωλησίας υπάρχει ανησυχία στο κομμάτι των παραγωγών. Ο καθένας εξετάζει τα δεδομένα για την επόμενη ημέρα της συνεργασίας. Πάντα είναι ανοικτή η πόρτα μας σε διάλογο και συνεργασία».

Επενδύσεις 70 εκατ. ευρώ έως το 2030

Η αναπτυξιακή στρατηγική συνοδεύεται από επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 70 εκατ. ευρώ έως το 2030, με στόχο την περαιτέρω καθετοποίηση της παραγωγής, την αύξηση της δυναμικότητας και τη μείωση του ενεργειακού κόστους.

Στον σχεδιασμό περιλαμβάνονται νέο υπερσύγχρονο εκκολαπτήριο, νέες πτηνοτροφικές μονάδες, επέκταση των γραμμών παραγωγής ζωοτροφών, έτοιμων ψημένων προϊόντων και πτηνοσφαγείου, νέο πληροφοριακό σύστημα (ERP), μονάδα βιοαερίου ισχύος 2 MW, συστήματα αποθήκευσης ενέργειας, νέος μεταφορικός εξοπλισμός, υποδομές αξιοποίησης υποπροϊόντων του σφαγείου, καθώς και αξιοποίηση του φυσικού αερίου με την επέκταση του δικτύου στην περιοχή.

Σημαντικό μέρος των προηγούμενων επενδύσεων υλοποιήθηκε μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, με δύο έργα συνολικού προϋπολογισμού άνω των 17 εκατ. ευρώ να έχουν ήδη ολοκληρωθεί.

Έμφαση στα προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας

Η ΠΙΝΔΟΣ επεκτείνεται δυναμικά και στην αγορά των έτοιμων γευμάτων. Όπως αποκάλυψε ο Λάζαρος Τσιακανίκας, τέθηκε ήδη σε λειτουργία δεύτερη γραμμή παραγωγής για τα έτοιμα ψημένα προϊόντα, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην παραγωγή γύρου για την ελληνική αγορά αλλά και για εξαγωγές στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

«Τα έτοιμα γεύματα είναι αναπτυσσόμενη κατηγορία. Αυτή τη στιγμή δεν μπορείς να προβλέψεις πού μπορεί να φτάσει. Σήμερα αντιστοιχεί περίπου στο 7% του τζίρου», ανέφερε.

Ισχυρές οικονομικές επιδόσεις και αύξηση εξαγωγών

Το 2025 ο συνεταιρισμός κατέγραψε κύκλο εργασιών 414 εκατ. ευρώ, EBITDA 33,68 εκατ. ευρώ και κέρδη προ φόρων 21,77 εκατ. ευρώ, ενώ ο τραπεζικός δανεισμός περιορίστηκε στα 16,8 εκατ. ευρώ, μειωμένος κατά 54,18 εκατ. ευρώ μέσα στην τελευταία τριετία.

Θετική είναι και η εικόνα του 2026, καθώς στο πρώτο πεντάμηνο οι τοποθετήσεις νεοσσών αυξήθηκαν κατά 4% και ο κύκλος εργασιών κατά 7,5%.

Παράλληλα, οι εξαγωγές αυξήθηκαν το 2025 κατά 24%, φθάνοντας τα 16 εκατ. ευρώ και αντιστοιχώντας περίπου στο 10% των συνολικών πωλήσεων, ενώ η ανοδική πορεία συνεχίζεται και κατά το 2026.

Κλείνοντας την παρουσίαση, η διοίκηση επανέλαβε ότι θεωρεί τις συνεργασίες και την ενίσχυση του συνεταιριστικού μοντέλου ως τη βασική απάντηση στις αλλαγές που συντελούνται στον κλάδο.

«Δεν φοβόμαστε. Θα ξεπεράσουμε κάθε εμπόδιο που μπορεί να προκύψει», ανέφερε ο Λάζαρος Τσιακανίκας, υπογραμμίζοντας ότι η επόμενη ημέρα για την ΠΙΝΔΟΣ θα βασιστεί στην ανάπτυξη, στις επενδύσεις, στη διεύρυνση της συνεταιριστικής βάσης και στις συνέργειες μεταξύ ελληνικών συνεταιρισμών.