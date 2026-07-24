ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Η «αόρατη» απειλή για την ελληνική οικονομία: Πώς μπλόκαρε η αβεβαιότητα επενδύσεις και δουλειές
Οικονομία
11:39 - 24 Ιουλ 2026

Η «αόρατη» απειλή για την ελληνική οικονομία: Πώς μπλόκαρε η αβεβαιότητα επενδύσεις και δουλειές

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Το βαθμό στον οποίο η οικονομική αβεβαιότητα δρα ως ανασχετικός παράγοντας στις επιχειρηματικές αποφάσεις για επενδύσεις και απασχόληση αποτυπώνει νέα μελέτη του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών.      

Η μελέτη «Ο ρόλος της οικονομικής αβεβαιότητας στο κενό επενδύσεων και απασχόλησης της ελληνικής οικονομίας», που δημοσιεύθηκε σήμερα (24/7), εκπονήθηκε από το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), με την υποστήριξη της Τράπεζας της Ελλάδος και μέρος της δημοσιεύθηκε στο τεύχος 63 του Οικονομικού Δελτίου της Τράπεζας της Ελλάδος. Η ανάλυση βασίζεται σε νέους δείκτες αβεβαιότητας για την ελληνική οικονομία και αναδεικνύει ότι η αύξηση της αβεβαιότητας επηρεάζει αρνητικά τις επενδύσεις και την απασχόληση, με επιδράσεις που διαρκούν πέραν του έτους. Ενδεικτικά, όσον αφορά το σύνολο της οικονομίας, εκτιμάται ότι έως το 40% της μείωσης της απασχόλησης την περίοδο 2010-2013, καθώς και το ένα τρίτο του καταγεγραμμένου επενδυτικού κενού έναντι της ΕΕ την περίοδο 2009-2015, μπορούν να αποδοθούν στην αβεβαιότητα.

Η οικονομική αβεβαιότητα έχει αναδειχθεί ως σημαντικός ανασχετικός παράγοντας στις επιχειρηματικές επενδύσεις και στην κατανάλωση των νοικοκυριών, με αρνητικές συνέπειες για την απασχόληση, τα εισοδήματα, την οικονομική ευημερία και την κοινωνική συνοχή. Συνεπώς, η καταγραφή και ανάλυση της έντασης της αβεβαιότητας είναι ιδιαίτερα χρήσιμες προκειμένου, μεταξύ άλλων, να διευκολύνονται οι αποφάσεις των φορέων της αγοράς και να προσαρμόζονται ανάλογα οι προτεραιότητες οικονομικής πολιτικής, με γνώμονα τη βελτίωση της αποτελεσματικότητάς τους.

Νέοι δείκτες αβεβαιότητας

Η μελέτη επικεντρώνεται σε τρεις νέους δείκτες που κατασκευάζονται από στοιχεία της Έρευνας Οικονομικής Συγκυρίας. Ο πρώτος δείκτης αβεβαιότητας (EXAFD) υπολογίζεται με βάση τη διασπορά των επιχειρηματικών προσδοκιών, όπου μεγαλύτερη ετερογένεια στις προσδοκίες μεταφράζεται ως υψηλότερη αβεβαιότητα, ενώ ο δεύτερος δείκτης (EXPFE και MEXPFE) βασίζεται στα εκ των υστέρων σφάλματα πρόβλεψης των επιχειρήσεων αναφορικά με τη μελλοντική πορεία της οικονομικής τους δραστηριότητας. Ο τρίτος δείκτης αβεβαιότητας κατασκευάζεται σε επίπεδο επιχείρησης και βασίζεται σε απαντήσεις σχετικά με τον βαθμό δυσκολίας πρόβλεψης της μελλοντικής τους ανάπτυξης.

Όπως αποτυπώνεται στο Διάγραμμα 1, η ελληνική οικονομία βίωσε μια ακολουθία από διακριτές φάσεις υψηλής αβεβαιότητας, οι οποίες συνδέονται άμεσα με σημαντικά οικονομικά, χρηματοπιστωτικά, πολιτικά και γεωπολιτικά γεγονότα. Ταυτόχρονα, όπως φαίνεται στο Διάγραμμα 2, το μέγεθος της επιχείρησης σχετίζεται με την ένταση της αβεβαιότητας, καθώς οι πολύ μικρές επιχειρήσεις διακρίνεται να καταγράφουν συστηματικά υψηλότερα επίπεδα αβεβαιότητας συγκριτικά με τις μικρομεσαίες και τις μεγάλες επιχειρήσεις.

