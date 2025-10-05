ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΑΔΜΗΕ: Διαψεύδει κατηγορηματικά δημοσίευμα για αποζημιώσεις στο έργο διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
14:37 - 05 Οκτ 2025

ΑΔΜΗΕ: Διαψεύδει κατηγορηματικά δημοσίευμα για αποζημιώσεις στο έργο διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου

Reporter.gr Newsroom
Σε κατηγορηματική διάψευση δημοσιεύματος που αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου προχώρησε ο ΑΔΜΗΕ, μέσω σχετικής ανακοίνωσης.

Συγκεκριμένα, ο Διαχειριστής διαψεύδει πληροφορίες που δημοσιεύθηκαν στην κυπριακή ιστοσελίδα philenews, σχετικά με δήθεν διεκδικήσεις για το ύψος της αποζημίωσης από τη ΡΑΕΚ για το έργο της διασύνδεσης. Σύμφωνα με τον ΑΔΜΗΕ, δεν υπάρχει άμεση διεκδίκηση ποσού 251 εκατ. ευρώ, όπως αναφέρθηκε στο δημοσίευμα, αλλά μόνο η αναγνώριση της συμφωνημένης πρώτης δόσης των 25 εκατ. ευρώ για το 2025.

Ο ΑΔΜΗΕ διευκρινίζει ότι το ποσό των 251 εκατ. ευρώ αφορά βεβαιωμένες επενδυτικές δαπάνες του έργου, οι οποίες θα ανακτηθούν σταδιακά σε βάθος 35 ετών, σύμφωνα με το ρυθμιστικό πλαίσιο. Η άμεση απαίτηση περιορίζεται αποκλειστικά στη δόση των 25 εκατ. ευρώ για το 2025 και όχι σε ολόκληρο το ποσό.

Η αίτηση αναθεώρησης της απόφασης της ΡΑΕΚ της 31ης Ιουλίου 2025 βασίζεται στο γεγονός ότι η ΡΑΕΚ δεν αναγνώρισε όλα τα έξοδα που έχει πραγματοποιήσει έως σήμερα ο ΑΔΜΗΕ, παρά το ότι η Ελληνική Ρυθμιστική Αρχή τα έχει ήδη αναγνωρίσει. Η ΡΑΕΚ ενέκρινε μόνο 82 εκατ. ευρώ, έναντι των περίπου 251 εκατ. ευρώ που έχουν ήδη δαπανηθεί.

Ο ΑΔΜΗΕ επισημαίνει ότι το προς ανάκτηση ποσό των 25 εκατ. ευρώ για το 2025 αποτελεί έναντι του πραγματικού εσόδου του έργου, που θα πρέπει να υπολογίζεται με βάση το σύνολο των επενδυτικών δαπανών, όπως εφαρμόζει και η ΡΑΑΕΥ. Για τον λόγο αυτό, με την ένστασή του προσκομίζει όλα τα απαραίτητα στοιχεία προς αναγνώριση του συνόλου των δαπανών του από τη ΡΑΕΚ.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τσουκαλάς: Εύχεται χρόνια πολλά στον Βορίδη για την… παραγραφή πιθανών αδικημάτων στον ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική

Τσουκαλάς: Εύχεται χρόνια πολλά στον Βορίδη για την… παραγραφή πιθανών αδικημάτων στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Bitcoin: Ξεκινά θετικά το δ&#039; τρίμηνο – Ποιες δυνάμεις το στηρίζουν
Νομίσματα

Bitcoin: Ξεκινά θετικά το δ' τρίμηνο – Ποιες δυνάμεις το στηρίζουν

Η Gen Z ξεσηκώνει το Μαρόκο: Μία εβδομάδα διαδηλώσεων ενάντια στην ανισότητα
Ειδήσεις

Η Gen Z ξεσηκώνει το Μαρόκο: Μία εβδομάδα διαδηλώσεων ενάντια στην ανισότητα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ελληνορωσική διένεξη: «Μαθήματα» ΥΠΕΞ στη Ζαχάροβα για Αττίλα και Βόρεια Μακεδονία
Πολιτική

Ελληνορωσική διένεξη: «Μαθήματα» ΥΠΕΞ στη Ζαχάροβα για Αττίλα και Βόρεια Μακεδονία

Παπαστεργίου: Εθνικής σημασίας η ψηφιακή συνεργασία Ελλάδας-Κύπρου
Πολιτική

Παπαστεργίου: Εθνικής σημασίας η ψηφιακή συνεργασία Ελλάδας-Κύπρου

DW: Ελληνοκυπριακές τριβές για την ηλεκτρική διασύνδεση - Την ένταση διαδέχθηκαν οι δηλώσεις ενότητας
Πολιτική

DW: Ελληνοκυπριακές τριβές για την ηλεκτρική διασύνδεση - Την ένταση διαδέχθηκαν οι δηλώσεις ενότητας

Ανδρουλάκης: Ο πρωθυπουργός να ενημερώσει τον ελληνικό λαό για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου - Κρήτης
Πολιτική

Ανδρουλάκης: Ο πρωθυπουργός να ενημερώσει τον ελληνικό λαό για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου - Κρήτης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Χρηματιστήρια
08/10/2025 - 23:11

Κέρδη στη Wall Street με ενδοσυνεδριακά ρεκόρ για S&P 500 και Nasdaq

Πολιτική
08/10/2025 - 22:55

Δημοσκόπηση Interview: Προβάδισμα 16,2 μονάδων της ΝΔ από το ΠΑΣΟΚ – Εννέα κόμματα στη Βουλή

