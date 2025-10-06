Παπασταύρου για καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου: Η ελληνική πλευρά δεν εκβιάζει, μιλάει θεσμικά

Καθώς το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου συνεχίζει να απασχολεί τις δύο πλευρές, ο υπουργός Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, έστειλε το μήνυμα ότι το έργο δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς άρση των επιφυλάξεων και επίλυση των τεχνικών και οικονομικών εκκρεμοτήτων.

Μιλώντας σήμερα στον τηλεοπτικό σταθμό Open, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου αναφέρθηκε στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει το έργο, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Για να προχωρήσει η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, πρέπει πρώτα να αρθούν οι αμφιβολίες για τη βιωσιμότητά της και να λυθούν όλα τα τεχνικά και οικονομικά ζητήματα που παραμένουν ανοιχτά.»

Ο υπουργός, αφού επανέλαβε ότι οι ελληνοκυπριακές σχέσεις είναι βαθιά ριζωμένες και ξεπερνούν οποιοδήποτε έργο, παραδέχθηκε ότι το συγκεκριμένο project καθυστερεί εξαιτίας μιας συνεχούς αμφισβήτησης της οικονομικής του σκοπιμότητας.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με αναφορές περί εκβιασμού από την πλευρά του ΑΔΜΗΕ, ο κ. Παπασταύρου ήταν κατηγορηματικός: «Το 51% του ΑΔΜΗΕ ανήκει στην Ελληνική Δημοκρατία. Η Ελληνική Δημοκρατία δεν εκβιάζει κανέναν. Εκφράζεται μόνο μέσα από θεσμικές διαδικασίες.»

Στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία του έργου, τονίζοντας ότι: «Μιλάμε για ένα έργο στρατηγικού χαρακτήρα που θα βάλει τέλος στην ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου, θα συμβάλει στην αποκλιμάκωση των τιμών ενέργειας στο νησί και ήδη έχει τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία το συγχρηματοδοτεί με 657 εκατομμύρια ευρώ. Αν η Ε.Ε. το χρηματοδοτεί, προφανώς θεωρεί ότι είναι οικονομικά βιώσιμο. Και να θυμίσω ότι η χρηματοδότηση αυτή ζητήθηκε από κοινού από την Ελλάδα και την Κύπρο. Άρα και οι δύο χώρες το θεωρούν βιώσιμο.»

Ο υπουργός υπογράμμισε επίσης ότι μέχρι στιγμής έχουν ήδη δαπανηθεί περίπου 300 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία έχει καλύψει εξολοκλήρου ο ΑΔΜΗΕ, προσθέτοντας με νόημα: «Παρόλα αυτά, λαμβάνουμε συνεχώς αντιφατικά μηνύματα από την κυπριακή πλευρά. Ακόμα και μετά τη συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη, ο Κύπριος υπουργός Οικονομικών εξακολουθεί να αμφισβητεί τη βιωσιμότητα του έργου. Είναι σαν να θεωρεί ότι ένας υπουργός δεσμεύεται μόνο από τις αποφάσεις που ο ίδιος έχει υπογράψει, αγνοώντας ό,τι έχει προηγηθεί.»

Κλείνοντας, ο κ. Παπασταύρου ανέφερε ότι στο επόμενο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας, θα έχει κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Κύπριο ομόλογό του, προκειμένου να συζητήσουν διεξοδικά το θέμα.