ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Wall: Τάση σταθεροποίησης στις αγορές καθώς οι επενδυτές αποτιμούν τη «δασμολογική καταιγίδα» Τραμπ
Χρηματιστήρια
17:10 - 08 Ιουλ 2025

Wall: Τάση σταθεροποίησης στις αγορές καθώς οι επενδυτές αποτιμούν τη «δασμολογική καταιγίδα» Τραμπ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Οι επενδυτές στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης προσπαθούν σήμερα 8/7 να ανακτήσουν τις απώλειες της Δευτέρας, μετά τη βουτιά των αγορών που προκλήθηκε όταν ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επέκτεινε εκ νέου την προθεσμία επιβολής δασμών, αφήνοντας – όμως- ανοιχτό το ενδεχόμενο ευελιξίας για τις χώρες που είναι πρόθυμες να διαπραγματευτούν.

Ο δείκτης S&P 500 παραμένει σημειώνει το μεσημέρι της Τρίτης μικρή πτώση 0,05% στις 6.227,01 μονάδες, ο Nasdaq Composite σημειώνει άνοδο 0,03% στις 20.417,91 μονάδες, ενώ ο Dow Jones Industrial Average υποχωρεί κατά 102 μονάδες ή 0,23% στις 44.303,65 μονάδες.

Το βράδυ της Δευτέρας, ο Τραμπ δήλωσε ότι η νέα προθεσμία για την επιβολή δασμών, που έχει οριστεί για την 1η Αυγούστου, «δεν είναι 100% οριστική», προσθέτοντας: «Αν μας καλέσουν και το θέσουν διαφορετικά, θα είμαστε ανοιχτοί σε αυτό».

Οι δηλώσεις του ήρθαν λίγο αφότου είχε αποστείλει επιστολές προς διάφορες χώρες, ανακοινώνοντάς τους την επιβολή νέων δασμών στις εισαγωγές τους.

Τη Δευτέρα, οι αγορές υποχώρησαν έντονα μετά τις αναρτήσεις του Τραμπ, με τον Dow να σημειώνει πτώση άνω των 400 μονάδων, αφού ο πρόεδρος ανακοίνωσε δασμούς 25% σε εισαγόμενα προϊόντα από τη Νότια Κορέα και την Ιαπωνία. Συνολικά, τουλάχιστον 14 χώρες - μεταξύ των οποίων η Νότια Αφρική και το Καζακστάν - αναμένεται να αντιμετωπίσουν νέα τιμολόγια.

Ωστόσο, ορισμένοι αναλυτές πλέον δεν προβλέπουν ότι οι νέοι δασμοί θα είναι τόσο αυστηροί όσο είχε αρχικά φοβηθεί η αγορά. Πολλοί θεωρούν πως η πιο έντονη φάση του εμπορικού πολέμου έχει πλέον περάσει.

«Αν δει κανείς τις λεπτομέρειες, δεν είμαι σίγουρος αν κάποιος καταλαβαίνει πραγματικά ποια είναι η διαφορά ανάμεσα σε αυτά που ανακοινώθηκαν σήμερα και σε όσα ίσχυαν πριν, αν θα εφαρμοστούν στην πράξη και ποιες εταιρείες επηρεάζονται πραγματικά», δήλωσε ο Adam Parker, διευθύνων σύμβουλος της Trivariate Research, μιλώντας τη Δευτέρα στην εκπομπή “Closing Bell” του CNBC.

«Νομίζω ότι πρόκειται απλώς για μια μικρή διόρθωση μετά τα πρόσφατα υψηλά, και μια επανατοποθέτηση της αγοράς ενόψει της περιόδου των αποτελεσμάτων του Ιουλίου», πρόσθεσε. «Δεν νομίζω ότι είναι ένδειξη αλλαγής καθεστώτος».