Πολιτική
08/10/2025 - 22:38

Ελληνορωσική διένεξη: «Μαθήματα» ΥΠΕΞ στη Ζαχάροβα για Αττίλα και Βόρεια Μακεδονία

Πολιτική
08/10/2025 - 22:30

Λήξη της απεργίας πείνας Ρούτσι: Συγκέντρωση υποστήριξης στο Σύνταγμα

Ειδήσεις
08/10/2025 - 22:01

Γαλλία: Ανοιχτό παράθυρο Λεκορνί για ορισμό νέου πρωθυπουργού εντός 48 ωρών

Πολιτική
08/10/2025 - 21:56

Κακλαμάνης: Κίνδυνος και ευκαιρία η Τεχνητή Νοημοσύνη – Χρειάζεται υπεύθυνη χρήση

Ειδήσεις
08/10/2025 - 21:25

Fed: Αντίστροφη μέτρηση για νέες μειώσεις επιτοκίων εντός 2025 – Τι δείχνουν τα πρακτικά

Πολιτική
08/10/2025 - 21:16

Μητσοτάκης: Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει ήδη τα πάντα – Στη συνταγματική αναθεώρηση οι επιπτώσεις της

Ειδήσεις
08/10/2025 - 21:09

Σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις για το μέλλον της Γάζας – Συνέχεια στο Παρίσι παρά της ισραηλινές ενστάσεις

Ειδήσεις
08/10/2025 - 20:50

Ρωσία: Η Κεντρική Τράπεζα καταγγέλλει παραβιάσεις σε κατασχέσεις κρατικής περιουσίας από το Κρεμλίνο

Πολιτική
08/10/2025 - 20:31

Παραπομπή Ελλάδας στο Δικαστήριο της ΕΕ για παράτυπες φορολογικές απαλλαγές σε καταστήματα αφορολογήτων ειδών

Πολιτική
08/10/2025 - 20:16

Κατρίνης: Άδικη και τιμωρητική η αύξηση του ορίου εξαγοράς στρατιωτικής θητείας

Αναλύσεις
08/10/2025 - 20:11

Intralot: Στο ταμπλό του ΧΑ από την Πέμπτη 9/10 οι νέες μετοχές από την ΑΜΚ

Αναλύσεις
08/10/2025 - 19:56

Intralot: Ισχυρή ζήτηση για τη Δημόσια Προσφορά: Υπερκάλυψη 3 φορών – Αντλήθηκαν €429 εκατ.

Χρηματιστήρια
08/10/2025 - 19:40

Κέρδη στις Ευρωαγορές – Τα βλέμματα στραμμένα στις γαλλικές πολιτικές εξελίξεις

Ναυτιλία
08/10/2025 - 19:38

BIMCO: Το 35% του παγκόσμιου στόλου θα πληρώσει τα νέα τέλη στα αμερικανικά λιμάνια

Πολιτική
08/10/2025 - 19:24

Κασσελάκης: Το οικονομικό αφήγημα του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει καταρρεύσει τελείως

Πολιτική
08/10/2025 - 19:12

Αιφνίδια (;) απουσία του Αντώνη Σαμαρά από την εκδήλωση του Ευριπίδη Στυλιανίδη

Πολιτική
08/10/2025 - 19:06

Γκίκας: Η «γαλάζια οικονομία» πυλώνας ανάπτυξης και ευκαιρία για ένα βιώσιμο μέλλον της νησιωτικής Ελλάδας

Πολιτική
08/10/2025 - 18:53

Ανδρουλάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Η ΝΔ στοχοποιεί τους έντιμους για να την γλιτώσουν οι «γαλάζιοι» πρωταγωνιστές

Ειδήσεις
08/10/2025 - 18:52

Η χρηματοδότηση για τα ΑΕΙ δεν είναι αρκετή

Ειδήσεις
08/10/2025 - 18:51

Αθώος δηλώνει ο πρώην διευθυντής του FBI, Τζέιμς Κόμι - Η «συμμετοχή» του Τραμπ

Πολιτική
08/10/2025 - 18:36

Φλωρίδης: Η Δικαιοσύνη παραμένει αδέσμευτη και ανεπηρέαστη

Οικονομία
08/10/2025 - 18:32

Στουρνάρας: Η αργή απονομή δικαιοσύνης υπονομεύει επενδύσεις, παραγωγικότητα και θεσμούς

Ειδήσεις
08/10/2025 - 18:31

Λεπέν και Μπαρντελά έτοιμοι για την κάλπη: «Μοναδική λύση η φωνή του λαού»

Ειδήσεις
08/10/2025 - 18:21

Τράπεζα της Αγγλίας: Αυξημένος κίνδυνος «απότομης διόρθωσης της αγοράς» λόγω υπερβολικών αποτιμήσεων στις εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης

Πολιτική
08/10/2025 - 18:18

Βολές Τζαβάρα κατά ΝΔ: Κάποιοι εξαφάνισαν την αλήθεια στα Τέμπη – Δημιουργείται εντύπωση συγκάλυψης

Ειδήσεις
08/10/2025 - 18:04

Γκεοργκίεβα (ΔΝΤ): Η παγκόσμια οικονομία είναι ανθεκτική παρά τις κρίσεις

Πολιτική
08/10/2025 - 18:03

Πηγές ΝΔ: Αντί ο Ανδρουλάκης να διαγράψει συνεργάτη του που ζημίωσε το Δημόσιο μας επιτίθεται

Ειδήσεις
08/10/2025 - 17:50

Τραμπ: Ζήτησε τη σύλληψη του κυβερνήτη του Ιλινόις και του δημάρχου του Σικάγο - Ο λόγος

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