ΔΕΗ: Συνεργασία με τον Οργανισμό HydropowerSustainability Alliance – Στο επίκεντρο για η ενίσχυση της υδροηλεκτρικής παραγωγής

Τον Μάιο του 2025, στο πλαίσιο της επίσημης έναρξης τηςσυνεργασίας των δύο εταιρειών, ανώτατα στελέχη του HSA επισκέφθηκαν τη διοικητική ομάδα του Ομίλου ΔΕΗ στηνΑθήνα.
Η ΔΕΗ, , εγκαινιάζει μία νέα συνεργασία με τονΟργανισμό Hydropower Sustainability Alliance (HSA), μεστόχο την ενσωμάτωση βέλτιστων διεθνών πρακτικών σε όλο τουδροηλεκτρικό χαρτοφυλάκιο, καθώς και την επιτάχυνση τηςεπίτευξης των στόχων βιωσιμότητας του Ομίλου.
Η συνεργασία αυτή σύμφωνα με ανακοίνωση, αποτελεί σημαντικό βήμα στη συνολικήστρατηγική του Ομίλου ΔΕΗ να ηγηθεί της ενεργειακήςμετάβασης στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή, με έμφασηστις επιδόσεις σε θέματα Περιβάλλοντος, Κοινωνίας καιΕταιρικής Διακυβέρνησης (ESG). Στο πλαίσιο των προσπαθειώντου για την επιτάχυνση της πλήρους αποανθρακοποίησης τουενεργειακού μείγματος, ο Όμιλος ΔΕΗ προχωρά τα φιλόδοξασχέδια απόσυρσης λιγνιτικών μονάδων, ενώ ταυτόχρονααξιοποιεί τα πρώην λιγνιτωρυχεία για την ανάπτυξη σημαντικώνέργων, μεταξύ των οποίων και έργα αντλησιοταμίευσης (PSH).
Τον Μάιο του 2025, στο πλαίσιο της επίσημης έναρξης τηςσυνεργασίας των δύο εταιρειών, ανώτατα στελέχη του HSA επισκέφθηκαν τη διοικητική ομάδα του Ομίλου ΔΕΗ στηνΑθήνα. Η επίσκεψη περιλάμβανε επίσης εκπαίδευση “CertifiedUser” για 32 εργαζομένους του Ομίλου, οι οποίοι εξοπλίστηκανμε τα απαραίτητα εργαλεία για να αξιολογούν και να βελτιώνουντην ESG απόδοση των υφιστάμενων και υπό ανάπτυξηυδροηλεκτρικών και αντλησιοταμιευτικών έργων της ΔΕΗ, χρησιμοποιώντας το Hydropower Sustainability Standard (HSS).
Για το υπόλοιπο του έτους έχουν προγραμματιστεί μία σειράδράσεων, μεταξύ των οποίων αυτο-αξιολογήσεις επιλεγμένωνέργων και εκπαίδευση εσωτερικών αξιολογητών. Στο πλαίσιο τηςσυνεργασίας, προβλέπεται επίσης εντός του έτους και η επίσημηαξιολόγηση ενός υδροηλεκτρικού έργου του Ομίλου ΔΕΗ, μεστόχο την πιστοποίησή του βάσει του προτύπου HSS.
Ο Γενικός Διευθυντής Βιώσιμης Ανάπτυξης Ομίλου ΔΕΗ δήλωσε: «Ο Όμιλος ΔΕΗ μετασχηματίζεται ριζικά, με στόχο τηνεπίτευξη μηδενικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σεολόκληρη την αλυσίδα αξίας, έως το 2040. Σε αυτό το πλαίσιο, δεσμευόμαστε πλήρως να ενσωματώσουμε τα υψηλότερα πρότυπαβιωσιμότητας σε κάθε πτυχή της λειτουργίας μας. Η υδροηλεκτρικήενέργεια διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη στρατηγική μας γιακαθαρή ενέργεια και η υιοθέτηση του Προτύπου HSS αποτελείβασικό βήμα για να διασφαλίσουμε ότι τα υδροηλεκτρικά και αντλησιοταμιευτικά μας έργα πληρούν αυστηρά κριτήρια, όσον αφορά στο Περιβάλλον, την Κοινωνία και την Εταιρικήδιακυβέρνηση. Η συνεργασία μας με τον Οργανισμό Hydropower Sustainability Alliance υποστηρίζει το όραμά μας να ηγηθούμε τηςενεργειακής μετάβασης στην Ελλάδα και τη ΝοτιοανατολικήΕυρώπη, με υπευθυνότητα και διαφάνεια».
Ο João Costa, Executive Director του Οργανισμού Hydropower Sustainability Alliance, δήλωσε: «Η συνεργασία μας με τον Όμιλο ΔΕΗ αντανακλά μία ισχυρή δέσμευση για τη βιωσιμότητα και την εφαρμογή διεθνώς βέλτιστων πρακτικών στην ανάπτυξη υδροηλεκτρικών έργων. Ο Όμιλος ΔΕΗ επιδεικνύει ηγετικό ρόλο στην περιοχή, ενσωματώνοντας στον πυρήνα όλων των λειτουργιών του άριστες ESG πρακτικές, βάσει του Hydropower Sustainability Standard. Είμαστε υπερήφανοι που υποστηρίζουμε αυτή τη διαδρομή μέσα από εκπαιδεύσεις, ενίσχυση ικανοτήτων και αξιολογήσεις έργων, και ανυπομονούμε να δούμε αυτή τη φιλοδοξία να μεταφράζεται σε απτά αποτελέσματα.»
Το πρότυπο Hydropower Sustainability Standard (HSS) αποτελεί ένα παγκοσμίως αναγνωρισμένο πλαίσιο αξιολόγησης και πιστοποίησης υδροηλεκτρικών έργων, βάσει αυστηρών κριτηρίων βιωσιμότητας. Μέσα από την υιοθέτησή του, ο Όμιλος ΔΕΗ επιδιώκει να ενισχύσει περαιτέρω τη θέση του ως ένας από τους πιο υπεύθυνους και καινοτόμους ενεργειακούς ομίλους στην Ευρώπη.