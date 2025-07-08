Wall: Τάση σταθεροποίησης στις αγορές καθώς οι επενδυτές αποτιμούν τη «δασμολογική καταιγίδα» Τραμπ

Οι επενδυτές στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης προσπαθούν σήμερα 8/7 να ανακτήσουν τις απώλειες της Δευτέρας, μετά τη βουτιά των αγορών που προκλήθηκε όταν ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επέκτεινε εκ νέου την προθεσμία επιβολής δασμών, αφήνοντας – όμως- ανοιχτό το ενδεχόμενο ευελιξίας για τις χώρες που είναι πρόθυμες να διαπραγματευτούν.

Ο δείκτης S&P 500 παραμένει σημειώνει το μεσημέρι της Τρίτης μικρή πτώση 0,05% στις 6.227,01 μονάδες, ο Nasdaq Composite σημειώνει άνοδο 0,03% στις 20.417,91 μονάδες, ενώ ο Dow Jones Industrial Average υποχωρεί κατά 102 μονάδες ή 0,23% στις 44.303,65 μονάδες.

Το βράδυ της Δευτέρας, ο Τραμπ δήλωσε ότι η νέα προθεσμία για την επιβολή δασμών, που έχει οριστεί για την 1η Αυγούστου, «δεν είναι 100% οριστική», προσθέτοντας: «Αν μας καλέσουν και το θέσουν διαφορετικά, θα είμαστε ανοιχτοί σε αυτό».

Οι δηλώσεις του ήρθαν λίγο αφότου είχε αποστείλει επιστολές προς διάφορες χώρες, ανακοινώνοντάς τους την επιβολή νέων δασμών στις εισαγωγές τους.

Τη Δευτέρα, οι αγορές υποχώρησαν έντονα μετά τις αναρτήσεις του Τραμπ, με τον Dow να σημειώνει πτώση άνω των 400 μονάδων, αφού ο πρόεδρος ανακοίνωσε δασμούς 25% σε εισαγόμενα προϊόντα από τη Νότια Κορέα και την Ιαπωνία. Συνολικά, τουλάχιστον 14 χώρες - μεταξύ των οποίων η Νότια Αφρική και το Καζακστάν - αναμένεται να αντιμετωπίσουν νέα τιμολόγια.

Ωστόσο, ορισμένοι αναλυτές πλέον δεν προβλέπουν ότι οι νέοι δασμοί θα είναι τόσο αυστηροί όσο είχε αρχικά φοβηθεί η αγορά. Πολλοί θεωρούν πως η πιο έντονη φάση του εμπορικού πολέμου έχει πλέον περάσει.

«Αν δει κανείς τις λεπτομέρειες, δεν είμαι σίγουρος αν κάποιος καταλαβαίνει πραγματικά ποια είναι η διαφορά ανάμεσα σε αυτά που ανακοινώθηκαν σήμερα και σε όσα ίσχυαν πριν, αν θα εφαρμοστούν στην πράξη και ποιες εταιρείες επηρεάζονται πραγματικά», δήλωσε ο Adam Parker, διευθύνων σύμβουλος της Trivariate Research, μιλώντας τη Δευτέρα στην εκπομπή “Closing Bell” του CNBC.

«Νομίζω ότι πρόκειται απλώς για μια μικρή διόρθωση μετά τα πρόσφατα υψηλά, και μια επανατοποθέτηση της αγοράς ενόψει της περιόδου των αποτελεσμάτων του Ιουλίου», πρόσθεσε. «Δεν νομίζω ότι είναι ένδειξη αλλαγής καθεστώτος».

Στο μεταξύ, η μετοχή της Nvidia σημειώνει άνοδο 0,6% την Τρίτη, με τον κολοσσό των ημιαγωγών να πλησιάζει κεφαλαιοποίηση ύψους 4 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Οι μετοχές της Tesla, επίσης, ανέκαμψαν κατά 2%, μετά από απώλειες 6,1% τη Δευτέρα αν και Έλον Μασκ παίρνει μεγάλο ρίσκο με την εξαγγελία νέου κόμματος.