Χρηματιστήριο: Νέα δοκιμασία σε μια κατάσταση «deja vu»

Η χθεσινή θετική αντίδραση της αγοράς από τα χαμηλά ημέρας (κλείσιμο ΓΔ 2183 +0,21%) θα δοκιμαστεί σήμερα μετά και τη νέα αναταραχή στις αγορές πετρελαίου και ΦΑ κυρίως εξαιτίας της φημολογούμενης ναρκοθέτησης των κρίσιμων Στενών του Ορμούζ από τα οποία διακινείται το 25% περίπου του πετρελαίου παγκοσμίως.

Οι αγορές της Ασίας πιέστηκαν πρώτες μετά τις νέες εξελίξεις (Asia -1.2%) με τα futures στις ΗΠΑ να υποχωρούν κατά -0,65% ελαφρώς καλύτερα από τις βραδινές ενδείξεις. Αντίστοιχα και το πετρέλαιο κινείται αρκετά υψηλότερα (Crude 90$) αλλά μακριά από τα βραδινά υψηλά των 100$.

Σε κάθε περίπτωση η απόφαση του ΔΟΕ μαζί με πολλές δυτικές χώρες (ΗΠΑ, Γερμανία κα) να αποδεσμεύσουν σημαντικές ποσότητες στρατηγικών αποθεμάτων για να ισορροπήσουν την αγορά ενέργειας μπορεί να βοηθήσει βραχυπρόθεσμα αλλά παραμένει η αβεβαιότητα για την διάρκεια των συγκρούσεων και τις επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία από τις ανισορροπίες στο εμπόριο και στην αγορά ενέργειας.

Στην ελληνική αγορά η στήριξη των 2150 μονάδων λειτούργησε για άλλη μια συνεδρίαση παρά τον εξαιρετικά χαμηλό – για τα δεδομένα της εποχής – τζίρο με μεικτή εικόνα στον τραπεζικό κλάδο (ανοδικά OPTIMA, ΒOCHGR, ΠΕΙΡ, ΑΛΦΑ / πτωτικά ΕΤΕ) και σημαντική βοήθεια από ΟΤΕ, ΑΡΑΙΓ, ΓΕΚΤΕΡΝΑ και διυλιστήρια.

Δύο από τις εταιρίες του FTSE ανακοίνωσαν μεγέθη 2025 με τον ΣΑΡ αρχικά να ανακοινώνει σταθερά έσοδα στα 600 εκ., αυξημένα ebitda στα 89 εκ. (+9%) και κέρδη στα 53,1 εκ. (+15%) με προτεινόμενο μέρισμα στα 0,39 ευρώ/μετοχή (3%), ενώ η ΑΡΑΙΓ από την πλευρά της παρουσίασε εξαιρετικό σετ μεγεθών με τα έσοδα στα 1,86 δις (+5%), ebitda στα 421,5 εκ. (+4%) και κέρδη στα 147,8 εκ. (+14%) με την διοίκηση να προτείνει αυξημένο μέρισμα ύψους 0,90 ευρώ/μετοχή (7% στην τρέχουσα τιμή).

Ψύχραιμο το άνοιγμα των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων (DAX 23540 -0.4%) σε μια κατάσταση deja vu!

Νάσος Κουμέττης

Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης