Trikalinos: Πυλώνας ευεξίας η διατροφή
13:12 - 11 Νοε 2025

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η συμμετοχή της Trikalinos στο 4ο Ετήσιο Συνέδριο “Lifestyle Medicine – Hippocratic Tradition & Modern Applications”, που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Grecotel LUXME στην Kω από τις 29 Οκτωβρίου έως τις 3 Νοεμβρίου 2025. 

Το συνέδριο, που διοργανώθηκε από το Mediterranean Health Institute, συγκέντρωσε σημαντικούς εκπροσώπους της επιστημονικής, ιατρικής και διατροφικής κοινότητας από την Ελλάδα και το εξωτερικό, με στόχο την ανάδειξη της Ιπποκρατικής φιλοσοφίας και τη σύνδεσή της με τις σύγχρονες εφαρμογές της προληπτικής ιατρικής και της υγιεινής διατροφής.

Η Trikalinos, με βαθιές ρίζες στην ελληνική παράδοση και σταθερό προσανατολισμό στην ποιότητα και την καινοτομία, συμμετείχε παρουσιάζοντας το Trikalinos Αυγοτάραχο ως ένα αυθεντικό προϊόν που ενσωματώνει ιδανικά τις αρχές της μεσογειακής διατροφής. Στο πλαίσιο του Συνεδρίου η εταιρία παρουσίασε τη διατροφική αξία και τη μοναδική γευστική ταυτότητα του Trikalinos αυγοτάραχου μέσω μιας βιωματικής εμπειρίας γνωριμίας με τοπικά προϊόντα και παραγωγούς.

Η παρουσία της εταιρείας στο συνέδριο ανέδειξε τον ρόλο της διατροφής ως πυλώνα ευζωίας, επιβεβαιώνοντας την αποστολή της Trikalinos να συνδέει τη γαστρονομική παράδοση με τη σύγχρονη επιστήμη και τη βιώσιμη ανάπτυξη

