Καμία μερίδα φαγητού να μην πάει χαμένη: Το τραπέζι γεμίζει με «Τρόφιμα Αγάπης»

Με βασική αρχή «να είναι γεμάτο το τραπέζι κάθε ανθρώπου», η ΑΒ Βασιλόπουλος υλοποιεί για ακόμη μία χρονιά το πρόγραμμα «Τρόφιμα Αγάπης». Πρόκειται για ένα οργανωμένο πρόγραμμα δωρεάς τροφίμων σε συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, η ΑΒ Βασιλόπουλος συλλέγει υγιή τρόφιμα, που όμως έχουν καταστεί μη εμπορεύσιμα λόγω κοντινής ημερομηνίας λήξης ή λόγω ταλαιπωρημένης/χτυπημένης συσκευασίας και τα προσφέρει σε φορείς και ιδρύματα που με τη σειρά τους τα διαθέτουν με τον κατάλληλο τρόπο σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Η ιστορία του οράματος

Η ΑΒ Βασιλόπουλος συμπληρώνει φέτος 30 χρόνια από την ίδρυση της Τράπεζας Τροφίμων από τον Γεράσιμο Βασιλόπουλο το 1995. Τότε έγιναν οι πρώτες δωρεές από τις αποθήκες της ΑΒ προς κοινωφελείς φορείς.

Το επόμενο βήμα έγινε το 2013 με την επέκταση του προγράμματος στα καταστήματα της ΑΒ, σε συνεργασία με την Οργάνωση «Μπορούμε».

Φτάνοντας στο 2025, το όραμα για «ένα τραπέζι γεμάτο για όλους» γίνεται πράξη μέσα από τα «Τρόφιμα Αγάπης».

Τι δωρίζεται

Μέσω του προγράμματος δωρίζονται τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης ασφαλή για κατανάλωση που είναι κοντά στην ημερομηνία λήξης ή με ελαφρώς φθαρμένη συσκευασία. Είναι δε σημαντικό να σημειωθεί πως το πρόγραμμα είναι το πρώτο στην Ελλάδα που διαθέτει και φρέσκα είδη.

Τοπικά και περιβαλλοντικά οφέλη

Το πρόγραμμα «Τρόφιμα Αγάπης» έχει έντονο το στοιχείο της εντοπιότητας, καθώς τα τρόφιμα δίνονται μόνο σε φορείς των τοπικών κοινωνιών, οι οποίοι στη συνέχεια τα διανέμουν σε ανθρώπους της συγκεκριμένης περιοχής που αντιμετωπίζουν προβλήματα σίτισης. Με αυτόν τον τρόπο, η ΑΒ Βασιλόπουλος βρίσκεται δίπλα σε κάθε γειτονιά της Ελλάδας!

Παράλληλα, υπάρχουν και περιβαλλοντικά οφέλη, καθώς η σπατάλη των τροφίμων επιβαρύνει το περιβάλλον. Το πρόγραμμα αποτελεί ένα ζωντανό και άκρως επιτυχημένο παράδειγμα κυκλικής οικονομίας σε εθνικό επίπεδο.

Οι αριθμοί αποδεικνύουν την επιτυχία του προγράμματος

Η επιτυχία του προγράμματος αποδεικνύεται από τους αριθμούς, καθώς το 2024 περισσότερα από 18 εκατομμύρια γεύματα μοιράστηκαν σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη.

Το πρόγραμμα καλύπτει τις ανάγκες 250 φορέων που στηρίζουν πάνω από 123.000 πολίτες.

Επισημαίνεται δε πως μέσα από το συγκεκριμένο πρόγραμμα καλύπτεται έως και το 90% των αναγκών σίτισης των συνεργαζόμενων φορέων.

Κλείνουμε με τα λόγια της αδελφής Άννας από τον Οίκο Ευγηρίας «Ο Τίμιος Σταυρός», που περιγράφουν με τον πιο συνοπτικό και ουσιαστικό τρόπο όλα τα παραπάνω:

«Αυτή η συνεργασία καταπολεμά τη μάστιγα της σπατάλης και μετατρέπει τον περίσσιο υλικό πλούτο σε πηγή ζωής… η ανέχεια και η φτώχεια ντύνεται με αξιοπρέπεια».

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε: https://www.ab.gr/responsible/lovefood