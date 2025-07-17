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ΔΕΗ: Ενίσχυση παρουσίας στη ΝΑ Ευρώπη μέσω της νέας θυγατρικής της PPC Trading – Το πλάνο
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
11:20 - 17 Ιουλ 2025

ΔΕΗ: Ενίσχυση παρουσίας στη ΝΑ Ευρώπη μέσω της νέας θυγατρικής της PPC Trading – Το πλάνο

Reporter.gr Newsroom
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Την ενίσχυση της θέσης του Ομίλου ΔΕΗ στο trading ενέργειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και τις διεθνείς αγορές καταδεικνύει η σύσταση της νέας 100% θυγατρικής εταιρείας PPC Trading που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα.

Ο Όμιλος ΔΕΗ αναπτύσσει νέες μονάδες παραγωγής ενέργειας, τόσο ΑΠΕ όσο και ευέλικτης παραγωγής αλλά και αποθήκευσης στην Ελλάδα και πλέον έχει παραγωγή ενέργειας και σε χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, όπως η Ρουμανία, η Ιταλία και η Βουλγαρία. Παράλληλα, ο Όμιλος έχει ανάγκες πρώτων υλώνγια παραγωγή ενέργειας, όπως φυσικό αέριο, και ανάγκες για επιπλέον ηλεκτρική ενέργεια για την κάλυψη των αναγκών πελατών του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Η PPC Trading θα αναλάβει την κεντρική εκτέλεση των δραστηριοτήτων εμπορίας ενέργειας σε επίπεδο χονδρικής, καθώς και τη βελτιστοποίηση του ενοποιημένου ενεργειακού χαρτοφυλακίου της ΔΕΗ.

Στις βασικές λειτουργίες της νέας θυγατρικής περιλαμβάνονται συναλλαγές αντιστάθμισης κινδύνου (hedging), καθώς και proprietary trading ενεργειακών και περιβαλλοντικών προϊόντων, όπως ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό αέριο, δικαιώματα εκπομπής ρύπων (EUAs) και εγγυήσεις προέλευσης (GOs) και εκτείνονται σε μια περίμετρο που καλύπτει τις μεγαλύτερες ενεργειακές αγορές της Κεντρικής Ευρώπης, όπως Γερμανία, Ιταλία, Ολλανδία και όλες τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Η PPC Trading θα αξιοποιήσει προηγμένες τεχνικές ανάλυσης δεδομένων και τεχνητής νοημοσύνης, ενισχύοντας τη λήψη ενημερωμένων αποφάσεων και την προσαρμοστικότητα σε ένα δυναμικά μεταβαλλόμενο ενεργειακό περιβάλλον. Μέσα από τη χρήση προηγμένων αναλυτικών εργαλείων και τεχνικών πρόβλεψης, η PPC Trading θα ενισχύσει την αποτελεσματικότητα του hedging, μειώνοντας την έκθεση του Ομίλου σε κινδύνους τιμολόγησης και εξομαλύνοντας τις επιπτώσεις της μεταβλητότητας, ιδιαίτερα σε μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Αυτή η ικανότητα ενισχύει την αξιοπιστία και την ανταγωνιστικότητα των προσφερόμενων προϊόντων προς τους πελάτες, επιτρέποντας την παροχή εξατομικευμένων λύσεων που ανταποκρίνονται στις δυναμικές ανάγκες της αγοράς, τόσο για μεγάλους εταιρικούς πελάτες, όσο και για προμηθευτές ή τελικούς καταναλωτές.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί σε μη τυποποιημένα προϊόντα, τα οποία ανταποκρίνονται στις εξειδικευμένες ανάγκες διαχείρισης του διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου του Ομίλου. Το χαρτοφυλάκιο αυτό χαρακτηρίζεται από γεωγραφική διασπορά και ποικιλία τεχνολογιών παραγωγής, όπως φωτοβολταϊκά, αιολικά, υδροηλεκτρικά, μονάδες αποθήκευσης (μπαταρίες) και συμβατικές μονάδες.

Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος Διαχείρισης Ενέργειας Ομίλου ΔΕΗ, κ. Κωνσταντίνος Νάζος, δήλωσε: «Η ίδρυση της PPC Trading σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο για τον Όμιλο ΔΕΗ, συμβάλλοντας στη μετάβαση προς ένα σύγχρονο, τεχνολογικά ώριμο μοντέλο εμπορίας ενέργειας, όπου η ανάλυση δεδομένων και η τεχνητή νοημοσύνη αξιοποιούνται συστηματικά για τη βελτιστοποίηση αποφάσεων και την καλύτερη αξιοποίηση ευκαιριών. Στο σημερινό διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, η ανάγκη για ευελιξία, πρόβλεψη, διαφοροποίηση και διαχείριση ρίσκου γίνεται κρίσιμη. Εμείς στρατηγικά επενδύουμε σε μία εξειδικευμένη εταιρεία, η οποία, αξιοποιώντας τη δύναμη high-end τεχνολογίας, μπορεί να προσφέρει προσαρμοστικότητα σε ένα δυναμικό ενεργειακό περιβάλλον και προστιθέμενη αξία για τον Όμιλο».

