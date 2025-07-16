ΔΕΗ: Συνεργασία με τον Οργανισμό HydropowerSustainability Alliance – Στο επίκεντρο για η ενίσχυση της υδροηλεκτρικής παραγωγής

Τον Μάιο του 2025, στο πλαίσιο της επίσημης έναρξης τηςσυνεργασίας των δύο εταιρειών, ανώτατα στελέχη του HSA επισκέφθηκαν τη διοικητική ομάδα του Ομίλου ΔΕΗ στηνΑθήνα.

Η ΔΕΗ, , εγκαινιάζει μία νέα σ υνεργασία με τονΟργανισμό Hydr opower Sustainability Alliance (HSA), μεστόχο την ενσωμάτωση βέλτιστων διεθνών πρακτικών σ ε όλο τουδροηλεκτρικό χαρτοφυλ άκιο, καθώς και την επιτάχυνση τηςεπίτευξης των στόχων βιωσι μότητας του Ομίλου.

Η συνεργασία αυτή σύμφωνα με ανακοίνωση, αποτελεί σημαντικό βήμα στη συνολικήστρατηγική τ ου Ομίλου ΔΕΗ να ηγηθεί της εν εργειακήςμετάβασης στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή, με έμφασηστις επιδόσεις σε θέματα Περιβάλλοντος, Κοινωνίας καιΕ ταιρικής Διακυβέρνησης (ESG). Στο πλαίσιο των προσπαθειώντου για την επιτάχυνση της πλήρου ς αποανθρακοποίησης τουενεργει ακού μείγματος, ο Όμιλος ΔΕΗ π ροχωρά τα φιλόδοξασχέδια απόσυ ρσης λιγνιτικών μονάδων, ενώ τ αυτόχρονααξιοποιεί τα πρώην λι γνιτωρυχεία για την ανάπτυξη σ ημαντικώνέργων, μεταξύ των οπο ίων και έργα αντλησιοταμίευσης (PSH).

Τον Μάιο του 2025, στο πλαίσιο της επίσημης έναρξης τηςσυνερ γασίας των δύο εταιρειών, ανώτ ατα στελέχη του HSA επισκέφθηκ αν τη διοικητική ομάδα του Ομί λου ΔΕΗ στηνΑθήνα. Η επίσκεψη περιλάμβανε επίσης εκπαίδευση “CertifiedUser” για 32 εργαζομ ένους του Ομίλου, οι οποίοι εξ οπλίστηκανμε τα απαραίτητα εργ αλεία για να αξιολογούν και να βελτιώνουντην ESG απόδοση των υφιστάμενων και υπό ανάπτυξηυ δροηλεκτρικών και αντλησιοταμι ευτικών έργων της ΔΕΗ, χρησιμο ποιώντας το Hydropower Sustain ability Standard (HSS).

Για το υπόλοιπο του έτους έχου ν προγραμματιστεί μία σειράδρά σεων, μεταξύ των οποίων αυτο-α ξιολογήσεις επιλεγμένωνέργων κ αι εκπαίδευση εσωτερικών αξιολ ογητών. Στο πλαίσιο τηςσυνεργα σίας, προβλέπεται επίσης εντός του έτους και η επίσημηαξιολό γηση ενός υδροηλεκτρικού έργου του Ομίλου ΔΕΗ, μεστόχο την π ιστοποίησή του βάσει του προτύ που HSS.

Ο Γενικός Διευθυντής Βιώσιμης Ανάπτυξης Ομίλου ΔΕΗ δήλωσε: «Ο Όμιλος ΔΕΗ μετασχηματίζεται ριζικά, με στόχο τηνεπίτευξη μ ηδενικών εκπομπών αερίων του θ ερμοκηπίου σεολόκληρη την αλυσ ίδα αξίας, έως το 2040. Σε αυτό το πλαίσιο, δεσμευόμαστε πλήρω ς να ενσωματώσουμε τα υψηλότερ α πρότυπαβιωσιμότητας σε κάθε πτυχή της λειτουργίας μας. Η υ δροηλεκτρικήενέργεια διαδραματ ίζει καθοριστικό ρόλο στη στρα τηγική μας γιακαθαρή ενέργεια και η υιοθέτηση του Προτύπου H SS αποτελείβασικό βήμα για να διασφαλίσουμε ότι τα υδροηλεκτ ρικά και αντλησιοταμιευτικά μα ς έργα πληρούν αυστηρά κριτήρι α, όσον αφορά στο Περιβάλλον, την Κοινωνία και την Εταιρικήδιακυβέρνηση. Η συνεργ ασία μας με τον Οργανισμό Hydr opower Sustainability Alliance υποστη ρίζει το όραμά μας να ηγηθούμε τηςενεργειακής μετάβασης στην Ελλάδα και τη ΝοτιοανατολικήΕ υρώπη, με υπευθυνότητα και δια φάνεια».

Ο João Costa, Executive Director του Οργανισμού Hydropower Sustainability Alliance, δήλωσε: «Η συνεργασία μας με τον Όμιλο ΔΕΗ αντανακλά μία ισχυρή δέσμευση για τη βιωσιμότητα και την εφαρμογή διεθνώς βέλτιστων πρακτικών στην ανάπτυξη υδροηλεκτρικών έργων. Ο Όμιλος ΔΕΗ επιδεικνύει ηγετικό ρόλο στην περιοχή, ενσωματώνοντας στον πυρήνα όλων των λειτουργιών του άριστες ESG πρακτικές, βάσει του Hydropower Sustainability Standard. Είμαστε υπερήφανοι που υποστηρίζουμε αυτή τη διαδρομή μέσα από εκπαιδεύσεις, ενίσχυση ικανοτήτων και αξιολογήσεις έργων, και ανυπομονούμε να δούμε αυτή τη φιλοδοξία να μεταφράζεται σε απτά αποτελέσματα.»

Το πρότυπο Hydropower Sustainability Standard (HSS) αποτελεί ένα παγκοσμίως αναγνωρισμένο πλαίσιο αξιολόγησης και πιστοποίησης υδροηλεκτρικών έργων, βάσει αυστηρών κριτηρίων βιωσιμότητας. Μέσα από την υιοθέτησή του, ο Όμιλος ΔΕΗ επιδιώκει να ενισχύσει περαιτέρω τη θέση του ως ένας από τους πιο υπεύθυνους και καινοτόμους ενεργειακούς ομίλους στην Ευρώπη.