Διάγραμμα 1: Νέοι δείκτες αβεβαιότητας και περίοδοι υψηλής αβεβαιότητας, 1998-2026 (Δείκτες με μακροχρόνιο μέσο όρο το 0)

iove_8640d.jpeg

Διάγραμμα 2: Αβεβαιότητα ανά μέγεθος επιχείρησης στην Ελλάδα, 2021-2023 (Δείκτης με εύρος από 1 -χαμηλή αβεβαιότητα, έως 4 – υψηλή αβεβαιότητα)

iove_1_a36e1.jpeg

Αβεβαιότητα στο σύνολο της οικονομίας και ανά κλάδο

Για το σύνολο της οικονομίας προκύπτει ότι αυξήσεις στην αβεβαιότητα έχουν σημαντικές αρνητικές επιδράσεις στις επενδύσεις και την απασχόληση, με διάρκεια που εκτείνεται σε βάθος πέραν του έτους. Συγκεκριμένα, εκτιμάται ότι μια απρόσμενη αύξηση της αβεβαιότητας κατά μια τυπική απόκλιση οδηγεί σε μια άμεση υποχώρηση των επενδύσεων κατά περίπου 200 εκατ. €, η οποία εμφανίζεται ήδη από τα πρώτα τρίμηνα μετά τη διαταραχή και διατηρείται για διάστημα δύο ετών. Για την πρώιμη περίοδο της ελληνικής κρίσης 2009-2015, οπόταν και καταγράφηκε σημαντική απόκλιση του ποσοστού επενδύσεων μεταξύ Ελλάδας και ΕΕ27, η αυξημένη αβεβαιότητα εκτιμάται ότι συνέβαλε περίπου στο 1/3 του ετήσιου επενδυτικού κενού. Αντίστοιχα, η απασχόληση εμφανίζει έντονα αρνητική απόκριση σε μια αύξηση της αβεβαιότητας, με την επίδραση της τελευταίας να κορυφώνεται τρία τρίμηνα μετά την αρχική διαταραχή. Για την περίοδο 2010 – 2013 εκτιμάται ότι έως το 40% περίπου της μείωσης της απασχόλησης μπορεί να αποδοθεί στην αβεβαιότητα.

Παράλληλα, κλάδοι όπως οι Υπηρεσίες και η Βιομηχανία φαίνεται να επηρεάζονται περισσότερο από διαταραχές στα επίπεδα αβεβαιότητας. Ενδεικτικά, η όξυνση της αβεβαιότητας στην αρχή της ελληνικής κρίσης το 2009-2010, φαίνεται να εξηγεί πτώση των επενδύσεων στη Βιομηχανία κατά 0.5 δις € σε βάθος διετίας, που αντιστοιχεί περίπου στο ¼ της καταγεγραμμένης μείωσης των επενδύσεων στον τομέα την ίδια περίοδο.

Αβεβαιότητα στο επίπεδο της επιχείρησης και η σημασία των προσδοκιών και του μεγέθους

Οι επιδράσεις της αβεβαιότητας στις επιχειρηματικές αποφάσεις παρουσιάζουν έντονη ασυμμετρία και ετερογένεια, ανάλογα με τις διαμορφούμενες προσδοκίες (αισιόδοξες ή απαισιόδοξες), καθώς και με το μέγεθος της επιχείρησης.

Αναλυτικότερα, η επίδραση της αβεβαιότητας στις επενδυτικές αποφάσεις των επιχειρήσεων είναι αρνητική μόνο όταν οι τελευταίες διακατέχεται από απαισιόδοξες ή ουδέτερες προσδοκίες, αλλά μη σημαντική όταν οι προσδοκίες είναι αισιόδοξες. Αντίστοιχα, παρατηρείται μια ασύμμετρη επίδραση της αβεβαιότητας στην απασχόληση, καθώς η έντασή της είναι μεγαλύτερη όταν οι προσδοκίες είναι απαισιόδοξες και μικρότερη όταν είναι αισιόδοξες.

Ταυτόχρονα, ο βαθμός επίδρασης της αβεβαιότητας στις επιχειρηματικές αποφάσεις διαφοροποιείται ανάλογα και με το μέγεθος της επιχείρησης. Ενδεικτικά, αναφορικά με τις επενδύσεις, μόνο οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις φαίνεται να επηρεάζονται σημαντικά από την όξυνση της αβεβαιότητας. Αυτό αποτελεί ένδειξη ότι η αβεβαιότητα αποτελεί εμπόδιο στη μεγέθυνση και επέκταση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και στον υγιή ανταγωνισμό. Ομοίως, αναφορικά με την απασχόληση, φαίνεται ότι οι μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις επηρεάζονται πιο έντονα από τις μεγάλες, οι οποίες ενδεχομένως συσσωρεύουν εργατικό δυναμικό (labor hoarding) λόγω υψηλότερης ανθεκτικότητας σε συνεχείς διαταραχές του οικονομικού κύκλου.