Στο μεταξύ, η μετοχή της Nvidia σημειώνει άνοδο 0,6% την Τρίτη, με τον κολοσσό των ημιαγωγών να πλησιάζει κεφαλαιοποίηση ύψους 4 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Οι μετοχές της Tesla, επίσης, ανέκαμψαν κατά 2%, μετά από απώλειες 6,1% τη Δευτέρα αν και Έλον Μασκ παίρνει μεγάλο ρίσκο με την εξαγγελία νέου κόμματος.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ecofin: Ενέκρινε την ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής σε 15 κράτη – Στο «περίμενε» η Γερμανία
Πολιτική

Ecofin: Ενέκρινε την ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής σε 15 κράτη – Στο «περίμενε» η Γερμανία

Πλεύρης: Θα βοηθήσουμε τη Λιβύη να κρατήσει τους παράτυπους μετανάστες – Τεράστια η πίεση στην Κρήτη
Πολιτική

Πλεύρης: Θα βοηθήσουμε τη Λιβύη να κρατήσει τους παράτυπους μετανάστες – Τεράστια η πίεση στην Κρήτη

Βουλή: Απορρίφθηκε η άρση ασυλίας 14 βουλευτών της ΝΔ - Είχε προηγηθεί μήνυση της Καρυστιανού
Πολιτική

Βουλή: Απορρίφθηκε η άρση ασυλίας 14 βουλευτών της ΝΔ - Είχε προηγηθεί μήνυση της Καρυστιανού

Ρωσία: Κλείνει ο μοναδικός ανεξάρτητος παρατηρητής των ρωσικών εκλογών
Ειδήσεις

Ρωσία: Κλείνει ο μοναδικός ανεξάρτητος παρατηρητής των ρωσικών εκλογών

Μέρισμα-ρεκόρ διανέμει ο ΟΛΠ – Στα €1,92 ανά μετοχή
Αναλύσεις

Μέρισμα-ρεκόρ διανέμει ο ΟΛΠ – Στα €1,92 ανά μετοχή

Μασκ: Με το &quot;America Party&quot; φτάνει στο ζενίθ το ρίσκο για την Tesla
Ειδήσεις

Μασκ: Με το "America Party" φτάνει στο ζενίθ το ρίσκο για την Tesla

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ανοδικά κινείται η Wall Street με ώθηση από την Amazon
Χρηματιστήρια

Ανοδικά κινείται η Wall Street με ώθηση από την Amazon

Τραμπ: «Δεν έχω αποφασίσει ακόμη» για την παραγωγή πυραύλων Patriot στην Ουκρανία
Ειδήσεις

Τραμπ: «Δεν έχω αποφασίσει ακόμη» για την παραγωγή πυραύλων Patriot στην Ουκρανία

Ο Nasdaq έσπασε το εξαήμερο αρνητικό σερί - Μεγάλη ώθηση από το +16% της Microsoft
Χρηματιστήρια

Ο Nasdaq έσπασε το εξαήμερο αρνητικό σερί - Μεγάλη ώθηση από το +16% της Microsoft

Wall Street: Ανάκαμψη μετά τη βουτιά με «καύσιμο» Microsoft και τεχνολογία
Χρηματιστήρια

Wall Street: Ανάκαμψη μετά τη βουτιά με «καύσιμο» Microsoft και τεχνολογία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
31/07/2026 - 19:35

ΗΑΕ: Αλλαγές στον «χάρτη» τιμολόγησης του πετρελαίου μετά την αναταραχή στο Ορμούζ

Ειδήσεις
31/07/2026 - 19:15

Ισραήλ: «Απαράδεκτη» η συμφωνία αφοπλισμού της Χαμάς, κατά τον ακροδεξιό Μπεν Γκβίρ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
31/07/2026 - 18:53

Η Ford προωθεί την αλλαγή επιβραβεύοντας τα «ηλεκτρικά χιλιόμετρα»

Ειδήσεις
31/07/2026 - 18:47

ΗΠΑ: Ανακάμπτει η καταναλωτική εμπιστοσύνη, αλλά οι πληθωριστικές πιέσεις επιμένουν

Πολιτική
31/07/2026 - 18:33

Γεωργιάδης: Με εθνικούς πόρους συνεχίζεται το πρόγραμμα πρόληψης «Σπύρος Δοξιάδης»

Ειδήσεις
31/07/2026 - 18:11

Μόνιμο πρόγραμμα εθνικής εμβέλειας ο «Προσωπικός Βοηθός» με ετήσια χρηματοδότηση €53 εκατ.