Με την ίδρυση της PPC Trading, ο Όμιλος ΔΕΗ ενισχύει τη θέση του ως ηγέτιδα δύναμη στις αγορές ενέργειας της Ευρώπης, υιοθετώντας βέλτιστες διεθνείς πρακτικές κορυφαίων καθετοποιημένων ενεργειακών ομίλων.

Την ενίσχυση της θέσης του Ομίλου ΔΕΗ στο trading ενέργειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και τις διεθνείς αγορές καταδεικνύει η σύσταση της νέας 100% θυγατρικής εταιρείας PPC Trading που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα.

Ο Όμιλος ΔΕΗ αναπτύσσει νέες μονάδες παραγωγής ενέργειας, τόσο ΑΠΕ όσο και ευέλικτης παραγωγής αλλά και αποθήκευσης στην Ελλάδα και πλέον έχει παραγωγή ενέργειας και σε χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, όπως η Ρουμανία, η Ιταλία και η Βουλγαρία. Παράλληλα, ο Όμιλος έχει ανάγκες πρώτων υλώνγια παραγωγή ενέργειας, όπως φυσικό αέριο, και ανάγκες για επιπλέον ηλεκτρική ενέργεια για την κάλυψη των αναγκών πελατών του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Η PPC Trading θα αναλάβει την κεντρική εκτέλεση των δραστηριοτήτων εμπορίας ενέργειας σε επίπεδο χονδρικής, καθώς και τη βελτιστοποίηση του ενοποιημένου ενεργειακού χαρτοφυλακίου της ΔΕΗ.


Στις βασικές λειτουργίες της νέας θυγατρικής περιλαμβάνονται συναλλαγές αντιστάθμισης κινδύνου (hedging), καθώς και proprietary trading ενεργειακών και περιβαλλοντικών προϊόντων, όπως ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό αέριο, δικαιώματα εκπομπής ρύπων (EUAs) και εγγυήσεις προέλευσης (GOs) και εκτείνονται σε μια περίμετρο που καλύπτει τις μεγαλύτερες ενεργειακές αγορές της Κεντρικής Ευρώπης, όπως Γερμανία, Ιταλία, Ολλανδία και όλες τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Η PPC Trading θα αξιοποιήσει προηγμένες τεχνικές ανάλυσης δεδομένων και τεχνητής νοημοσύνης, ενισχύοντας τη λήψη ενημερωμένων αποφάσεων και την προσαρμοστικότητα σε ένα δυναμικά μεταβαλλόμενο ενεργειακό περιβάλλον. Μέσα από τη χρήση προηγμένων αναλυτικών εργαλείων και τεχνικών πρόβλεψης, η PPC Trading θα ενισχύσει την αποτελεσματικότητα του hedging, μειώνοντας την έκθεση του Ομίλου σε κινδύνους τιμολόγησης και εξομαλύνοντας τις επιπτώσεις της μεταβλητότητας, ιδιαίτερα σε μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Αυτή η ικανότητα ενισχύει την αξιοπιστία και την ανταγωνιστικότητα των προσφερόμενων προϊόντων προς τους πελάτες, επιτρέποντας την παροχή εξατομικευμένων λύσεων που ανταποκρίνονται στις δυναμικές ανάγκες της αγοράς, τόσο για μεγάλους εταιρικούς πελάτες, όσο και για προμηθευτές ή τελικούς καταναλωτές.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί σε μη τυποποιημένα προϊόντα, τα οποία ανταποκρίνονται στις εξειδικευμένες ανάγκες διαχείρισης του διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου του Ομίλου. Το χαρτοφυλάκιο αυτό χαρακτηρίζεται από γεωγραφική διασπορά και ποικιλία τεχνολογιών παραγωγής, όπως φωτοβολταϊκά, αιολικά, υδροηλεκτρικά, μονάδες αποθήκευσης (μπαταρίες) και συμβατικές μονάδες.

Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος Διαχείρισης Ενέργειας Ομίλου ΔΕΗ, κ. Κωνσταντίνος Νάζος, δήλωσε: «Η ίδρυση της PPC Trading σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο για τον Όμιλο ΔΕΗ, συμβάλλοντας στη μετάβαση προς ένα σύγχρονο, τεχνολογικά ώριμο μοντέλο εμπορίας ενέργειας, όπου η ανάλυση δεδομένων και η τεχνητή νοημοσύνη αξιοποιούνται συστηματικά για τη βελτιστοποίηση αποφάσεων και την καλύτερη αξιοποίηση ευκαιριών. Στο σημερινό διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, η ανάγκη για ευελιξία, πρόβλεψη, διαφοροποίηση και διαχείριση ρίσκου γίνεται κρίσιμη. Εμείς στρατηγικά επενδύουμε σε μία εξειδικευμένη εταιρεία, η οποία, αξιοποιώντας τη δύναμη high-end τεχνολογίας, μπορεί να προσφέρει προσαρμοστικότητα σε ένα δυναμικό ενεργειακό περιβάλλον και προστιθέμενη αξία για τον Όμιλο».

Με την ίδρυση της PPC Trading, ο Όμιλος ΔΕΗ ενισχύει τη θέση του ως ηγέτιδα δύναμη στις αγορές ενέργειας της Ευρώπης, υιοθετώντας βέλτιστες διεθνείς πρακτικές κορυφαίων καθετοποιημένων ενεργειακών ομίλων.

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