Μαθήματα για το μέλλον

Η αξιοποίηση νέων, συμπληρωματικών δεικτών μέτρησης της αβεβαιότητας, συμβάλλει περαιτέρω στην ποσοτικοποίηση των αρνητικών επιδράσεων που φέρει η αβεβαιότητα στα επιχειρηματικά σχέδια για επενδύσεις και απασχόληση στην ελληνική οικονομία. Η ποσοτική μέτρηση και συστηματική παρακολούθηση της αβεβαιότητας επιτρέπουν την έγκαιρη καταγραφή των προκλήσεων που εγείρονται για τις επιχειρήσεις αναφορικά με τα επικείμενα σχέδια τους ως προς τις επενδύσεις και τις θέσεις απασχόλησης. Τέλος, προσφέρουν πολύτιμη τεκμηρίωση για το σχεδιασμό και την υλοποίηση μέτρων πολιτικής που θα στοχεύουν στην άμβλυνση των αρνητικών επιπτώσεων σε μελλοντικές περιόδους αβεβαιότητας και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των επιχειρήσεων και ευρύτερα της οικονομίας.

Τελευταία τροποποίηση στις 24/07/2026 - 11:56
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ερυθρά Θάλασσα και Ορμούζ - Νέα πίεση στις ενεργειακές μεταφορές
Ναυτιλία

Ερυθρά Θάλασσα και Ορμούζ - Νέα πίεση στις ενεργειακές μεταφορές

Κακλαμάνης: Ορόσημο για την ιστορία του ελληνισμού η 24η Ιουλίου 1974
Πολιτική

Κακλαμάνης: Ορόσημο για την ιστορία του ελληνισμού η 24η Ιουλίου 1974

ΟΔΔΗΧ: Στη δημοπρασία έντοκα γραμμάτια 13 εβδομάδων ύψους 400 εκατ. ευρώ
Οικονομία

ΟΔΔΗΧ: Στη δημοπρασία έντοκα γραμμάτια 13 εβδομάδων ύψους 400 εκατ. ευρώ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Νέα άνοδος στο κόστος κατασκευής κατοικιών – Στο +4% το β&#039; τρίμηνο
Οικονομία

Νέα άνοδος στο κόστος κατασκευής κατοικιών – Στο +4% το β' τρίμηνο

ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 4,5% στις τιμές υλικών κατασκευής νέων κτηρίων τον Ιούνιο
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 4,5% στις τιμές υλικών κατασκευής νέων κτηρίων τον Ιούνιο

Μπρατάκος: Το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030 δημιουργεί προϋποθέσεις για την ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας
Επιχειρήσεις

Μπρατάκος: Το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030 δημιουργεί προϋποθέσεις για την ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας

Διψήφιο άλμα στις ταξιδιωτικές εισπράξεις τον Μάιο
Οικονομία

Διψήφιο άλμα στις ταξιδιωτικές εισπράξεις τον Μάιο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
24/07/2026 - 12:03

Ζελένσκι: Κάνει λόγο για ουκρανικό πλήγμα σε ρωσική αμυντική βιομηχανία

Ειδήσεις
24/07/2026 - 11:55

Παραβίαση εναέριου χώρου στη Ρουμανία: F-16 άνοιξε πυρ και κατέρριψε drone

Ειδήσεις
24/07/2026 - 11:53

Λυμπερόπουλος: Αν δε λυθούν βασικά προβλήματα θα έχουμε απεργία διαρκείας μόλις προκηρυχθούν εκλογές

Φορολογία
24/07/2026 - 11:48

«Ραβασάκια» €12,5 εκατ. σε ιδιοκτήτες ανασφάλιστων οχημάτων: Η ΤΝ θα εξετάζει τις ενστάσεις

Ναυτιλία
24/07/2026 - 11:42

Οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας: Οι Παξοί αναδεικνύονται σε πόλο έλξης για την κρουαζιέρα μικρής κλίμακας

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
24/07/2026 - 11:41

ΟΣΕ: Στο 100% η τηλεδιοίκηση και το ETCS στην Αθήνα – Θεσσαλονίκη μέχρι το τέλος Αυγούστου

Οικονομία
24/07/2026 - 11:39

Η «αόρατη» απειλή για την ελληνική οικονομία: Πώς μπλόκαρε η αβεβαιότητα επενδύσεις και δουλειές

