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Ισχυρό ελληνικό αποτύπωμα στην 8η China International Import Expo
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
11:14 - 25 Νοε 2025

Ισχυρό ελληνικό αποτύπωμα στην 8η China International Import Expo

Reporter.gr Newsroom
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Η Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου (Enterprise Greece) οργάνωσε με επιτυχία την Εθνική Συμμετοχή στην 8η China International Import Expo (CIIE), η οποία πραγματοποιήθηκε στη Σαγκάη από τις 5 έως τις 10 Νοεμβρίου. Στο Ελληνικό περίπτερο συμμετείχαν 15 εξαγωγικές εταιρείες του αγροδιατροφικού τομέα προβάλλοντας την υψηλή ποιότητα, την αυθεντικότητα και τη διατροφική υπεροχή των ελληνικών προϊόντων.

Ο σύγχρονος σχεδιασμός και η στρατηγική τοποθέτηση του ελληνικού περιπτέρου συνέβαλαν καθοριστικά στην τριπλάσια αύξηση των επισκέψεων από αγοραστές και υποψήφιους συνεργάτες. Η ενισχυμένη αυτή απήχηση αναβάθμισε σημαντικά την ορατότητα της ελληνικής παρουσίας, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική των ελληνικών εξαγωγών στην αγορά της Κίνας.

Η εθνική συμμετοχή ανέδειξε με ουσιαστικό τρόπο τις ιδανικές συνθήκες παραγωγής που προσφέρει η Ελλάδα, καθώς και τη σταθερά ανοδική πορεία των ελληνικών εξαγωγών προς την κινεζική αγορά. Η αξία των ελληνικών εξαγωγών προς την Κίνα ανήλθε στα 371 εκατ. ευρώ το 2024, καταγράφοντας σημαντική αύξηση τα τελευταία χρόνια. Η κινεζική αγορά παρουσιάζει θετικές προοπτικές ανάπτυξης για τα ελληνικά αγροδιατροφικά προϊόντα, καθώς το ενδιαφέρον των Κινέζων καταναλωτών για αυθεντικά τρόφιμα υψηλής ποιότητας ενισχύεται συνεχώς.

Η CIIE αποτελεί τη μεγαλύτερη διεθνή έκθεση εισαγωγών της Κίνας και μία από τις σημαντικότερες διεθνείς εμπορικές πλατφόρμες παγκοσμίως. Η φετινή διοργάνωση προσέλκυσε περισσότερους από 4.100 εκθέτες από 127 χώρες, ενώ κατά τη διάρκειά της υπογράφηκαν εμπορικές συμφωνίες αξίας 83,49 δισ. δολαρίων. Στο Hall των Εθνικών Συμμετοχών φιλοξενήθηκαν περίπτερα 67 χωρών και διεθνών οργανισμών, αναδεικνύοντας τη σημασία της έκθεσης για την ενίσχυση του διεθνούς εμπορίου.

Το Ελληνικό περίπτερο επισκέφθηκε ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στη Σαγκάη, κ. Σπυρίδων Κρητικός, συνοδευόμενος από τον επικεφαλής του Γραφείου ΟΕΥ και του Γραφείου Δημόσιας Διπλωματίας, στις 6 Νοεμβρίου, μία ημέρα μετά τα επίσημα εγκαίνια της Έκθεσης. Η επίσκεψη υπογράμμισε την υποστήριξη της ελληνικής πολιτείας στις προσπάθειες ενίσχυσης της ελληνικής εξαγωγικής δραστηριότητας στην Ασία.

Στο πλαίσιο της Εθνικής Συμμετοχής, η Enterprise Greece διοργάνωσε matchmaking gala, στο οποίο συμμετείχαν οι Έλληνες εκθέτες και εκπρόσωποι σημαντικών κινεζικών επιχειρήσεων. Μεταξύ των παρευρισκομένων ήταν, ο κ. Zhiqi Chen, εκπρόσωπος της Shanghai Municipal Committee of the Chinese People's Political Consultative Conference – Huangpu District, καθώς και ο κ. Jing Chen, Πρόεδρος της Shanghai People’s Association for Friendship with Foreign Countries. Η εκδήλωση παρείχε μια οργανωμένη πλατφόρμα για στοχευμένες επιχειρηματικές επαφές, προωθώντας νέες συνεργασίες και ενισχύοντας το επιχειρηματικό οικοσύστημα μεταξύ Ελλάδας και Κίνας.

Αναφερόμενος στην επιτυχημένη παρουσία της χώρας μας, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Enterprise Greece, Δρ. Μαρίνος Γιαννόπουλος, δήλωσε: «Η παρουσία της Ελλάδας στην 8η CIIE επιβεβαιώνει την ανοδική πορεία των εξαγωγών μας και τη δυναμική διείσδυση των ελληνικών επιχειρήσεων σε μια από τις πιο απαιτητικές αγορές παγκοσμίως. Ο τριπλασιασμός των επισκέψεων στο εθνικό περίπτερο και η έντονη ζήτηση για ελληνικά προϊόντα αποδεικνύουν ότι η στρατηγική μας αποδίδει.

Στην Enterprise Greece εργαζόμαστε συστηματικά για να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία οικονομικής διπλωματίας και στοχευμένες δράσεις εξωστρέφειας. Η παρουσία μας στη CIIE αποτελεί ακόμη ένα βήμα στην προσπάθεια σταθερής και βιώσιμης αύξησης των ελληνικών εξαγωγών στη διεθνή αγορά».

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