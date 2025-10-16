Πηγές ΥΠΕΝ: Σε καλό κλίμα η συνάντηση για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου

Σε θετικό κλίμα πραγματοποιήθηκε σήμερα τηλεδιάσκεψη για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου, με τη συμμετοχή του Ευρωπαίου Επιτρόπου Ενέργειας και Στέγασης, Νταν Γιόργκενσεν, του Έλληνα Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου, του Κύπριου Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Γιώργου Παπαναστασίου, καθώς και του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκου Τσάφου.

Στην τηλεδιάσκεψη έλαβε μέρος και ο Πρέσβης της Κύπρου στην Ελλάδα, Σταύρος Αυγουστίδης.

Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Ενέργειας, η συζήτηση επικεντρώθηκε στην συνολική αποτίμηση όλων των παραμέτρων υλοποίησης του έργου.

Όλα τα μέρη επανέλαβαν τη βούλησή τους να συνεχίσουν τη συνεργασία σε πνεύμα ενότητας και αμοιβαίας εμπιστοσύνης, με κοινό στόχο την ολοκλήρωση του έργου εντός του καθορισμένου χρονοδιαγράμματος.

Η τηλεδιάσκεψη έρχεται σε μια περίοδο εντατικών επαφών ανάμεσα σε Αθήνα, Λευκωσία και Βρυξέλλες, μετά τις τεχνικές και χρηματοδοτικές εκκρεμότητες που έχουν ανακύψει, αλλά και ενόψει των κρίσιμων αποφάσεων για το χρηματοδοτικό πλαίσιο και το μοντέλο διακυβέρνησης του έργου. Η διασύνδεση, που αποτελεί το ελληνικό σκέλος του έργου Great Sea Interconnector, έχει χαρακτηριστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Έργο Κοινού Ενδιαφέροντος (PCI) και συγχρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό "Συνδέοντας την Ευρώπη" (CEF).

Σημειώνεται ότι τις επόμενες εβδομάδες θα ακολουθήσει νέα τριμερής συνάντηση για το έργο.