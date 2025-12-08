Taste Atlas: Η ελληνική κουζίνα στη 2η θέση παγκοσμίως για το 2025-26

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η ελληνική κουζίνα φιγουράρει και πάλι στις κορυφαίες θέσεις της λίστας του Taste Atlas με τις καλύτερεςς κουζίνες του κόσμου.

Η ιταλική κουζίνα επέστρεψε στην κορυφή κατακτώντας την πρώτη θέση (4,64) στην κατάταξη για τη σεζόν 2025-26, ενώ η ελληνική κουζίνα παρέμεινε στη δεύτερη θέση συγκεντρώνοντας 4,60 βαθμούς.

Στην 3η θέση της σχετικής κατάταξης βρίσκεται η περουβιανή κουζίνα.

Την 10άδα συμπληρώνουν η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Ιαπωνία, η Τουρκία, η Κίνα, η Γαλλία και η Ινδονησία.

{https://exchange.glomex.com/video/v-desnu71576g1?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Όσο για τα μεγάλα assets της ελληνικής κουζίνας, το Taste Atlas αναφέρει, μεταξύ άλλων, το φιστίκι Αιγίνης, τη φάβα Σαντορίνης και το κοντοσούβλι.