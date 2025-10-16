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Τουρκία: Στέλνει ειδική ομάδα διασωστών (Afad) στη Γάζα για εντοπισμό θυμάτων στα ερείπια
Ειδήσεις
19:48 - 16 Οκτ 2025

Τουρκία: Στέλνει ειδική ομάδα διασωστών (Afad) στη Γάζα για εντοπισμό θυμάτων στα ερείπια

Reporter.gr Newsroom
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Η Τουρκία θα συμμετάσχει στις έρευνες για τον εντοπισμό των νεκρών κάτω από σωρούς ερειπίων στη Λωρίδα της Γάζας, στέλνοντας μια εξειδικευμένη ομάδα διασωστών, σύμφωνα με πηγές του τουρκικού υπουργείου Άμυνας.

Οι έρευνες θα πραγματοποιηθούν από την Afad, την τουρκική υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών και επειγουσών καταστάσεων. Ένας Τούρκος αξιωματούχος δήλωσε ότι «μια ομάδα της Afad θα αναλάβει την επιχείρηση», προσθέτοντας ότι «81 μέλη της υπηρεσίας βρίσκονται ήδη επί τόπου, υπό τον συντονισμό του υπουργείου Εξωτερικών».

Η Afad διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε δύσκολες αποστολές διάσωσης, τόσο εντός Τουρκίας όσο και διεθνώς. Τα τελευταία χρόνια, η υπηρεσία έχει συμμετάσχει σε επιχειρήσεις διάσωσης σε περισσότερες από 50 χώρες και στις πέντε ηπείρους, μεταξύ των οποίων η Σομαλία, τα Παλαιστινιακά Εδάφη, ο Ισημερινός, οι Φιλιππίνες, το Νεπάλ, η Υεμένη, η Μοζαμβίκη και το Τσαντ.

Τελευταία τροποποίηση στις 16/10/2025 - 19:51
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