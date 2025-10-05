ΑΔΜΗΕ: Διαψεύδει κατηγορηματικά δημοσίευμα για αποζημιώσεις στο έργο διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου

Σε κατηγορηματική διάψευση δημοσιεύματος που αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου προχώρησε ο ΑΔΜΗΕ, μέσω σχετικής ανακοίνωσης.

Συγκεκριμένα, ο Διαχειριστής διαψεύδει πληροφορίες που δημοσιεύθηκαν στην κυπριακή ιστοσελίδα philenews, σχετικά με δήθεν διεκδικήσεις για το ύψος της αποζημίωσης από τη ΡΑΕΚ για το έργο της διασύνδεσης. Σύμφωνα με τον ΑΔΜΗΕ, δεν υπάρχει άμεση διεκδίκηση ποσού 251 εκατ. ευρώ, όπως αναφέρθηκε στο δημοσίευμα, αλλά μόνο η αναγνώριση της συμφωνημένης πρώτης δόσης των 25 εκατ. ευρώ για το 2025.

Ο ΑΔΜΗΕ διευκρινίζει ότι το ποσό των 251 εκατ. ευρώ αφορά βεβαιωμένες επενδυτικές δαπάνες του έργου, οι οποίες θα ανακτηθούν σταδιακά σε βάθος 35 ετών, σύμφωνα με το ρυθμιστικό πλαίσιο. Η άμεση απαίτηση περιορίζεται αποκλειστικά στη δόση των 25 εκατ. ευρώ για το 2025 και όχι σε ολόκληρο το ποσό.

Η αίτηση αναθεώρησης της απόφασης της ΡΑΕΚ της 31ης Ιουλίου 2025 βασίζεται στο γεγονός ότι η ΡΑΕΚ δεν αναγνώρισε όλα τα έξοδα που έχει πραγματοποιήσει έως σήμερα ο ΑΔΜΗΕ, παρά το ότι η Ελληνική Ρυθμιστική Αρχή τα έχει ήδη αναγνωρίσει. Η ΡΑΕΚ ενέκρινε μόνο 82 εκατ. ευρώ, έναντι των περίπου 251 εκατ. ευρώ που έχουν ήδη δαπανηθεί.

Ο ΑΔΜΗΕ επισημαίνει ότι το προς ανάκτηση ποσό των 25 εκατ. ευρώ για το 2025 αποτελεί έναντι του πραγματικού εσόδου του έργου, που θα πρέπει να υπολογίζεται με βάση το σύνολο των επενδυτικών δαπανών, όπως εφαρμόζει και η ΡΑΑΕΥ. Για τον λόγο αυτό, με την ένστασή του προσκομίζει όλα τα απαραίτητα στοιχεία προς αναγνώριση του συνόλου των δαπανών του από τη ΡΑΕΚ.