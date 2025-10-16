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Κεραμέως: Με ευρεία πλειοψηφία υπερψηφίστηκαν τα μισά άρθρα του νομοσχεδίου - Υποκριτική η στάση της αντιπολίτευσης
Πολιτική
19:12 - 16 Οκτ 2025

Κεραμέως: Με ευρεία πλειοψηφία υπερψηφίστηκαν τα μισά άρθρα του νομοσχεδίου - Υποκριτική η στάση της αντιπολίτευσης

Reporter.gr Newsroom
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Υποκριτική και επιτηδευμένη χαρακτήρισε τη στάση των κομμάτων της αντιπολίτευσης η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, με αφορμή τον τρόπο που τοποθετήθηκαν διά της ψήφου τους στο εργασιακό νομοσχέδιο που υπερψηφίστηκε την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου.

Άλλα χαρακτηριστικά παραδείγματα που έτυχαν ευρύτατης κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας αποτελούν η διάταξη που απαγορεύει κάθε βλαπτική μονομερή μεταβολή στην περίπτωση ένταξης στην ψηφιακή κάρτα εργασίας με 207 θετικές ψήφους. Διακριτή θέση στη διαδικασία ψηφοφορίας καταλαμβάνει η διάταξη υπέρ της προστασίας από απόλυση λόγω άρνησης παροχής υπερωριακής απασχόλησης με συνολικά 200 ψήφους, παρά τις άκαιρες αντιδράσεις που έτυχε κατά τη διάρκεια του κοινοβουλευτικού διαλόγου.

Η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως δήλωσε σχετικά: «Καλωσορίζουμε τα κόμματα της αντιπολίτευσης στον δρόμο του κοινοβουλευτικού ορθολογισμού. Παρά το γεγονός ότι εξαρχής επιστράτευσαν οιμωγές και ανακρίβειες για να υποστηρίξουν τις ιδεοληπτικές τους αντιλήψεις, επέλεξαν, έστω και στο παρά πέντε, να αρθούν στο ύψος των περιστάσεων που απαιτούν οι ανάγκες της αγοράς εργασίας και να υπερψηφίσουν διατάξεις οι οποίες επεκτείνουν και προασπίζουν τα δικαιώματα των εργαζομένων και ταυτόχρονα ενισχύουν την ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Μία ανάπτυξη η οποία αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, από τις οποίες επωφελούνται άπαντες. Η σημερινή αγορά εργασίας παρουσιάζει μία ιδιαίτερα θετική εικόνα με την ανεργία να έχει υποχωρήσει στο χαμηλότερο επίπεδο της τελευταίας 17ετίας, στο 8.1%, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας να έχει φτάσει τις 500.000 μέσα στην τελευταία πενταετία, ενώ παράλληλα αυξάνει το ποσοστό θέσεων πλήρους απασχόλησης, το οποίο έχει ξεπεράσει το 76%. Για την περαιτέρω τόνωσή της απαιτούνται στοχευμένες μεταρρυθμιστικές παρεμβάσεις όπως αυτές που περιλάμβανε το εργασιακό μας νομοσχέδιο πολλές από τις οποίες αναγνώρισαν διά της ψήφου τους κόμματα της αντιπολίτευσης. Έχω δηλώσει επανειλημμένως, και το πιστεύω ακράδαντα, ότι ήρθε ο καιρός, πέρα και πάνω από κόμματα, να συμβάλλουμε όλοι μαζί, μέσα από έναν διαρκή και εποικοδομητικό διάλογο, στην πρόοδο της χώρας και εν προκειμένω στην περαιτέρω ανάπτυξη και ενίσχυση της αγοράς εργασίας, μακριά από υποκριτικές και επιτηδευμένες αντιλήψεις».

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