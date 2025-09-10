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ΑΔΜΗΕ: Ξεκινά το έργο της νέας ηλεκτρικής διασύνδεσης Κέρκυρας-Ηγουμενίτσας
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
12:50 - 10 Σεπ 2025

ΑΔΜΗΕ: Ξεκινά το έργο της νέας ηλεκτρικής διασύνδεσης Κέρκυρας-Ηγουμενίτσας

Reporter.gr Newsroom
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Στην υπογραφή της σύμβασης για το έργο της νέας καλωδιακής διασύνδεσης υψηλής τάσης μεταξύ Κέρκυρας και Ηγουμενίτσας προχωρά ο ΑΔΜΗΕ. Στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας που προκήρυξε ο Διαχειριστής και συγκέντρωσε το ενδιαφέρον εταιρειών από την Ελλάδα, την Ιταλία και την Κίνα, ανάδοχος του έργου αναδείχθηκε η FULGORΑ.Ε. έναντι τιμήματος 61,19 εκατ. ευρώ.

Πρόκειται για την τρίτη διασύνδεση του νησιού με το ηπειρωτικό σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία θα ενισχύσει περαιτέρω την ασφαλή ηλεκτροδότηση της Κέρκυρας σε όλες τις λειτουργικές συνθήκες, με άμεσο αντίκτυπο στην ποιότητα ζωής των κατοίκων της. Παράλληλα, ενισχύεται ουσιαστικά η τεχνική επάρκεια και η αξιοπιστία του ηλεκτρικού συστήματος στην ευρύτερη περιοχή της Ηπείρου.

Η διασύνδεση περιλαμβάνει ένα καλωδιακό σύστημα υψηλής τάσης 150 kV, με 17 χλμ. υποβρύχιας και 4 χλμ. υπόγειας όδευσης, καθώς και ενσωμάτωση οπτικών ινών σε όλο το μήκος της. Η ολοκλήρωση των εργασιών προβλέπεται εντός 24 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.

Το έργο εντάσσεται στις επενδύσεις που υλοποιεί ΑΔΜΗΕ για την αναβάθμιση των ηλεκτρικών διασυνδέσεων στα Ιόνια Νησιά, με στόχο τη θωράκιση της ομαλής ενεργειακής τους τροφοδότησης. Μετά την αναβάθμιση της διασύνδεσης Κυλλήνης-Ζακύνθου, προχωρούν οι εργασίες και για τις διασυνδέσεις Ζακύνθου-Κεφαλονιάς και Κεφαλονιάς-Λευκάδας, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2026.

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