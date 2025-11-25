Γαλλία: Καθαρό προβάδισμα της ακροδεξιάς σε όλες τις αναμετρήσεις ενόψει του 2027

Η γαλλική εταιρεία δημοσκοπήσεων Odoxa, για πρώτη φορά, προβλέπει ότι ο 30χρονος ακροδεξιός ηγέτης Ζορντάν Μπαρντελά – πρόεδρος του Εθνικού Συναγερμού και διάδοχος της Μαρίν Λεπέν – θα επικρατούσε στις προεδρικές εκλογές του 2027 απέναντι σε κάθε πιθανό αντίπαλο.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, ο Μπαρντελά θα λάμβανε 35%-36% στον πρώτο γύρο και θα κέρδιζε σε όλους τους πιθανούς συνδυασμούς του δεύτερου γύρου, συμπεριλαμβανομένων των Μελανσόν, Γκλικσμάν, Ατάλ και Φιλίπ. Ενδεικτικά, θα επικρατούσε με 74% έναντι του Μελανσόν και με 53% έναντι του Φιλίπ. Το περιθώριο σφάλματος ήταν 2,5 μονάδες.

Η έρευνα σε δείγμα 1.000 ψηφοφόρων πραγματοποιήθηκε στις 19–20 Νοεμβρίου. Παρά το προβάδισμα του Μπαρντελά, η Odoxa υπογραμμίζει ότι το να είναι κανείς φαβορί τόσο νωρίς δεν αποτελεί εγγύηση νίκης, υπενθυμίζοντας ότι τόσο η Μαρίν όσο και ο Ζαν-Μαρί Λεπέν έχουν χάσει τρεις φορές στον δεύτερο γύρο λόγω συμμαχιών εναντίον τους.

Η 57χρονη Μαρίν Λεπέν έχει αποκλειστεί για πέντε χρόνια από δημόσιο αξίωμα μετά από καταδίκη για κατάχρηση πόρων, απόφαση που έχει προσβάλει. Με τη δημοτικότητά του να ξεπερνά πλέον εκείνη της Λεπέν, ο Μπαρντελά θεωρείται ο επικρατέστερος υποψήφιος του κόμματος αν η απαγόρευση παραμείνει.