Ακίνητα
24/07/2026 - 11:35

ΕΤΑΔ: Διαγωνισμός για την εκμίσθωση του Τουριστικού Περιπτέρου Μαραθώνα

Ναυτιλία
24/07/2026 - 11:32

Ερυθρά Θάλασσα και Ορμούζ - Νέα πίεση στις ενεργειακές μεταφορές

Πολιτική
24/07/2026 - 11:30

Κακλαμάνης: Ορόσημο για την ιστορία του ελληνισμού η 24η Ιουλίου 1974

Οικονομία
24/07/2026 - 11:28

ΟΔΔΗΧ: Στη δημοπρασία έντοκα γραμμάτια 13 εβδομάδων ύψους 400 εκατ. ευρώ

Πολιτική
24/07/2026 - 11:23

Χρυσοχοΐδης για Traffic Commander: Εκτιμούμε θα κερδηθεί χρόνος περίπου 25 με 30% - Το Σεπτέμβριο η πλήρης εφαρμογή του

Ειδήσεις
24/07/2026 - 11:19

«Πυρά» της Ένωσης Εισαγγελέων κατά του υπουργείου Δικαιοσύνης για την παράταση των θητειών

Χρηματιστήρια
24/07/2026 - 11:03

Ανάκαμψη στiς ευρωαγορές καθώς αποκλιμακώνεται το πετρέλαιο – Βουτιά 33% στα κέρδη της Volkswagen

Magazino
24/07/2026 - 10:58

Δήμος Αθηναίων: Ολοκληρώθηκε το Φεστιβάλ «Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026»

Ειδήσεις
24/07/2026 - 10:54

Μερτς: Ανακοίνωσε περιορισμένης έκτασης ανασχηματισμό - Πιέσεις για άρση του «τείχους προστασίας» απέναντι στην AfD

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
24/07/2026 - 10:38

Ποτοποιία Πλωμαρίου Ισίδωρος Αρβανίτης: Τσίπουρο και διεθνής επέκταση, οι πυλώνες ανάπτυξης

Ειδήσεις
24/07/2026 - 10:37

Εμπορικός πόλεμος από τον Τραμπ: Οι νέοι παγκόσμιοι δασμοί φέρνουν διεθνές κύμα αντιδράσεων

Οικονομία
24/07/2026 - 10:18

Επιδόματα ΟΠΕΚΑ Ιουλίου 2026: Στις 31/7 οι πληρωμές

Ειδήσεις
24/07/2026 - 10:18

ifo: Προειδοποιεί για διαρθρωτική αδυναμία των επενδύσεων στη Γερμανία

ΥΔΡΕΥΣΗ
24/07/2026 - 10:15

ΠΑΣΟΚ: Οι 5 άξονες για μια σύγχρονη και αποκεντρωμένη δημόσια πολιτική διαχείρισης υδάτων

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
24/07/2026 - 10:07

Όμιλος ΔΕΗ: Επεκτείνεται στην αγορά της Ουγγαρίας με νέα έργα ΑΠΕ

Πολιτική
24/07/2026 - 10:06

Χρηστίδης: Έχουν περάσει τόσα χρόνια από το νόμο Πιερρακάκη και ακόμα περιμένουμε το Yale και την Σορβόνη

Αναλύσεις
24/07/2026 - 09:59

ΧΑ: Πλησιέστερη αντίσταση για το ΓΔ οι 2463 μονάδες

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
24/07/2026 - 09:57

Ε65: Ο νέος αναπτυξιακός διάδρομος που αλλάζει τον χάρτη των μεταφορών και της οικονομίας

Χρηματιστήρια
24/07/2026 - 09:51

Ισχυρές «αναταράξεις» στα ασιατικά χρηματιστήρια - Νότια Κορέα και Ιαπωνία ηγήθηκαν των απωλειών

Πολιτική
24/07/2026 - 09:48

Μητσοτάκης: «Όχι» σε πρόωρες εκλογές και σε συνεργασία με Σαμαρά

Πολιτική
24/07/2026 - 09:31

Καρυστιανού: «Αστεία τα περί ρωσικής χρηματοδότησης» – Τι ανέφερε για την παραπομπή Τριαντόπουλου

Σχόλια Αγοράς
24/07/2026 - 09:24

Άντεξαν οι 2.430 μονάδες παρά το σοκ του STOXX – Οι γεωπολιτικές εξελίξεις ορίζουν την επόμενη μέρα

Ειδήσεις
24/07/2026 - 09:16

Ραγδαία μεταβολή του καιρού: Ισχυρές καταιγίδες και θυελλώδεις άνεμοι - Πόσο θα διαρκέσει το φαινόμενο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