Σχόλια Αγοράς
31/07/2026 - 17:48

Κράτησε τα υψηλά 17ετίας το Χρηματιστήριο – Μηνιαία κέρδη 4,5%, άνοδος 21% στο επτάμηνο

Ειδήσεις
31/07/2026 - 17:39

Ρέθυμνο: Στον εισαγγελέα το στέλεχος του ΔΕΔΔΗΕ που συνελήφθη για την πυρκαγιά – Τι δείχνει η έρευνα

Ειδήσεις
31/07/2026 - 17:21

Στις φλόγες η περιφερειακή Αιγάλεω: Αγωνιώδεις εκκενώσεις στο Χαϊδάρι και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Οικονομία
31/07/2026 - 17:11

ΑΑΔΕ: Ναρκωτικά, λεφτά μέχρι και… παπαγάλους βρήκαν οι ελεγκτές στα τελωνεία

Χρηματιστήρια
31/07/2026 - 16:46

Ανοδικά κινείται η Wall Street με ώθηση από την Amazon

Ναυτιλία
31/07/2026 - 16:38

Δικαιώθηκε η ΟΛΘ για το λιμάνι του Βόλου – Ακυρώθηκε η ματαίωση του διαγωνισμού

Ειδήσεις
31/07/2026 - 16:25

Άλλος ένας «καυτός» Αύγουστος στην Ευρώπη – Κλιματική κρίση, πυρκαγιές και ενεργειακές πιέσεις

Νομίσματα
31/07/2026 - 16:10

Πιέσεις σε Bitcoin και Ethereum – Αυξάνονται τα «στοιχήματα» για διόρθωση

Υγεία
31/07/2026 - 16:03

Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία: Οδηγίες προστασίας από την έκθεση στον καπνό και τα αιωρούμενα σωματίδια

Αυτοδιοίκηση
31/07/2026 - 16:00

Δήμος Αθηναίων: «Κλείνουν» οι Λόφοι Λυκαβηττού και Φινόπουλου λόγω κινδύνου πυρκαγιάς

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
31/07/2026 - 15:40

Protergia: Σημαντικές διακρίσεις στα Effie Awards Greece και Sales Excellence Awards 2026

Υγεία
31/07/2026 - 15:35

ΕΟΔΥ για λαγοκέφαλους: Οι κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία

Ειδήσεις
31/07/2026 - 15:22

Πολιτική προστασία: Σε κατάσταση ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς Αττική και Εύβοια το Σάββατο (1/8)

Επιχειρήσεις
31/07/2026 - 14:57

Κόλλιας (ΟΕΕ): Πρόταση για ρήτρα 20ετούς σταθερού φορολογικού καθεστώτος για την επαγγελματική ασφάλιση

Πολιτική
31/07/2026 - 14:54

Αιχμές ΠΑΣΟΚ για τη χρηματοδότηση του κόμματος Τσίπρα «αγκαλιά με τα συμφέροντα»

Ειδήσεις
31/07/2026 - 14:51

Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν πλήγμα σε δύο τάνκερ στα Στενά του Ορμούζ

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
31/07/2026 - 14:44

Ψάλτης (Alpha Bank): Διανομή προμερίσματος €124 εκατ. στο δ' τρίμηνο

Πολιτική
31/07/2026 - 14:23

Μητσοτάκης: Στα 500 ευρώ το μήνα το αφορολόγητο στα tips

Πολιτική
31/07/2026 - 14:10

Καλαφάτης: Η Τεχνητή Νοημοσύνη αποτελεί μια «νέα βιομηχανική επανάσταση»

Ειδήσεις
31/07/2026 - 13:51

ΔΕΔΔΗΕ για πυρκαγιές: Αυθαίρετες οι δημόσιες αναφορές που αποδίδουν ευθύνες στο ηλεκτρικό δίκτυο

Εμπορεύματα
31/07/2026 - 13:31

Μικρή αύξηση στο πετρέλαιο - Προς μηνιαία άνοδο 21% το Brent

Χρηματιστήρια
31/07/2026 - 13:12

Οι ανησυχίες για τις «Mag 7» αυξάνονται – Ποιες είναι οι κορυφαίες διεθνείς εναλλακτικές επιλογές

Ειδήσεις
31/07/2026 - 12:59

Ισπανία και Μαρόκο προσπαθούν να ανακόψουν τη μαζική είσοδο στη Θέουτα - Αναβρασμός στην Ευρώπη

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
31/07/2026 - 12:58

Αντώνης Κρόμπας και Λευτέρης Ελευθερίου σε μία ξεχωριστή παράσταση στο Allwyn Game Time

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