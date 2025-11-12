FOODTECH 2025: Νέες τεχνολογίες και ΑΙ για τα τρόφιμα του μέλλοντος
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
14:14 - 12 Νοε 2025

FOODTECH 2025: Νέες τεχνολογίες και ΑΙ για τα τρόφιμα του μέλλοντος

Reporter.gr Newsroom
Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (ΣΕΒΤ) συμμετείχε ενεργά για 4η χρονιά στη FOODTECH 2025, την κορυφαία Έκθεση για τεχνολογίες παραγωγής, επεξεργασίας, αποθήκευσης και διακίνησης  για τον κλάδο Τροφίμων και Ποτών, που πραγματοποιήθηκε στο Metropolitan Expo. Στο πλαίσιο της έκθεσης, ο ΣΕΒΤ διοργάνωσε ειδική εκδήλωση με τίτλο «Βιομηχανία Τροφίμων & Ποτών: Νέες τεχνολογίες και AI για τα τρόφιμα του μέλλοντος» αναδεικνύοντας το ρόλο της Τεχνητής Νοημοσύνης και των νέων τεχνολογιών στη Βιομηχανία, παρουσία διακεκριμένων εκπροσώπων της Ακαδημαϊκής κοινότητας, Επιστημόνων και σημαντικών στελεχών της Βιομηχανίας Τροφίμων και Ποτών.

Την έναρξη της εκδήλωσης σηματοδότησε ο χαιρετισμός της Γενικής Διευθύντριας του ΣΕΒΤ, κα. Β. Παπαδημητρίου, η οποία αναφέρθηκε στη διαχρονική προσήλωση του ΣΕΒΤ στην καινοτομία, στην ενεργό συμμετοχή του στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι αλλά και στην καθοριστική σημασία της Βιομηχανίας Τροφίμων και Ποτών για την εθνική Οικονομία. Επιπλέον, υπογράμμισε τη σημασία της καινοτομίας για την εξέλιξη του κλάδου των τροφίμων, ενώ τόνισε το ρόλο της τεχνολογίας στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Βιομηχανίας, αναδεικνύοντας ως προϋπόθεση βιωσιμότητας τον «αποδοτικό και απαραίτητο συνδυασμό επιστήμης, καινοτομίας, έρευνας, δεξιοτήτων και οράματος».

Ακολούθησαν εισηγήσεις από διακεκριμένους Ακαδημαϊκούς και Επιστήμονες καθώς και στελεχών του κλάδου, μεταξύ των οποίων, η Καθηγήτρια κα. Μ. Κροκίδα από τη Σχολή Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ο Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Ν. Χωριανόπουλος από το Εργαστήριο Μικροβιολογίας & Βιοτεχνολογίας Τροφίμων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο Επίκουρος Καθηγητής κ. Κ. Δεμέστιχας από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, και η κα. Ε. Κουτσομητροπούλου, R&D Manager της εταιρείας ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΑΕ. Μέσα από τις παρουσιάσεις αναδείχθηκε το γεγονός ότι η τεχνολογία – από τη βιοτεχνολογία, μέχρι την Τεχνητή Νοημοσύνη, και τα έξυπνα γεωργικά συστήματα – αποτελεί σημαντικό μοχλό για την αντιμετώπιση της σπατάλης τροφίμων, της ασφάλειας των προϊόντων αλλά και εχέγγυο επισιτιστικής επάρκειας. Επιπλέον, η συντονισμένη δράση της Πολιτείας, της Ακαδημίας και της Βιομηχανίας μπορεί να μετατρέψει τις προκλήσεις σε ευκαιρίες βιωσιμότητας για τον κλάδο των τροφίμων-έναν κλάδο άρρηκτα συνδεδεμένο με την υγεία, την ευζωία, την περιβαλλοντική ισορροπία και την οικονομική ανάπτυξη.

Στη συνέχεια της εκδήλωσης, ακολούθησε πάνελ συζήτησης με τίτλο «Νέες τεχνολογίες και ΑΙ για τα τρόφιμα του μέλλοντος» με συντονιστή τον κ. Ρ. Γαμβρό, Πρόεδρο της Επιστημονικής Επιτροπής του ΣΕΒΤ, και συμμετέχοντες τον κ. Κ. Δεμέστιχα, τον κ. Ν. Χωριανόπουλο, και την κ. Ε. Κουτσομητροπούλου. Κατά τη διάρκεια του πάνελ πραγματοποιήθηκε ένας εποικοδομητικός διάλογος για τις προοπτικές της Τεχνητής Νοημοσύνης και των σύγχρονων τεχνολογιών στον αγροδιατροφικό τομέα και στη Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών.

Στο επίκεντρο τέθηκε η ανάγκη για διευρυμένη συνεργασία μεταξύ Βιομηχανίας και Ακαδημαϊκής Κοινότητας σε θέματα Καινοτομίας και AI αλλά και για την εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού με στόχο τη διευκόλυνση της ενσωμάτωσης των τεχνολογικών καινοτομιών στην πράξη. Το τρίπτυχο «Επιστήμη- Καινοτομία-Διοίκηση» αναδείχθηκε ως το δυναμικό σύνολο για την προώθηση βέλτιστων πρακτικών, τόσο στην παραγωγή, όσο και στην αξιοποίηση της τεχνολογίας και την ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών και εργαλείων για την περαιτέρω ανάπτυξη της Βιομηχανίας Τροφίμων και Ποτών σήμερα προς όφελος των καταναλωτών.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων I-RESTART και AGRIFOODSKILLS, τα οποία στοχεύουν στην επανακατάρτιση και αναβάθμιση των δεξιοτήτων στον αγροδιατροφικό κλάδο. Η κα. Ε. Ξαξίρη, Υπεύθυνη Προγραμμάτων του ΣΕΒΤ, παρουσίασε το πλαίσιο των έργων, στα οποία ο Σύνδεσμος συμμετέχει από το 2020 και τις στοχευμένες ενέργειες του ΣΕΒΤ στην ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού. Στη συνέχεια, ο κ. Αλ. Κωσταράς, Υπεύθυνος προγραμμάτων UniversalEducationAKMIInternational, εστίασε στον ρόλο των microcredentials (μικρο‑διαπιστευτηρίων) που παρέχονται στους συμμετέχοντες στο πλαίσιο του IRestart, και τα οποία αποτελούν μια νέα μορφή πιστοποίησης δεξιοτήτων. Τέλος, ο κ. Ηλ. Πλατής, Εμπορικός Διευθυντής της farmB, παρουσίασε τη φιλοσοφία του AgrifoodSkills και την εφαρμογή του, υπογραμμίζοντας την ανάγκη απόκτησης ψηφιακών, πράσινων δεξιοτήτων .

«Η συμμετοχή μας στην FOODTECH 2025 αποδεικνύει τη διαρκή δέσμευση του ΣΕΒΤ να υποστηρίζει την καινοτομία και την τεχνολογία για την ανάπτυξη και διάθεση ασφαλών, ποιοτικών και καινοτόμων προϊόντων, που απαντάνε στις σύγχρονες ανάγκες των καταναλωτών. Διαχρονικά, στόχος μας είναι να συμβάλλουμε σταθερά στη διαμόρφωση ενός βιώσιμου και ανταγωνιστικού μέλλοντος για την ελληνική Βιομηχανία Τροφίμων & Ποτών και η καινοτομία αποτελεί το κλειδί για την επόμενη μέρα του κλάδου μας», δήλωσε η κα. Β. Παπαδημητρίου, Γενική Διευθύντρια του ΣΕΒΤ.

